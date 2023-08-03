Около трети американцев поддерживают возможную отправку военнослужащих армии США на Украину

В США провели опрос, в ходе которого выясняли отношение американцев к гипотетической отправке солдат армии Соединённых Штатов на Украину. Как выясняется, многие опрошенные страдают откровенным милитаризмом и синдромом негатива в отношении России.Опрос, проведённый в США, показал, что около 31 процента опрошенных американцев выступают за участие американских войск в боевых действиях на Украине. Другими словами, практически каждый третий американец за начало третьей мировой войны.При этом процент тех опрошенных, которые высказались против отправки американских военных на Украину, сопоставим – 34 процента. Основное объяснение состоит в том, что США и так оказывают Украине существенную военную помощь, а потому Украина «должна справляться своими силами». Из этого процента лишь небольшое число американцев сказали о том, что эта война вообще не нужна США и американскому народу.Остальные не смогли определиться с конкретным ответом. Причём многие американцы не знают и того, где находится Украина и зачем вообще туда нужно отправлять войска.Напомним, что ранее Джо Байден заявлял, что США отправлять своих солдат для участия в ведении боевых действий на Украине не будут. Потом выяснилось, что американские военные уже на Украине. Белый дом оправдывался тем, что это якобы исключительно спецназовцы для охраны посольства и консульств.