Причины неудачи: советские проекты орудий сверхбольшого калибра

Сохранившийся прототип самоходной пушки 2А3 "Конденсатор-2П". Фото Wikimedia Commons
В течение длительного времени одним из основных способов повышения тактико-технических характеристик артиллерийского орудия являлось увеличение его калибра для использования более крупных и тяжелых снарядов. В середине XX в. эта концепция привела к появлению ряда уникальных систем сверхбольшого калибра с особыми характеристиками. Ряд таких проектов был создан в нашей стране, но все они не получили развития из-за объективных ограничений и недостатков.
Пушка и миномет
В середине пятидесятых годов Советская армия пришла к выводу о необходимости создания новых орудий большой мощности, имеющих сверхбольшой калибр. Накопленный опыт показывал, что системы основных калибров не всегда справляются с разрушением укреплений противника, а также имеют ограничения по дальности стрельбы. Увеличение калибра до значений, нехарактерных для сухопутной артиллерии, позволял решить эти проблемы. Кроме того, появлялась возможность создать и внедрить специальные снаряды с ядерным боезарядом.
В ноябре 1955 г. было подписано постановление Совмина СССР о разработке двух новых артиллерийских систем особой мощности – пушки и миномета в самоходном исполнении. Пушка калибра 406 мм получила индекс 2А3 и шифр «Конденсатор-2П», а миномет обозначили как 2Б1 «Ока». Разработку шасси для двух изделий поручили Ленинградскому Кировскому заводу. Артиллерийскую часть САУ 2А3 создавало ленинградское ЦКБ-34 (ныне КБ специального машиностроения), а миномет 2Б1 проектировало коломенское СКБ машиностроения (ныне КБМ).
В 1957 г. ЛКЗ при участии других предприятий построил по четыре опытные машины каждого типа. Вскоре они вышли на полигонные испытания, а 7 ноября опытные изделия «Конденсатор-2П» и «Ока» включили в механизированную колонну парада на Красной площади.
Опытный миномет 2Б1 "Ока". Фото Wikimedia Commons
В ходе испытаний самоходки подтвердили основные огневые характеристики, но показали ограниченные ходовые возможности, низкую надежность и т.д. В течение нескольких лет продолжалась доводка и отработка конструкций, и основную массу проблем удалось решить. В период испытаний изделия 2А3 и 2Б1 привлекались к армейским учениям для проверки новых тактик.
Впрочем, за несколько лет командование успело разочароваться в концепции «ядерных» орудий сверхбольшого калибра. В 1960 г. работы по обоим проектам остановили за отсутствием перспектив. В дальнейшем основную массу ненужных прототипов разобрали, но по одной машине сохранили для музеев.
Технические особенности
2А3 «Конденсатор-2П» и 2Б1 «Ока» отличались вооружением, но использовали общую архитектуру. Обе машины были построены на основе гусеничного шасси, на котором монтировалась качающаяся артиллерийская часть и сопутствующие агрегаты. В походном положении самоходки имели длину ок. 20 м, обусловленную конструкцией вооружений. Боевая масса «Конденсатора» достигала 64 т, тогда как «Ока» весила лишь 55 т. Оба образца обслуживались расчетом из 7 человек и нуждались в помощи транспорта-подвозчика боеприпасов.
Изделие 2А3 построили на шасси «Объект 271», а в проекте 2Б1 использовался унифицированный «Объект 273». Оба шасси построили на основе тяжелого танка Т-10М с сохранением части конструкций корпуса, силовой установки и ходовой части. Шасси комплектовались дизелями В-12-6Б мощностью 750 л.с. и механической трансмиссией. Ходовая часть имела по восемь опорных катков на борт. Подвеска – индивидуальная на пучковых торсионах с дополнительными амортизаторами на части балансиров. Скорость хода по шоссе не превышала 30 км/ч.
В походном положении "Ока" и "Конденсатор" опускали ствол назад. Фото Wikimedia Commons
В центре корпуса обоих шасси предусматривалось место для монтажа артиллерийской установки. САУ 2А3 получила специально разработанное 406-мм орудие СМ-54 с нарезным стволом длиной 31,4 клб. Оно использовало выстрелы раздельного заряжания с метательным зарядом в картузе. Подача боеприпасов к казеннику осуществлялась при помощи специального подъемного крана. При этом подготовка к выстрелу занимала несколько минут.
Пушка СМ-54 использовала 406-мм снаряды нескольких типов. В зависимости от поставленной задачи, предлагалось применять фугасные, бетонобойные или ядерные. Масса снарядов достигала 570 кг. Максимальная дальность стрельбы с полным зарядом – 25,6 км.
Орудийная установка, на которой монтировался ствол, имела противооткатные устройства и гидравлические приводы вертикальной наводки. Средства для горизонтального наведения отсутствовали – эта задача решалась поворотом всей машины. На борту САУ имелось несколько прицелов для стрельбы прямой наводкой и с закрытых позиций.
Самоходка 2Б1 на основе «Объекта 273» получила артиллерийскую систему иной конструкции на основе миномета 2Б2. Это было гладкоствольное казнозарядное орудие калибра 420 мм со стволом длиной 47,5 клб. Ствол разместили на опоре-рамке с возможностью перемещения в вертикальной плоскости. Для перезарядки и в походном положении миномет опускался на небольшой угол. Перед стрельбой – поднимался обратно.
Конструкция установки обеспечивала стрельбу с углами возвышения от +50° до +75°. Как и в случае с «Конденсатором», «Ока» не имела устройств горизонтальной наводки – эту функцию выполняло шасси. Кроме того, у миномета отсутствовала опорная плита, и весь импульс отдачи передавался на грунт через шасси с усиленной подвеской.
