Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации атаковали украинские формирования в районе населенного пункта Урожайное на Угледарском участке Южно-Донецкого направления. Об этом сообщают российские военные корреспонденты. Однако в результате российской контратаки продвижения наших войск не произошло.В то же время, украинские формирования смогли продвинуться в районе Никольского. Здесь ВСУ рассчитывают выбить российские войска с плацдарма на левом берегу реки Кашлагач. Затем они собираются прорваться к Волновахе, которая сейчас играет очень важную роль в логистике российских войск на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.Продолжаются ожесточенные бои в городской черте Марьинки. Здесь российские войска по-прежнему пытаются выбить украинские формирования с позиций в городе. На юго-западных подступах к Авдеевке российским войскам удалось оттеснить украинских боевиков с ряда позиций. Кроме того, ВС РФ атаковали украинские формирования в районе Веселого, постепенно прорываясь к Авдеевке с северо-востока.Сейчас российская армия наступает на Авдеевку с трех направлений, то есть по аналогии с Артемовском. Положение украинских сил здесь явно ухудшается.На Артемовском направлении наши войска предприняли контратаки в районах Клещеевки и Курдюмовки, обстреляли украинские позиции в Богдановке, Белой Горе, Ивановском (Красном), Часовом Яре, Орехово-Васильевке, Роздоловке, Спорном, Верхнекаменском. Украинская артиллерия, правда, предпринимала ответные обстрелы российских позиций в Курдюмовке, Клещеевке и самом Артемовске. В районе Клещеевки ВСУ активно задействовали иностранных наемников.Наконец, на Херсонском направлении российские войска отражают регулярные попытки ВСУ закрепиться на островах в пойме реки Днепр и у Антоновского моста. Украинские формирования обстреливают левый берег реки и направляют малые десантные группы, которые регулярно уничтожаются ВС РФ вместе с катерами и лодками, на которых они пытаются пересечь реку.