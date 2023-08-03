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Секретарь СНБО: У нас натовская система, и командир решает, как ему действовать на определённом направлении

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Секретарь СНБО: У нас натовская система, и командир решает, как ему действовать на определённом направлении

Если весной украинские чиновники и военные заявляли о том, что «весеннее» контрнаступление будет «стремительным», то теперь, во-первых, «контрнаступ» сложно назвать весенним, во-вторых, его темпы совсем далеки от стремительных. На этом основании высокопоставленным лицам из «Зе-команды» всё чаще задаются вопросы о ходе контрнаступления – причём как западными, так и украинскими журналистами. Чиновникам киевского режима в связи с этим приходится искать подходящие, как им самим кажется, варианты ответа.


Так, секретарь СНБО Украины г-н Данилов вдруг объявил о том, что каких-либо конкретных временных рамок контрнаступления не существует. Это притом, что ещё в начале июня командование киевского режима обещало «в течение 2-3 недель выйти к Азовскому морю».

Данилов:

У нас нет никаких сроков и дедлайнов. У нас же натовская система. И у нас командир решает, как конкретно ему на том или ином направлении ему действовать.

По логике Данилова, один командир может решить на одном направлении так, а другой – на другом направлении – иначе. верховное главнокомандование «сидит и смотрит», что из этого получится. А если не получится, значит снова пора что-то просить у Запада, например, истребители и ещё более дальнобойные ракеты.

По словам Данилова, контрнаступление идёт трудно, потому что «россияне всё там заминировали»:

Нашим воинам там приходится всё преодолевать пешком.

Напомним, что ранее в бундесвере раскритиковали командование ВСУ за то, что оно дробит подготовленные ранее бригады на малые группы, которыми пытается прорвать глубоко эшелонированную оборону ВС РФ.
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16 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 05:28
    +2
    Данилов прав.
    Атлантида есть? А люди в нее верят.
    Наступ на москву пойдет через австралию. И гонконг.
    Готовь рикшу летом(в Европе) , чтоб покататься летом в южном полушарии. Но через полгода. Или 50 лет?
    Меня больше волнут решение рф не побеждать, хотя бы на "поле боя".
    Ждем выборов в сша?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:12
      +2
      антивирус hi, нельзя сейчас расслабляться, никак нельзя и острить по поводу провала наступления ВСУ тоже рано ПОКА, прошлым летом картина схожая была а потом случилось то что случилось и многим стало не до смеха. Резервы у Киева есть, наши то и дело о переговорах говорят, не просто все ох не просто. Да и информационный поток с той стороны хоть от СМИ, хоть от официальных лиц, хоть от экспертов, как под капирку у ВСУ все сложно, потери прям ах, техники нет, Б. К. последнюю пачку открыли и вообще наблюдается какое-то упадничество, что если "убаюкивают" бдительность "усыпляют"? Чтоб ударить по больнее???
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 07:32
        0
        Секретарь СНБО: У нас натовская система, и командир решает, как ему действовать на определённом направлении
        Вообще заявление Данилова весьма показательно, ибо за его абсурдностью кроется много чего интересного. А именно смена персоналий во власти Укрорейха. А именно.

        1. Стало известно, что глава МО Украины Алексей Резников (с 4 ноября 2021 года) может вскоре покинуть свой пост. Главе Минобороны Незалежной вменяют миллиардные растраты.
        Эту инсайдерскую информацию выдал в соцсетях депутат ВРУ Алексей Гончаренко:
        "Алексея Резникова могут назначить послом в Британии. В офисе президента уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны".
        Посла в Британии у Украины сейчас как раз нет - предыдущего, Пристайко, уволили за неосторожные высказывания в адрес Зеленского.

        2. На место Резникова прочат вроде как Буданова, мастера терактов.

        3. Судьба самого президента Украины Зеленского тоже висит на волоске. А именно.
        На Западе как бы готовят почву к тому, что русские ликвидируют Зеленского рано или поздно. Что Киев предпринимает меры предосторожности, но… Запад отдал Зеленского на откуп России.
        И при этом украинские депутаты на страницах западных изданий уже открыто обсуждают безвременную кончину Зеленского и о том, что будет, если вдруг Зеленского не станет.

        См. подробно - https://spb.tsargrad.tv/news/kievskij-rezhim-jevakuirujut-ministra-oborony-v-london-prezidenta-na-otkup-rossii_837468?ysclid=lkum7d5am9445901222
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 08:02
          0
          Секретарь СНБО: У нас натовская система,

          Действительно, декларация Резникова как министра обороны Незалежной показывает, что у него есть две юридические компании в офшорах на Виргинских островах.
          И финансовое благополучие этих фирм министра обороны Украины Резникова целиком зависит от защиты им лично национальных интересов США и Великобритании в той же Украине - т.е. соответственно от успешности проведения им лично военных реформ в Украине по стандартам и подотчётности "незалежной" Украины командованию НАТО / Пентагона.

          См. подробно - См. подробно - https://24tv.ua/ru/kto-jeto-aleksej-reznikov-biografija-chto-izvestno-foto_n1784827
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 05:30
    +2
    Нашим воинам там приходится всё преодолевать пешком

    ***
    — А хотели как из печи на лыжах ...
    ***
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 05:36
      +1
      Ожидается поставка новых "пешкарусов" всу laughing
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 05:30
    +2
    Самый верный способ выжить-вообще не наступать.Или,"наступать в обратную сторону "! lol И никакие тебе минные поля не страшны lol
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 05:40
      +2
      Да даже это они обзовут пафостно... контротступление! good
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 05:31
    +2
    Отличное обучение от наты - разминирование ихними же танками и коробками. Пусть обучаются дальше.... More... More!!!! (c) Агент Смит Матрица 2
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:19
      +2
      Enceladus hi, а что? Была статья на сайте, мол дойче(если не ошибаюсь) генерала спросили как быть с минными полями В. С. России? Гениальнейший ответ-ОБЪЕХАТЬ, а вы говорите, УМИЩЕ.
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 07:04
        0
        Объехать можно только через Кавказ или Белоруссию... laughing

        Ропот 55 hi soldier
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 05:37
    +3
    контрнаступление идёт трудно, потому что «россияне всё там заминировали»:

    А сами не минировали? И "лепестки" в городах ДНР не разбрасывали? Все ведь по ННАТОвским учебникам.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:23
      +1
      Егоза hi, ну им то "можно" их игрища на крови их правила, свергнуть Кадафи очень правильно и демократично, а вот в Африканской стране бывшей колонии Франции и верного пса Вашингтона в корне не правильно и плохо, и так во всех сферах начиная от военных преступлений и заканчивая спортом, ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:04
    +2
    Данилов вдруг объявил о том, что каких-либо конкретных временных рамок контрнаступления не существует. У нас же натовская система.
    Значит заявленное контрнаступление будет продолжаться до тех пор пока ВСУ полностью не выдохнутся и плавно не перейдет в отступление А натовская система этому поможет.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:34
    0
    Секретарь СНБО: У нас натовская система, и командир решает, как ему действовать на определённом направлении
    Это НЕ ЛЕЧИТСЯ fool
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:06
    0
    Т.е. по словам этого чуда, планирование наты военных операций сводится к термину - кто в лес, кто по дрова? Учили их, учили, а они вон какие выводы сделали. Это чудо очень далеко находится вообще от системы военного планирования боевых действий, а зря...., был бы очень полезен, хотя есть риск, что свои пристрелят.