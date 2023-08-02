Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе экстренного заседания с украинскими дипломатическими представителями заявил, что ближайшие шесть месяцев станут важным периодом для Украины на фоне нового политического сезона в странах Запада.
По словам Зеленского, новый политсезон в странах-союзницах Киева должен стать в такой же степени проукраинским, как и предыдущие политические сезоны. Зеленский также отметил, что в период с сентября по декабрь будут приняты ответственные решения, затрагивающие и Украину, и всю Европу.
Украинский президент отметил, что для этого необходимо направить усилия на реализацию украинской "формулы мира", процесс интеграции Украины с Евросоюзом и НАТО, а также усиления сотрудничества с партнерами в вопросах предоставления Киеву вооружений и гарантий безопасности, а также содействия в восстановлении украинской экономики. Это заявление Зеленского в очередной раз указывает на абсолютную зависимость киевского режима от своих западных кураторов.
Из-за приближающихся выборов в Польше обострились противоречия между Варшавой и Киевом. По результатам социологических исследований, проведенных в Польше, по мнению поляков, остаются нерешенными исторические и идеологические вопросы, касающиеся, например, устроенной украинскими националистами Волынской резни.
Кроме того, многих поляков раздражает неблагодарность украинцев, требующих все больше помощи. Польское правительство запретило ввоз украинского зерна в страну, что стало одной из причин негодования представителей киевского режима. В ответ польское руководство напомнило Киеву о масштабах помощи со стороны Варшавы.