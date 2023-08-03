Госсекретарь США: Вашингтон будет добиваться возвращения власти демократически избранному президенту Нигера

Глава Госдепа США провёл телефонный разговор с ранее отстранённым от власти президентом Нигера Мохаммедом Базумом. Блинкен, как сообщает пресс-служба Белого дома, выразил поддержку Базуму, которого его оппоненты отстранили от власти в связи с обвинениями в коррупции и отстаиванием интересов Запада.Напомним, что на днях представители организации экономического сотрудничества стран Западной Африки фактически выставили перед новыми властями Нигера ультиматум, требуя немедленно восстановить свергнутого Базума в должности. США и ЕС требования ECOWAS поддержали, пригрозив поддержать и военное вторжение в Нигер.В беседе с Базумом Блинкен, как сообщает пресс-служба Госдепа США, заявил, что «Вашингтон будет добиваться возвращения власти демократически избранному президенту Нигера».В связи с этим вновь возникает вопрос о пресловутых «международных правилах», о которых постоянно говорят в США. Если они едины, то почему же Вашингтон с аналогичным рвением не призывал лиц, совершивших госпереворот на Украине, к восстановлению власти президента Виктора Януковича? Или это очередной вариант «это другое» от двуличных западных политиков…В Госдепе США добавляют, что «восстановление в должности президента Базума является приоритетной задачей по защите демократии в Африке».