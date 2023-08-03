Военное обозрение
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Турецкие эксперты считают, что планы США по размещению военных баз на островах в Греции направлены против Турции

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Турецкие эксперты считают, что планы США по размещению военных баз на островах в Греции направлены против Турции

Стало известно о том, что на фоне очередного установленного рекорда США по росту военного бюджета Вашингтон собирается открыть новые военные базы. Среди прочего – это новые военные объекты США в Греции.


Так, греческая пресса сообщает, что американская сторона рассматривает возможность увеличения числа военнослужащих армии и ВМС США на греческой территории. Для этого американский конгресс уже принял поправку, согласно которой готовится обращение к главе Минобороны и руководителю Госдепа США с призывом «провести соответствующую работу в кратчайшие сроки».

После согласования документ будет направлен непосредственно президенту США Джо Байдена, который, как планируется, должен его одобрить.
Общие сроки рассмотрения документа, ориентировочно, должны составить около 2 месяцев. С чего вдруг такая спешка?

Военные эксперты и политологи в Турции, анализируя планы американского руководства, полагают, что такой шаг является в первую очередь антитурецким. Дело в том, что греческие острова, по соглашению Анкары и Афин, должны оставаться демилитаризованной территорией. Однако в договоре ничего не прописано о запрете на присутствие там американских военных, чем и пытаются воспользоваться в Вашингтоне. В стане турецких властей считают, что тоже Греция собирается воспользоваться появлением американских баз на своих островах для изменения баланса сил в регионе.

Напомним, что Греция и Турция - страны НАТО. Это к слову о натовском «единстве».
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11 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:16
    +4
    Нашим дипломатам надо бы пользоваться этим моментом и вбивать клин раздора используя эти моменты между турками, греками и американцами...нельзя ждать у моря погоды.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 06:36
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      Нашим дипломатам надо бы пользоваться этим моментом и вбивать клин раздора

      Эрдоган не поймёт. А его расположение крайне важно для нас.

      . Это к слову о натовском «единстве».

      Каковы бы ни были отношения у турков с греками между собой и по отношению к России, эти страны НАТО поставляют военную технику на Украину (а не к нам), чтобы убивать наших солдат.
      Военный блок НАТО неидеален, а наши союзы вообще не работают.
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:48
        0
        Для того, что бы "вбивать клин раздора", необходима Настоящая дипломатия. А, она у нас есть? Самотёк.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:33
      0
      Нашим дипломатам надо бы пользоваться этим моментом
      наши дипломаты, судя по большинству высказываний и постоянным призывам и соблюдениям вредных для нас договоров, не совсем наши...
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 06:16
    +2
    Напомним, что Греция и Турция - страны НАТО. Это к слову о натовском «единстве».

    Так они на кипре воевали в 1897 и 1919 по 1922... какое единство
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:24
    +5
    Грызитесь, грызитесь и желательно побольнее и побольше.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:26
    +4
    такой шаг является в первую очередь антитурецким
    Значит назревает очередной скандал противоречий в "едином блоке НАТО" и опять с Турцией. Понаблюдаем со стороны чем все закончится, но скорее всего Сша сделают то, что задумано не смотря на турецкие возражения.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:35
      +2
      Цитата: rotmistr60
      скорее всего Сша сделают то, что задумано не смотря на турецкие возражения.

      Сам Эрдоган будет против официально, но если его зятю дадут возможность поставлять туда Байрактары, то будет ЗА неофициально. )))
  5. Eug
    Eug Сегодня, 07:11
    +2
    Турция поворчит (или громко поверещит) и согласится, попутно выторговав что-нибудь для себя. Ее экспансия сейчас направлена на Восток, в "подбрюшье" России и на территории России с преобладающим мусульманским населением.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:22
    -1
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Для того, что бы "вбивать клин раздора", необходима Настоящая дипломатия. А, она у нас есть? Самотёк.

    Да уж... what Лавров и Захарова на роль мистера" Нет" никак не тянут.
    С другой стороны они подчиняются ВВП и выполняют его хитроумные комбинации... хе хе не всегда удачные.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:05
    0
    Американские военные базы могут применяться против любой страны которая не понравится, в какой то момент, США. И не важно это страна участник НАТО или нет. Матрасы считают себя властителями мира и все должны трепетать перед ними. И так будет пока не получат по носу.