Куда ты плывешь, если ты не предлагаешь путей мира, креативные путей для прекращения войны в Украине и для многочисленных кровавых конфликтов во всем мире?

Политика европейских государств относительно событий на Украине подверглась критике со стороны Папы Римского Франциска. Понтифик выступил с резким заявлением по поводу отсутствия действий стран Европы по мирному урегулированию.Как отметил глава католической церкви, необходимо найти «креативные решения» для установления мира на Украине. Какие именно это могут быть решения, Франциск не пояснил.- обратился Папа Римский в адрес стран Европы, отметив, что смотрит на них «с сокрушением».Ватикан пытается представить себя «третьей силой», способной выступить в качестве посредника. В то же время, понятно, что в действительности Ватикан не может занимать иную позицию, кроме как основывающуюся на стремлении окончательно «оторвать» Украину от России и русского мира. Такой была его политика на протяжении многих столетий, и было бы наивно полагать, что современный Ватикан от этого курса откажется в угоду некоему абстрактному гуманизму.В то же время, вероятно, что Ватикану было бы действительно удобнее, чтобы конфликт на Украине завершился мирным путем. Это позволило бы повысить свой авторитет в мире, показав себя эффективным посредником и миротворцем, а также обрести дополнительные возможности для расширения своего влияния на религиозную жизнь украинского населения.