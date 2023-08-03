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Госсекретарь США: Вашингтон будет добиваться возвращения власти демократически избранному президенту Нигера

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Госсекретарь США: Вашингтон будет добиваться возвращения власти демократически избранному президенту Нигера

Глава Госдепа США провёл телефонный разговор с ранее отстранённым от власти президентом Нигера Мохаммедом Базумом. Блинкен, как сообщает пресс-служба Белого дома, выразил поддержку Базуму, которого его оппоненты отстранили от власти в связи с обвинениями в коррупции и отстаиванием интересов Запада.


Напомним, что на днях представители организации экономического сотрудничества стран Западной Африки фактически выставили перед новыми властями Нигера ультиматум, требуя немедленно восстановить свергнутого Базума в должности. США и ЕС требования ECOWAS поддержали, пригрозив поддержать и военное вторжение в Нигер.

В беседе с Базумом Блинкен, как сообщает пресс-служба Госдепа США, заявил, что «Вашингтон будет добиваться возвращения власти демократически избранному президенту Нигера».

В связи с этим вновь возникает вопрос о пресловутых «международных правилах», о которых постоянно говорят в США. Если они едины, то почему же Вашингтон с аналогичным рвением не призывал лиц, совершивших госпереворот на Украине, к восстановлению власти президента Виктора Януковича? Или это очередной вариант «это другое» от двуличных западных политиков…

В Госдепе США добавляют, что «восстановление в должности президента Базума является приоритетной задачей по защите демократии в Африке».
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34 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:49
    +11
    Двойные стандарты в действии, ничего нового и необычного.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:18
      +5
      Значит амеры полезут в Нигер, раз такие заявления. Ну или оппозицию начнут "подогревать" (деньгами, поставками вооружения).... "Подожгут" ситуацию.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 07:54
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Двойные стандарты в действии....

      Интересно, а население что скажет о расходах по борьбе "за демократию" в другой стране, кроме Украины?
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 08:08
        0
        Дима,привет! Давно не видно тебя что-то было... Всё в порядке?
        Интересно, а население что скажет о расходах по борьбе "за демократию" в другой стране, кроме Украины?

        А для их населения это - кино, где рэмбы всегда побеждают! drinks
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    +8
    Вашингтон будет добиваться возвращения власти демократически избранному президенту Нигера
    А как там дела у американцев с Гуайдо в Венесуэле, Тихоновской отсиживающейся в Польше и другими "народными избранниками"? Наверное уже тихо, без суеты о них забыли, как будто их и не было.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:56
      +3
      rotmistr60 hi, ну с Гуайдо согласен ЗНАТНЫЙ конфуз вышел, а вот Тихоновскую эти (цензура) компенсировали Зеленским причём с лихвой.
    2. Б-15
      Б-15 Сегодня, 06:57
      +2
      Не, не. Не забыты.
      Эти теперь полностью под каблуком гегемона.
      Просто временно посажены в чуланы, чтобы не отсвечивали.
      Периодически их вытаскивают и смотрят, не сильно они противны окучиваемым массам? Как только отторжение у масс пропадёт, так их сразу отряхнут от нафталина.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:53
    +2
    Смотри Блинкен кабы "портки не лопнули" от такой "защиты" и в Европе "защищать" и в Африке и в Азии, седалище берегите. В Афгане уже защитили, и в Ираке???
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:36
      +1
      А вот если интерпретировать это на войну,то бишь СВО?Там же не только в Нигере буча,но и в других африканских странах зреет.Сможет ли Запад во главе с США тянуть это все вместе.Тут и Тайвань маячит.Смотрите,с Афганистана амерзцы не просто так ушли,а просчитали надвигающуюся войну и нас и соотаетственно переброску ресурсов с Афгана на Украину
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:01
    0
    Вашингтон будет добиваться возвращения власти демократически избранному президенту

