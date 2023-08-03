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Военкоры: ВС РФ контратаковали позиции украинских формирований со стороны Урожайного на Угледарском участке фронта

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Военкоры: ВС РФ контратаковали позиции украинских формирований со стороны Урожайного на Угледарском участке фронта

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации атаковали украинские формирования в районе населенного пункта Урожайное на Угледарском участке Южно-Донецкого направления. Об этом сообщают российские военные корреспонденты. Однако в результате российской контратаки продвижения наших войск не произошло.


В то же время, украинские формирования смогли продвинуться в районе Никольского. Здесь ВСУ рассчитывают выбить российские войска с плацдарма на левом берегу реки Кашлагач. Затем они собираются прорваться к Волновахе, которая сейчас играет очень важную роль в логистике российских войск на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

Продолжаются ожесточенные бои в городской черте Марьинки. Здесь российские войска по-прежнему пытаются выбить украинские формирования с позиций в городе. На юго-западных подступах к Авдеевке российским войскам удалось оттеснить украинских боевиков с ряда позиций. Кроме того, ВС РФ атаковали украинские формирования в районе Веселого, постепенно прорываясь к Авдеевке с северо-востока.


Сейчас российская армия наступает на Авдеевку с трех направлений, то есть по аналогии с Артемовском. Положение украинских сил здесь явно ухудшается.

На Артемовском направлении наши войска предприняли контратаки в районах Клещеевки и Курдюмовки, обстреляли украинские позиции в Богдановке, Белой Горе, Ивановском (Красном), Часовом Яре, Орехово-Васильевке, Роздоловке, Спорном, Верхнекаменском. Украинская артиллерия, правда, предпринимала ответные обстрелы российских позиций в Курдюмовке, Клещеевке и самом Артемовске. В районе Клещеевки ВСУ активно задействовали иностранных наемников.

Наконец, на Херсонском направлении российские войска отражают регулярные попытки ВСУ закрепиться на островах в пойме реки Днепр и у Антоновского моста. Украинские формирования обстреливают левый берег реки и направляют малые десантные группы, которые регулярно уничтожаются ВС РФ вместе с катерами и лодками, на которых они пытаются пересечь реку.
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5 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:25
    -2
    Лучше новость подавать с одной стороны как у дедов было в сводках, а с другой как подают стратегию происходящего нам сейчас. Что то типа "силами ндцатого и мдцатого донецких и луганских фронтов, были подвинуты 500 метров у такого то населённого пункта. Уничтожено три взвода и два танка. Части тндацатого запорожского фронта отошли на 400 метров сдерживая дрг противника на пикапах. Враг будет разбит, победа будет за нами."
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:39
      -1
      На западном фронте без перемен. (С)
      Идут бои местного значения. Участники мясных штурмов отправляются на фарш. am
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:25
    -1
    Украинские формирования обстреливают левый берег реки и направляют малые десантные группы, которые регулярно уничтожаются ВС РФ вместе с катерами и лодками, на которых они пытаются пересечь реку.

    Караул! Флота лишают! На чем адмиралы плавать (не ходить) будут?! )))
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 08:35
      0
      Оно и так всплывет им для этого флот не нужен.
  3. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 08:43
    -2
    Какой пафосный заголовок и какое тоскливое содержание.