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Пресс-секретарь президента России: Лидеры РФ и Турции не обсуждали тему возврата военнопленных националистов на Украину

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Пресс-секретарь президента России: Лидеры РФ и Турции не обсуждали тему возврата военнопленных националистов на Украину

Во время телефонных переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вопросы возвращения на Украину пятерых украинских командиров-националистов не обсуждались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Представитель Кремля назвал и условия для возврата России к участию в «зерновой сделке». Для этого, отметил Песков, потребуется выполнить все условия Москвы, то есть те обязательства перед нашей страной, которые ранее так и не были выполнены.

В первую очередь, речь идет о разблокировании счетов для оплаты экспортируемой сельскохозяйственной продукции, снятии ограничений на вывоз продовольствия и удобрений, восстановление транзита аммиака.

Что касается возвращения командиров запрещенного в РФ формирования «Азов» (признан террористической организацией) на Украину, то ранее власти Турции отпустили пятерых украинских националистов. Это произошло почти одновременно с визитом в Турцию главы киевского режима Владимира Зеленского, и привело к негативной реакции со стороны России.

Напомним, что в настоящее время Россия вышла из «зерновой сделки». После этого начались массированные атаки портовой инфраструктуры Украины, которая использовалась не столько для вывоза украинского зерна, сколько в военных целях, в том числе и для ввоза на территорию Украины вооружений, боеприпасов и военной техники.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:56
    +4
    По аммиакв интересно получается.Кто теперь трубу ремонтировать будет?Да и по остальным моментам все дохло...Но как же хочется обманутся? am stop
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 21:28
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Кто теперь трубу ремонтировать будет?
      Да и по остальным моментам все дохло...

      И пусть так и остается.
      А КНР Россия поможет. bully
  2. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 20:56
    +2
    А чего обсуждать то, что азовцев (запрещенная террористическая организация в РФ) вернули взад?!
    "Поздно пить боржоми - когда печень села" feel
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 20:59
      +5
      У меня только один вопрос по возвращению гадов к себе домой - надеюсь, когда разбирали клетки в Мариуполе для их суда, там все четко по смете прошло, без завышения расценок? recourse
  3. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 21:06
    0
    «Мы получили запрос на экстрадицию шести командиров этого батальона. Наше решение было положительным. Затем последовали некоторые заявления со стороны России, но когда стали известны подробности этой операции (выдачи боевиков Киеву – прим. ТАСС), реакция была положительной. В августе мы ожидаем визита президента Путина в Турцию, и я уверен, что у нас будет возможность обсудить эти вопросы с ним лично». - заявил Эрдоган.
    1. Комментарий был удален.
  4. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 21:07
    +4
    Пинок в виде возвращенных азовцев не обсуждался, но об очередном договорняке(обмане) порассуждали.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 21:15
      +9
      Это не пинок Путину, а смачный харчок в Россию. Путин просто утёрся с улыбкой за нас всех.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 21:25
        -3
        Чего? 6 Нациков вам покоя не дают? Там 600 человек каждый день погибает, а вы вцепились в этих 6рых.
        1. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 21:29
          +3
          Дело в самом принципе нарушения договора,а это уже другое.
          1. Neo-9947
            Neo-9947 Сегодня, 21:58
            -1
            Цитата: evgen1221
            Дело в самом принципе нарушения договора,а это уже другое.

            А Вы Договор читали? Ну, и что там? Гриф Особой Важности по прочтении уничтожить.
            Эрдоган что говорит:
            "Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали (выдачи боевиков Киеву - прим. ТАСС), ситуация стала позитивной.

            Какие, такие "детали"?
            Короче, все что /|\ Там /|\ обсуждают и решают нам простым смертным знать не дано. Нам предлагают слушать Соловьева со Скабеевой, а еще лучше винтовку в руки и вперед, воевать с НАТО.
            С каким таким Нато? Это с тем, где Эрдоган состоит, к которому как к партнеру наш Президент на аудиенцию собрался?
            request
        2. Корона без вируса
          Корона без вируса Сегодня, 21:33
          0
          Цитата: topol717
          Чего? 6 Нациков вам покоя не дают? Там 600 человек каждый день погибает, а вы вцепились в этих 6рых.

          Представьте себе, НЕ ДАЮТ покоя моим родственникам в Донбассе - они собирались быть на суде и зрителями и свидетелями бесчинства азовцев
        3. Корона без вируса
          Корона без вируса Сегодня, 21:46
          0
          Цитата: topol717
          Чего? 6 Нациков вам покоя не дают? Там 600 человек каждый день погибает, а вы вцепились в этих 6рых.


          А Вы, вот лично ВЫ - собирали остатки от человека, когда в 77 летнюю старушку расстреляли из крупнокалиберного пулемета, когда ее хоронили в закрытом гробу, потому что даже половины головы не смогли собрать - не говоря уже о теле?! am am am am
      2. vik669
        vik669 Сегодня, 21:26
        0
        Утёрлись - так что и не обсуждали тему возврата . Трудно привыкать первый год - а потом нормально!
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:21
    0
    Надо обсуждать тему возврата их в Турцию, а лучше в РФ.
  6. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 21:24
    +6
    Ни совести не чести, что у одного, что у другого, только языком молоть.
    1. hohohol
      hohohol Сегодня, 21:42
      +2
      Ни совести не чести, что у одного, что у другого, только языком молоть.

      Иван, ты где то видел честных политиков, да еще обремененных совестью?
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 21:55
      0
      А почему у турка должна быть совесть по отношению к нам?
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:28
    +1
    Наверное постеснялся,а то султан обидится за аэс денег не вернет и помидоры перестанет слать втридорого. Амеры бы в подобной ситуации три шкуры сняли бы с любой страны.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:30
    +2
    И зачем туда путин поедет-в очередной раз быть султаном обманутым?
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:42
    0
    Кто-то почему-то побоялся спросить с кого-то. Или это было между ними согласовано, а потому не было необходимости в разговоре?
  10. mag nit
    mag nit Сегодня, 21:44
    0
    А чего обсуждать то? Это было условием сговора. Все шито-крыто.
  11. север 2
    север 2 Сегодня, 21:47
    +3
    Несущие пургу говорящие усы государя , это лицо государя ! И когда они лобызали ручку изменщице Аллке , это не они её лобызали, а государь . И ничего , мы все сплюнули и утёрлись . Так почему мы хотим , что такую же ручку ,но уже прямо государю , не протянул изменщик турецкий султан. Истественно-султан это не Аллка ,так что лобызать его ручку будет сам государь , а говорящие усы только нам расскажет
  12. Mister22408
    Mister22408 Сегодня, 21:58
    0
    А Абрамович знает? А Моня? А шо скажет пейсиков?Так и живем...