    То бишь устраивающего полосатых демократов.
    В случае победы Трампа котироваться будут "республикански выбранные" президенты других стран. laughing
  5. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 07:03
    0
    Януковича надо выводить в свет, зелибоба на покой , вечный
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:13
      +3
      вадим иванов hi, после того как Янукович сдал всех своих и народ, выводить его надо в расход а не в свет, с его нерешительности и страха все это и началось.
  6. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:04
    +1
    Если они едины, то почему же Вашингтон с аналогичным рвением не призывал лиц, совершивших госпереворот на Украине, к восстановлению власти президента Виктора Януковича?
    Почему бы России не задать этот вопрос амерам напрямую в ООН?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 07:11
      0
      И не только России, еще очень много кто может это сделать. Сколько вторжений амеры провернули с 45года?
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:04
    +3
    Лицемерие - самый отвратительный человеческий порок. Даже хуже, чем ложь.
  8. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:09
    0
    Лицемерие американцев, не знает границ. А, почему на Украине, не требовали и не требуют вернуть власть президенту, после государственного переворота?
  9. Алт22
    Алт22 Сегодня, 07:09
    +1
    А Америке-то какое собачье дело, что президент сменился??? Переживают, что в этот раз переворот устроили не они, как множество прошлых переворотов?
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:10
    0
    Они прям как рыбки или тапиры или зомби какие. Ну вообще не помнят что было раньше и что они тогда говорили. Склероз однако. Представляю счас в каком афиге мир, а что янукович и прочие были не дерьмоаратисески выбраны,а вы их признали и дела имели а в чем разница тогда и сейчас. Простор для очень стёбных вопросов черед мид стран мира к америке. Присем в своем высокомерии амеры думают что их бредни воспринимают всерьез.
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 07:11
    +2
    ...почему же Вашингтон с аналогичным рвением не призывал лиц, совершивших госпереворот на Украине, к восстановлению власти президента Виктора Януковича? ...
    Да все же "ясно как божий день", тот - тот, а этот - этот... И все laughing
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:48
      0
      Даже не удивлен... куда же без их длинных ухов.... wassat
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:24
    0
    Цитата: Ропот 55
    Двойные стандарты в действии, ничего нового и необычного.

    Про отстраненного в результате переворота Януковича надо бы напомнить Госдепу США.
  13. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 07:25
    +1
    Чем больше осколков демократии возгорается по всему миру, тем меньше поддержка Украины. США не резиновые, на всех демократии не хватит.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:27
    0
    Кстати ,США своих граждан из Нигера не эвакуируют в отличии от стран ЕС.Очень странное для меня решение.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:30
    +1
    Госсекретарь США: Вашингтон будет добиваться возвращения власти демократически избранному президенту Нигера
    ХА,ХА,ХА!
    Может Януковичу им маляву написать, пожаловаться? Хотя, это ж гейропейские брехуны ему чего то там обещали, гарантировали, а из Вашингтона только кулаком грозили, держа руку на курке ...
  16. Master2030
    Master2030 Сегодня, 07:36
    -1
    Не выйдет. В ШША нельзя говорить слово нигер.
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:43
      +1
      Цитата: Master2030
      Не выйдет. В ШША нельзя говорить слово нигер.
      Centerum censo Washingtonium delendam esse

      Во-первых, можно если ты правильного цвета. Во-вторых, кол по латыни: в одном предложении три ошибки.
  17. Наган
    Наган Сегодня, 07:41
    0
    почему же Вашингтон с аналогичным рвением не призывал лиц, совершивших госпереворот на Украине, к восстановлению власти президента Виктора Януковича?
    Ну как почему? По Президенту Рузвельту: "Он конечно сын самки собаки, но он наш сын самки собаки." А Янукович, в отличие от этого из Нигера, не наш.
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:45
    0
    У полосатых узкое понятие демократии, если говорить о выборах в широком смысле слова, то у них есть "наш сын собаки" и недемократические выборы, результаты которых они не признают. Вот и все! Тоже касается и путчей, революций, если к власти пришел "наш сын собаки", то это борьба за демократию, если нет...., понятно и без слов. Как-то так.
  19. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 07:46
    0
    Нигер,мировая урановая кладовочка,поэтому и столь пристальное внимание,видимо с новым правительством,что то не так пошло..А Нигер,собираются поддержать в случае боевых действий ,Буркина Фасо,Мали,Гвинея
  20. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:47
    -1
    Когда вспоминают про международные демократические правила то забывают, что первое из них: "...Прав тот у кого больше прав..." и второе: "...Закон тайга, а прокурор медведь...".
  21. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:52
    0
    А так если разобраться то какое дело США до Нигера? Они не в НАТО, ни в каких блоках не состоят, с США не союзник. Чего они опять свое рыло суют туда куда их никто не просит ?
  22. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 07:57
    0
    «Вашингтон будет добиваться возвращения власти демократически избранному президенту Нигера».
    Ну так как же без вас - то? Ведь по любому поводу надо отвякаться, а то вдруг забудут кто тут центровой то. Прямо на износ ребята работают, как бы чего нежное не порвали.
  23. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:57
    +1
    Глава нового военного правительства Нигера,генерал Тчиани - православный и прихожанин РПЦ,и представителей киевской власти называет сатанистами.
    Вперёд,африканское православное воинство! И,вагнеровцы вам в помощь.
  24. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:03
    +1
    Вот бы что другое предложили, а так, все в американском стандарте - мир существует только такой, каким его видят из Вашингтона, все в звездах и полосах с сильным запахом козлятины.
    Ошибочка, мир стал меняться.