Макет орудия Д-80 на базе полуприцепа. Фото Ovaga2004.narod.ru
Для изделия 2Б2 разработали особые 420-мм мины с фугасным и специальным зарядом. Перегрузка мины с подвозчика осуществлялась штатным краном. На подготовку к выстрелу требовалось ок. 5 мин. Дальность стрельбы – от 800 м до 45 км.
Проект Д-80
Несмотря на неудачу проектов 2А3 и 2Б1, теоретическая проработка темы сверхбольшого калибра продолжилась. В первой половине шестидесятых годов ОКБ свердловского завода №9 предложило оригинальный проект 535-мм орудия Д-80. Кроме того, проработали возможность установки такого изделия на колесный полуприцеп и гусеничные шасси разных типов.
Работы по Д-80 продолжались в течение некоторого времени и дали весьма интересный результат. В теории, такое орудие по дальности стрельбы и могуществу снаряда могло бы конкурировать с ранними тактическими ракетными комплексами. Однако к середине шестидесятых ракеты заметно улучшили свои характеристики, и ствольная артиллерия безнадежно отстала от них. Проект Д-80 отправили в архив за ненадобностью.
Проект Д-80 предлагал изготовление 535-мм нарезного орудия со стволом средней длины. На стволе предусматривался дульный тормоз многокамерного типа. Орудие предлагалось монтировать на полуприцепе с опорной плитой. Поздняя версия проекта предусматривала создание своего рода миномета со стволом длиной 15 клб и дульным тормозом в виде набора отверстий в стенках ствола. Такой миномет планировалось ставить на гусеничное шасси. Ствол закреплялся на машине при помощи рамки и полусферической плиты. Последняя обеспечивала связь орудия с корпусом носителя, а также выполняла функции затвора.
Д-80 в виде миномета на доработанной машине МТ-ЛБ. Графика Gurkhan.blogspot.ru
Для Д-80 разработали оригинальные активно-реактивные снаряды калибра 535 мм. Они имели длину до. 4 м и массу до 905 кг. К снаряду прилагался метательный заряд в гильзе соответствующих размеров. Гильза для позднего «миномета» отличалась выгнутой формой донца – для взаимодействия с полусферическим затвором. Снаряд мог нести 420 кг взрывчатого вещества или специальный заряд большой мощности. Также его оснастили твердотопливным двигателем. Начальная скорость снаряда, по расчетам, должна была достигнуть 425 м/с, дальность – до 60 км.
Из-за чрезмерной технической смелости, отсутствия преимуществ переда ракетами и т.д. проект Д-80 и его версии не получили развития. Три варианта самоходок с таким орудием были изготовлены только в виде макетов.
Общие проблемы
Интересные и амбициозные орудия сверхбольших калибров СМ-54 / 2А3, 2Б2 / 2Б1 и Д-80 не устроили заказчика, вследствие чего не получили развития и не дошли до эксплуатации в войсках. Максимальными калибрами в нашей сухопутной артиллерии остались 152 и 203 мм. Причины отказа от дальнейшего роста калибров пушек и минометов были достаточно простыми – эти изделия имели ряд недостатков, а их преимущества не являлись решающими.
Одной из главных проблем необычных самоходок являлась излишняя техническая сложность и дороговизна. В первую очередь, это касалось разработки и производства стволов большого калибра и длины, способных выдерживать расчетные нагрузки. Серийное производство таких изделий и САУ в целом было бы неприемлемо дорогим и медленным для полноценного переоснащения артиллерийских частей особой мощности.
Готовые образцы были сложны в эксплуатации. К примеру, большой вылет ствола «Оки» или «Конденсатора» в походном положении ограничивал габаритную проходимость боевой машины и даже приводил к рискам повреждения. Кроме того, оставляла желать лучшего надежность конструкции. Так, у пушки 2А3 «Конденсатор-2П» во время испытаний от чрезмерной отдачи ломались внутренние агрегаты и ходовая часть.
Комплексы 9К52 "Луна" - прародители современных "Искандеров". Фото Missilery.info
При всем этом, орудия сверхбольшого калибра столкнулись с конкуренцией в виде ракет, уже показывавших аналогичные или более высокие характеристики. Так, тактический комплекс 9К52 «Луна» при помощи ракет серии 9М21 мог атаковать цели на расстоянии до 70 км. Неуправляемая ракета имела ограниченную точность, но доставляла к цели БЧ массой 200 кг. Таким образом, по дальности стрельбы и эксплуатационным характеристикам комплекс «Луна» превосходил минометы 2Б2 и Д-80.
В начале шестидесятых было понятно, что вскоре появятся новые ТРК с улучшенными характеристиками. Они вновь обойдут ствольную артиллерию по дальности стрельбы, а также будут показывать улучшенную точность и смогут нести более тяжелые боевые части. С началом разработки новых ТРК, таких как будущая «Точка», смысл в существовании «Оки» или «Конденсатора» окончательно пропал.
Полезный опыт
Таким образом, в пятидесятых-шестидесятых годах советская оборонная промышленность нашла и изучила пределы развития сухопутной самоходной артиллерии. На уровне теории и практики удалось выйти на калибры 406, 420 и 535 мм и получить максимально возможные для ствольных систем того времени характеристики.
Тем не менее, получившиеся артиллерийские системы для сухопутных войск имели не только преимущества, но и недостатки. Дальнейшее их развитие посчитали бесперспективным и нецелесообразным. В связи с этим было решено продолжать разработку новых ракетных комплексов, уже показавших свои возможности и обладавших куда большим потенциалом. Как показали дальнейшие события, последствия которых наблюдаются и сейчас, армия сделала верный выбор.