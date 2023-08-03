Ночью ВС РФ снова нанесли массированные удары по объектам военного назначения на Украине

В ночь на 3 августа цели военного назначения на территории ряда регионов Украины были атакованы беспилотными летательными аппаратами. ВС РФ снова нанесли массированные удары по объектам военной инфраструктуры, что подтверждается и сообщениями представителей киевского режима.
Около часа ночи появились сообщения о подлете беспилотников к Черкасской области. Затем сообщалось о работе средств противовоздушной обороны ВСУ в Киевской области. В самой украинской столице были слышны взрывы - то ли от прилетов, то ли от работы ПВО. Украинские СМИ пока хранят молчание о последствиях ударов.
По сообщению руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко, украинские средства противовоздушной обороны якобы сбили на подлете к столице страны около полутора десятков дронов.
Ставленник киевского режима в Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о ночном ударе по зданию в Синельниковском районе региона. Якобы удар был нанесен по средней школе, однако можно предположить, что на территории школы давно размещались личный состав и военная техника ВСУ. Украинские формирования стараются использовать объекты гражданской инфраструктуры для своего размещения, чтобы в случае ударов затем обвинять Россию в том, что она бьет по мирным целям.
Российские Telegram-каналы сообщили также о взрывах в пригороде оккупированного ВСУ города Запорожье. Что здесь взорвалось, пока не сообщается, но, вероятно, удар наносился по объектам военного назначения, задействованным в обеспечении проведения контрнаступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.