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Папа Римский раскритиковал Европу за отсутствие действий по поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта

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Папа Римский раскритиковал Европу за отсутствие действий по поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта

Политика европейских государств относительно событий на Украине подверглась критике со стороны Папы Римского Франциска. Понтифик выступил с резким заявлением по поводу отсутствия действий стран Европы по мирному урегулированию.


Как отметил глава католической церкви, необходимо найти «креативные решения» для установления мира на Украине. Какие именно это могут быть решения, Франциск не пояснил.

Куда ты плывешь, если ты не предлагаешь путей мира, креативные путей для прекращения войны в Украине и для многочисленных кровавых конфликтов во всем мире?

- обратился Папа Римский в адрес стран Европы, отметив, что смотрит на них «с сокрушением».

Ватикан пытается представить себя «третьей силой», способной выступить в качестве посредника. В то же время, понятно, что в действительности Ватикан не может занимать иную позицию, кроме как основывающуюся на стремлении окончательно «оторвать» Украину от России и русского мира. Такой была его политика на протяжении многих столетий, и было бы наивно полагать, что современный Ватикан от этого курса откажется в угоду некоему абстрактному гуманизму.

В то же время, вероятно, что Ватикану было бы действительно удобнее, чтобы конфликт на Украине завершился мирным путем. Это позволило бы повысить свой авторитет в мире, показав себя эффективным посредником и миротворцем, а также обрести дополнительные возможности для расширения своего влияния на религиозную жизнь украинского населения.
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20 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:30
    +4
    Как отметил глава католической церкви, необходимо найти «креативные решения» для установления мира на Украине.

    Вы уж там католики, сами между собой разберитесь, Россию не вмешивайте, Россия Православная страна.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:59
      +2
      Понтифик лишь "понты качает" ставя себя выше всего мира.
      И западного и восточного и исламского.
      Пусть развлекается до тех пор пока не перестанут прислушиваться хоть кто бы то ни было.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:34
    +1
    Папа понял ,что в России католики есть ,но они правильные католики.Его куда-то вежливо послали искать справедливость,то он за зерновую сделку по условиям запада,то он за мир по католически - православие в подчинении. даже слова не произнёс после сожжения Корана!
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:37
    +2
    Для начала пусть он разберется с "с голубезной" в самой каталической церкви,потом во всей Европе. И ,лишь после этого пусть лезет в политику...
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:38
    +5
    Извините, не могу удержаться. Анекдот старинный до уж больно мной любимый.
    Варшава, 1944. Гитлерюгендовец выцеливает бегущего по улице поляка. Вдруг голос с небес:
    -Остановись!!! Этот человек станет Папой!
    Гитлерюгендовец опускает винтовку.
    -Молодец! Кстати, ты тоже станешь Папой.
  5. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 20:40
    +4
    Я вижу, что бы ни делало Ваше Святейшество, епископ Римский,
    Суверен Ватикана, Преемник Князя Апостолов, Викарий Иисуса Христа, Верховный Понтифик Вселенской Церкви, Слуга Слуг Божьих, Патриарх Латинской Церкви, Примас Италии
    и, наконец, архиепископ и митрополит римской провинции, никогда не бывает хорошо. Когда он говорит, это нехорошо, когда он молчит, это нехорошо. Если он говорит плохо о России, это нехорошо, если он говорит плохо об Украине, это тоже нехорошо. Тогда мне не понятна эта идея обращения украинцев в католицизм?? Католиков в Украине около 7,5 на 100 населения. Согласно статистике, братское население, встречающее русских братьев ружейным огнем, состоит в большинстве своем из православных, которые, я думаю, не хотят быть ни католиками, ни русскими.
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 21:13
      -1
      Будут католиками. Полонизация предполагает окатоличивание, и никаких левых церквей!!!
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 21:32
      +3
      По идее все бандеровцы -католики, это и давало им уверенность, что они "свои" на Западе, что в прочем оказалось правдой -такие же фашисты и русофобы, как и все остальные "европейцы". Осудил ли хоть один Папа деятельность УПА по геноциду русских, евреев, да и католиков-поляков кстати? Можно не сомневаться, что ПЦУ -это тоже "креативное решение" по окатоличиванию б Украины /сначала Рождество заставили отмечать по западному стилю, потом и до Пасхи доберутся, а потом глядишь -уже и не останется ничего Православного... Да и время для "перемирия" римский наместник дьявола на земле выбрал почему-то именно сейчас, когда у ВСУ подходит к концу вооружение и снаряды -почему то ни в 2014 ни в 2022 он не заботился ни о каком перемирии?
  6. Попуас
    Попуас Сегодня, 20:44
    +3
    Критикуй не критикуй всё равно получишь...коротко но ёмко wink
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:46
    +3
    Моральный авторитет Папы не имеет никакого веса для нас православных: пусть с Европой разбирается.
  8. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 20:54
    +2
    Если бы Его Святейшество заключил мир между Россией и Украиной на лучших для обеих сторон условиях, я думаю, что и с российской, и с украинской стороны кто-то обратился бы в католичество в знак благодарности за спасение laughing laughing
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 21:18
      +1
      Цитата: Decimalegio
      Если бы Его Святейшество заключил мир, кто-то обратился бы...

