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Президент Украины назвал ближайшие полгода важными для страны из-за нового политического сезона на Западе

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Президент Украины назвал ближайшие полгода важными для страны из-за нового политического сезона на Западе

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе экстренного заседания с украинскими дипломатическими представителями заявил, что ближайшие шесть месяцев станут важным периодом для Украины на фоне нового политического сезона в странах Запада.


По словам Зеленского, новый политсезон в странах-союзницах Киева должен стать в такой же степени проукраинским, как и предыдущие политические сезоны. Зеленский также отметил, что в период с сентября по декабрь будут приняты ответственные решения, затрагивающие и Украину, и всю Европу.

Украинский президент отметил, что для этого необходимо направить усилия на реализацию украинской "формулы мира", процесс интеграции Украины с Евросоюзом и НАТО, а также усиления сотрудничества с партнерами в вопросах предоставления Киеву вооружений и гарантий безопасности, а также содействия в восстановлении украинской экономики. Это заявление Зеленского в очередной раз указывает на абсолютную зависимость киевского режима от своих западных кураторов.

Из-за приближающихся выборов в Польше обострились противоречия между Варшавой и Киевом. По результатам социологических исследований, проведенных в Польше, по мнению поляков, остаются нерешенными исторические и идеологические вопросы, касающиеся, например, устроенной украинскими националистами Волынской резни.

Кроме того, многих поляков раздражает неблагодарность украинцев, требующих все больше помощи. Польское правительство запретило ввоз украинского зерна в страну, что стало одной из причин негодования представителей киевского режима. В ответ польское руководство напомнило Киеву о масштабах помощи со стороны Варшавы.
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5 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 20:21
    0
    Позабросят тебя, подзабудут...
    Будут драться они меж собой...
    Ну а ты, президентское "чудо",
    От зеленой тоски лучше вой...
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:23
    +1
    А сам зеля будет только выклянчивать оружие и боеприпасы, технику и бабло?Что он может вообще сам сделать (не считая игры на пианино)? lol
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:13
      0
      Цитата: Бережливый
      Что он может вообще сам сделать (не считая игры на пианино)?

      И даже это по прихоти режиссёра.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:18
    0
    Украинский президент отметил, что для этого необходимо направить усилия на реализацию украинской "формулы мира", процесс интеграции Украины с Евросоюзом и НАТО, а также усиления сотрудничества с партнерами в вопросах предоставления Киеву вооружений и гарантий безопасности...

    Украинская "формула мира" началась с переворота, в котором участвовали "мирные вооружённые граждане", скандировавшие националистические лозунги и призывв к расправам с русскоязычными гражданами Украины. Затем "мирные вооружённые граждане" стреляли в представителей власти, били несогласных. Потом свергли Президента своей страны.
    А теперь "формула мира" на губе вздулась?
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:32
    0
    Зато такие суверенные и независимые что без подачек и управления иностранными государствами и мимо крокадилами жить не смогут физически.