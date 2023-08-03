Военное обозрение
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Около трети американцев поддерживают возможную отправку военнослужащих армии США на Украину

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Около трети американцев поддерживают возможную отправку военнослужащих армии США на Украину

В США провели опрос, в ходе которого выясняли отношение американцев к гипотетической отправке солдат армии Соединённых Штатов на Украину. Как выясняется, многие опрошенные страдают откровенным милитаризмом и синдромом негатива в отношении России.


Опрос, проведённый в США, показал, что около 31 процента опрошенных американцев выступают за участие американских войск в боевых действиях на Украине. Другими словами, практически каждый третий американец за начало третьей мировой войны.

При этом процент тех опрошенных, которые высказались против отправки американских военных на Украину, сопоставим – 34 процента. Основное объяснение состоит в том, что США и так оказывают Украине существенную военную помощь, а потому Украина «должна справляться своими силами». Из этого процента лишь небольшое число американцев сказали о том, что эта война вообще не нужна США и американскому народу.

Остальные не смогли определиться с конкретным ответом. Причём многие американцы не знают и того, где находится Украина и зачем вообще туда нужно отправлять войска.

Напомним, что ранее Джо Байден заявлял, что США отправлять своих солдат для участия в ведении боевых действий на Украине не будут. Потом выяснилось, что американские военные уже на Украине. Белый дом оправдывался тем, что это якобы исключительно спецназовцы для охраны посольства и консульств.
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29 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:36
    +13
    А как общество США воспримет увеличение гробов звёздо-полосатых??? Или эта треть считает что их рэмбы неубиваемы, и это будет сафари на русских и при виде их "бравых" джи-ай-джо В. С. России побегут на Камчатку, воистину прививка второй мировой и Вьетнама больше не работает.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:39
      +12
      История забыта,а значит обречена на повторение..Я не знаю,как общество у низ отнесется.Потому что знаю,как четко может работать пропаганда в СМИ.Да и ЯО они перестали бояться
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 06:47
        +6
        dmi.pris 1 hi, думаю что за Я. О. оне не перестали боятся а просто не знают ЧЕГО им боятся, благодаря новым системам обучения в школах новым поколениям вбивают другие ориентиры и ценности и прививают другие страхи, а сами элитки надеются ну наверное в бункерах отсидеться.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 08:01
        0
        .....около 31 процента опрошенных американцев выступают за участие американских войск в боевых действиях

        У воинственных янки кулаки что ли зачесались
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 06:58
      +6
      А как общество США воспримет увеличение гробов звёздо-полосатых???
      Так же, как воспринимало за всю свою историю существования - на благо Америки! Нам не стоит думать, что даже во время войны во Вьетнаме, число её противников было больше сторонников. Это наша пропаганда старалась подать ситуацию в выгодном для нас свете. И тут можно сравнить нашу войну в Афганистане, где кроме либшизы и мальчиков-мажоров в столичной тусовке, нормальные граждане верили, что так было надо в мировой войне за влияние. Далее можно продолжить сравнение с Сирией, а до неё обе арабские войны с Израилем с нашим участием не только советниками. Поэтому, меня нисколько не удивляют цифры этого опроса.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:09
        +1
        Сабуров Александр hi, ну если их общнство так консолидированно и замотивированно то зачем США секретят потери, если я правильно помню количество потерь они не разглашают? Еслиб Вашингтон был уверен в своём народе армия США а точнее их морпехи уже бы давно и официально воевали на стороне ВСУ, и американские генералы и эксперты не жаловались на низкий патриотизм у молодого поколения +не было бы жалоб на то что не могут укомплектовать В. С. США по причине отсутствие рекрутов, или это тоже пропаганда?
    3. Si1vernn
      Si1vernn Сегодня, 07:22
      +3
      Эта треть, которые никаким образом не примут участие в этой операции и не имеют родных и близких военных, это такие же, как украинцы, которые уверены, что украина победит, а сами свалили за границу при первом шухере и оттуда кукарекуют. Патриоты)).
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:39
    +2
    около 31 процента опрошенных американцев выступают за участие американских войск в боевых действиях на Украине.

    Это при условии, что лично их туда не отправят.
    Белый дом оправдывался тем, что это якобы исключительно спецназовцы для охраны посольства и консульств.

    Это сколько же посольств США на Украине? В каждом втором селе что ли?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:43
      +2
      Егоза, а долго их "открыть"? Хоть в каждом селе, хоть при каждом доме, мировая система сдержек и противовесов сломана, новой нет, нет сверх держав, есть США у которой от власти поехала крыша и кучка испуганных шестерок. Так что надо будет Вашингтон даже и повод придумывать не станет, перед отчитываться или кого им боятся.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 07:33
        +3
        Вот че-то я не встречал тех, кто хочет отправить американских военных на эту войну. Конечно, за исключением американцев украинского происхождения, эти-то как раз хотят отправить, только не их самих.
  3. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:39
    +5
    Подстилают соломку.
    Для недопущения выхода войск РФ к границам с Польшей готовят "миротворческий" контингент.
    Ну а одурманенные пшеки будут основной мясной массой.
    Мир не меняется. Гегемон требует своей доли пирога. И подкрепит желание жизнью своих солдат.
    1. Комментарий был удален.
  4. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 06:44
    +4
    Это лечится . Вьетнам покажется им сказкой ..
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:47
    +6
    около 31 процента опрошенных американцев выступают за участие американских войск в боевых действиях на Украине
    Все те кто отлично знает, что ему участвовать не придется, т.к. он контракт с армией не подписывал и подписывать не собирается. Очевидно маловато еще военных советников, инструкторов и представителей спецслужб угрохали на украинской земле. Да и тех кого угрохали и имевших большие звания в Сша стараются провести, как погибших в различных катастрофах.
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:50
    +1
    Около 31 процента опрошенных американцев выступают за участие американских войск в боевых действиях на Украине.При этом процент тех опрошенных, которые высказались против отправки американских военных на Украину, сопоставим – 34 процента

