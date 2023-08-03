Представитель Бразилии не поедет на «саммит по Украине» в Саудовскую Аравию, на который не пригласили делегацию России

Бразилия отказалась направлять своего представителя на анонсированный «саммит по Украине», который должен пройти в городе Джидда в Саудовской Аравии. Российскую делегацию на это мероприятие не приглашают.Ранее власти Мексики отказались участвовать в данном мероприятии именно потому, что в нем не будет принимать участие Россия. Советник президента Бразилии по внешнеполитическим вопросам Селсу Аморим отметил, что представитель страны все же выступит по видеосвязи на данном саммите.Интересно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщал, что Бразилия в саммите участие примет. Аморим, в свою очередь, напомнил, что такая встреча проходила в свое время в столице Дании Копенгагене, но прийти к какому-либо решению на ней не удалось. Киевский режим хочет обсуждать исключительно собственные предложения, носящие ультимативный характер.Но если Украина не собирается идти ни на какие компромиссы, то возникает вопрос в целесообразности проведения подобных мероприятий в принципе. Понятно, что речь идет не столько о реальном обсуждении мирного урегулирования, сколько о попытках киевского режима заручиться поддержкой стран «Глобального Юга», чтобы ослабить позиции России. Но судя по прохладному отношению к саммиту тех же латиноамериканских государств, говорить о близости такой цели очень преждевременно.Что касается Бразилии, то украинские власти уже отвергли предложенный этой страной план мирного урегулирования, и не очень понятно, почему теперь они рассчитывают на какое-то позитивное отношение бразильских властей.