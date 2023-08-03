Военное обозрение
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Ночью ВС РФ снова нанесли массированные удары по объектам военного назначения на Украине

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Ночью ВС РФ снова нанесли массированные удары по объектам военного назначения на Украине

В ночь на 3 августа цели военного назначения на территории ряда регионов Украины были атакованы беспилотными летательными аппаратами. ВС РФ снова нанесли массированные удары по объектам военной инфраструктуры, что подтверждается и сообщениями представителей киевского режима.


Около часа ночи появились сообщения о подлете беспилотников к Черкасской области. Затем сообщалось о работе средств противовоздушной обороны ВСУ в Киевской области. В самой украинской столице были слышны взрывы - то ли от прилетов, то ли от работы ПВО. Украинские СМИ пока хранят молчание о последствиях ударов.

По сообщению руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко, украинские средства противовоздушной обороны якобы сбили на подлете к столице страны около полутора десятков дронов.

Ставленник киевского режима в Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о ночном ударе по зданию в Синельниковском районе региона. Якобы удар был нанесен по средней школе, однако можно предположить, что на территории школы давно размещались личный состав и военная техника ВСУ. Украинские формирования стараются использовать объекты гражданской инфраструктуры для своего размещения, чтобы в случае ударов затем обвинять Россию в том, что она бьет по мирным целям.

Российские Telegram-каналы сообщили также о взрывах в пригороде оккупированного ВСУ города Запорожье. Что здесь взорвалось, пока не сообщается, но, вероятно, удар наносился по объектам военного назначения, задействованным в обеспечении проведения контрнаступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:53
    +1
    Как американцы говорят это рутина.Только бы хотелось российскую поправочку- это ежедневная ,много разовая рутина!!!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:56
    +1
    К обеду блогеры проснутся, выложат результаты, а к вечеру наше МО даст дозированную информацию.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:57
    0
    Какие школьники в школе летом?Да и на дистанционке они там,который год.Все учебные заведения отданы под казармы всушников
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:02
    +2
    Проснулся. Зашел на ВО, прочитал о ночных ударах по тылам. Все нормально и можно идти на работу.