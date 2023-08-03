Секретарь СНБО: У нас натовская система, и командир решает, как ему действовать на определённом направлении

У нас нет никаких сроков и дедлайнов. У нас же натовская система. И у нас командир решает, как конкретно ему на том или ином направлении ему действовать.

Нашим воинам там приходится всё преодолевать пешком.

Если весной украинские чиновники и военные заявляли о том, что «весеннее» контрнаступление будет «стремительным», то теперь, во-первых, «контрнаступ» сложно назвать весенним, во-вторых, его темпы совсем далеки от стремительных. На этом основании высокопоставленным лицам из «Зе-команды» всё чаще задаются вопросы о ходе контрнаступления – причём как западными, так и украинскими журналистами. Чиновникам киевского режима в связи с этим приходится искать подходящие, как им самим кажется, варианты ответа.Так, секретарь СНБО Украины г-н Данилов вдруг объявил о том, что каких-либо конкретных временных рамок контрнаступления не существует. Это притом, что ещё в начале июня командование киевского режима обещало «в течение 2-3 недель выйти к Азовскому морю».Данилов:По логике Данилова, один командир может решить на одном направлении так, а другой – на другом направлении – иначе. верховное главнокомандование «сидит и смотрит», что из этого получится. А если не получится, значит снова пора что-то просить у Запада, например, истребители и ещё более дальнобойные ракеты.По словам Данилова, контрнаступление идёт трудно, потому что «россияне всё там заминировали»:Напомним, что ранее в бундесвере раскритиковали командование ВСУ за то, что оно дробит подготовленные ранее бригады на малые группы, которыми пытается прорвать глубоко эшелонированную оборону ВС РФ.