Во время телефонных переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вопросы возвращения на Украину пятерых украинских командиров-националистов не обсуждались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля назвал и условия для возврата России к участию в «зерновой сделке». Для этого, отметил Песков, потребуется выполнить все условия Москвы, то есть те обязательства перед нашей страной, которые ранее так и не были выполнены.В первую очередь, речь идет о разблокировании счетов для оплаты экспортируемой сельскохозяйственной продукции, снятии ограничений на вывоз продовольствия и удобрений, восстановление транзита аммиака.Что касается возвращения командиров запрещенного в РФ формирования «Азов» (признан террористической организацией) на Украину, то ранее власти Турции отпустили пятерых украинских националистов. Это произошло почти одновременно с визитом в Турцию главы киевского режима Владимира Зеленского, и привело к негативной реакции со стороны России.Напомним, что в настоящее время Россия вышла из «зерновой сделки». После этого начались массированные атаки портовой инфраструктуры Украины, которая использовалась не столько для вывоза украинского зерна, сколько в военных целях, в том числе и для ввоза на территорию Украины вооружений, боеприпасов и военной техники.