      Если бы у бабушки был слон, она была бы дедушкой.

      Человек с родины пиццы и спагетти, уймитесь уже со своим папой. Утомляете.
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 21:52
        +1
        Добрый вечер, коллега, всегда приятно познакомиться. Посмейся, ты показался мне остроумным. Мне жаль видеть, что вы впадаете в обычные клише. Однако лекарство на основе пиццы и пасты улучшит ваше настроение. Водка и капуста тебе, кажется, не помогут.. laughing
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 22:03
          0
          Цитата: Decimalegio
          Однако лекарство на основе пиццы и пасты улучшит ваше настроение. Водка и капуста тебе, кажется, не помогут..

          Водка пицце не подходит, но пару литров хорошего вина не помешает, для настроения.
        2. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 22:04
          0
          Цитата: Decimalegio
          Посмейся, ты показался мне остроумным

          Никакого остроумия, чисто констатация факта:

          Цитата: Decimalegio
          Если бы Его Святейшество заключил мир...

          Если бы, да кабы, да во рту росли грибы... говорят - в Рязани они с глазами. Их едят, а они - глядят... belay laughing
  9. север 2
    север 2 Сегодня, 21:19
    -1
    Цивилизация не достигнет своего совершенства до тех пор, пока последний камень последней церкви не упадёт на голову последнего священника !
    Тут Эмиль Золя , предполагаю , имел ввиду католические церкви , а кто будет первым из последних,Папа или рядовой ксёндз , не так и важно . Главное , поскорее уж от последней и на последнего... Кстати, говорят , что Христос создал клуб рыбаков ,так потом после восшествия Христа на небеса , этот клуб в наглую объявил себя католическими наместниками Христа на Земле. А главный наместник ,дескать, это их Папа Римский . Правда ли это , ну насчёт самозванства этого клуба . На счёт Эмиля Золя , так это правда его слова и я тут ничего не добавил ...
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:35
    0
    Весь их креатив будет по старинке крутится вокруг аксиомы-как бы всех налюбить и чтоб за это еще и попу лизали ес и папе лично. Других вариантов не рассматривают впринципе.
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:39
    +2
    Как отметил глава католической церкви, необходимо найти «креативные решения» для установления мира на Украине.

    Когда в Киеве стреляли по тем, кто служил Украине, орали "москаляку на гиляку", не выпускали из горящего здания в Одессе, где был католический мир во главе с главой?
    Тогда это были мирные граждане?
    А теперь надо поискать креативных решений?
    Азовцы в Ватикане - креативно?
  12. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 21:40
    +3
    После того как он нехорошо высказывался о чеченцах и бурятах его вообще за человека считать не нужно и считаться с его мнением тоже не нужно...
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 21:57
      +1
      Ну про чеченцев то все понимают, а вот про бурятов -нужно пояснить отдельно. Ведь бурятов ещё со времен Екатерины нанимали власти для ловли беглых каторжников, точнее не для ловли, а как бы это помягче сказать... И эта верность служивых людей закону своего государства /кого надо убить по закону, того и убьют/ и вызвала злость и зависть хитрого лживого Папы!