    ***
    — Но ни те,ни другие не знают где находится эта "Ukraine" ...
    ***
  7. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:51
    +1
    Отправка войск означает войну с Россией. И что знают американцы про то, почему идет война. Посути регионы отделились от Украины, Украина пытается насильно их вернуть.
    Пример Крым никто не хочет там быть частью украины, где чистых украинцев 15%. Ну и вообще что они о себе думают, не было такой нации как Украина. Созданы они были в СССР
    Кто то народ Украины спрашивал, хотят ли они этой войны? Там за них Зеленский решил, раз дают оружие надо наступать.
    Крым был все время русским, но был момент его турки захватывали.
    Они там на украине не понимают что монстра выбрали, ибо он не те песенки то пел когда его выбрали. Зеленский всегда злобно шутил в своих передачах. Так сказать Зло... е клоун.

    Клоун, который заберет жизни украинцев.
  8. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 07:04
    +2
    Не пора ли в школах вводить урок англо-саксофобии? И назвать "кто есть кто в этом мире")
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:12
    0
    Нихай шлют, чернозем от чего жирный в руине, а от того что всяких там немерено прикопано.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:24
    +1
    То что там есть специалисты, военные советники и морпехи для охраны посольства это и так понятно. Наёмников и ЧВК не считаем. А вот послать туда регулярные войска... Они, что; в мясных штурмах Зеленского будут учавствовать?
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:26
    +3
    Совсем страх потеряли в США...о войне там знают только из голливудских блокбастеров.
  12. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:29
    +5
    Логичный результат опроса, амеры (обыватели) существуют в инфополе, где они побеждают последние 50 лет, потери при этом несущественные. Вот если бы спросили - а вы готовы ехать воевать на окраену, результат был бы совсем иной
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:32
    +1
    Около трети американцев поддерживают возможную отправку военнослужащих армии США на Украину
    Так чего ж минжуются то??? Они джоржию уже "защищали", в Ираке, в Афгане, дермократические свободы "спасали" .... делов то!
  14. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 07:36
    +2
    В Америке тоже могут проводить опросы с нужным результатам... Только не понимаю, зачем нужны подобные измышлизмы нам, читателям ВО? Страхов нагнать и волну поднять?
  15. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 07:39
    -1
    Пусть приезжают, места в земле всем хватит
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:42
    +3
    Это как поставить вопрос в опросе.Если задать вопрос с пророссийским акцентом:Американцы. Вы готовы отправить военных США на Украину ,если Россия после этого, имеет 100 % ный вариант уничтожить США своими межкотинентальными ракетами с тысячами ядерными боеголовками и ПРО с океанами не спасут?Наверно это очень длинный для американца вопрос.Есть укороченный вариант: Американец ,ты готов дома в США всей семьёй умереть за Украину безболезненно или в мучениях? Да ,нет?А то поставили вопрос, скорее всего: Надо военных США отправить на Украину для проведения миротвоческой миссии?
  17. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 07:46
    +2
    Результаты любого подобного опроса зависят от постановки вопроса. Вряд ли кто-то из этих 31% готов ехать сам или хотел бы чтобы поехал кто-то из их родственников, поток звездно-полосатых гробов быстро охладит воинственный пыл.
  18. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:51
    +3
    Интересно , а как бы проголосовала эта треть если бы им сказали что мол вот вы ратовали за отправку вот вы тогда и поедите? Думается мне что тогда процент голосов "за" стал бы равен нулю. В этом вся психология пентосов, все делать чужими руками
  19. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:52
    +1
    Верить результатам "независимых" опросам, все равно, что верить рейтингам "независимых" экспертов по оценке экономики полосатых, им тут на днях на 1 пункт понизили, хотя давно в минусах ходят. Так и тут, 1/3 граждан хочет повоевать с Россией. Вранье, как всегда.
  20. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:59
    0
    Отдышались пен дос танцы после спринтерского побега из Афгана от бородатых чуваков в сандалиях. Эти опросы и их результаты не являются руководством к действию. Теневое правительство не станет отправлять своих овечек на убой. Зачем отправлять своих когда есть поляки, прибОлты и прочая чухня.
  21. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:00
    0
    Чернозема на всех хватит, пусть едут, там кого только не закопали, подвинутся и пин-до-сов кровососов туда же.