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Представитель Бразилии не поедет на «саммит по Украине» в Саудовскую Аравию, на который не пригласили делегацию России

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Представитель Бразилии не поедет на «саммит по Украине» в Саудовскую Аравию, на который не пригласили делегацию России

Бразилия отказалась направлять своего представителя на анонсированный «саммит по Украине», который должен пройти в городе Джидда в Саудовской Аравии. Российскую делегацию на это мероприятие не приглашают.


Ранее власти Мексики отказались участвовать в данном мероприятии именно потому, что в нем не будет принимать участие Россия. Советник президента Бразилии по внешнеполитическим вопросам Селсу Аморим отметил, что представитель страны все же выступит по видеосвязи на данном саммите.

Интересно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщал, что Бразилия в саммите участие примет. Аморим, в свою очередь, напомнил, что такая встреча проходила в свое время в столице Дании Копенгагене, но прийти к какому-либо решению на ней не удалось. Киевский режим хочет обсуждать исключительно собственные предложения, носящие ультимативный характер.

Но если Украина не собирается идти ни на какие компромиссы, то возникает вопрос в целесообразности проведения подобных мероприятий в принципе. Понятно, что речь идет не столько о реальном обсуждении мирного урегулирования, сколько о попытках киевского режима заручиться поддержкой стран «Глобального Юга», чтобы ослабить позиции России. Но судя по прохладному отношению к саммиту тех же латиноамериканских государств, говорить о близости такой цели очень преждевременно.

Что касается Бразилии, то украинские власти уже отвергли предложенный этой страной план мирного урегулирования, и не очень понятно, почему теперь они рассчитывают на какое-то позитивное отношение бразильских властей.
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:24
    +2
    Что то многие начинают отказываться от поездки в Джидду,наверно о чём то догадываются.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 08:29
      +3
      А нафига впустую бабки тратить на перелёты туда-сюда, командировочные и представительские расходы? hi Результат-то - пшик! Всё для : "Весь мир с нами!" Но что-то не видать этого... bully
      1. beybender
        beybender Сегодня, 08:49
        -2
        А кто с Россией , одна Беларусь ?!? Коротко
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 09:20
          +3
          Цитата: beybender
          А кто с Россией , одна Беларусь ?!? Коротко

          А кто был с Советским Союзом, когда на на него напал Гитлер вместе с "евросоюзом" ?
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 08:32
      0
      О безсмысленности поездки наверное. Тему договоров начнут сами, как только 404 станет уменьшаться в размерах. Вот тут главное что бы мы не повторяли нашу историю с проданной победой.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:29
    0
    Да просто расчет на постпиар, будут бравировать да вот да такие страны приехали на сходку а то что на сходняке ничего не решат так кому это интересно, главное проорать потом сто со столькими странами сидели а значит они за нас. То что все строго наоборот,так об этом менйнстрим сми просто соврут,не впервой.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:31
    +1
    Бразилия отказалась направлять своего представителя на анонсированный «саммит по Украине»
    В нынешнем мире потугов "господства" Сша это поступок достойный уважения. Да и междуусобчик под эгидой Сша хоть и на территории СА ожидается так себе, с предсказуемой повесткой навязывания "плана Зеленского" и осуждениями в один адрес.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:34
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Да и междуусобчик под эгидой Сша хоть и на территории СА ожидается так себе, с предсказуемой повесткой навязывания "плана Зеленского" и осуждениями в один адрес.

      Мне вообще странно, что на такой междусобойчик, в котором Америка будет править бал - пошел Бен Салман, предоставив свою территорию. Он ведь не переваривает американцев и прекрасно понимает, что поступает крайне некрасиво, не приглашая Россию, с которой он так стремился завязать если не дружбу, то крепкие приятельские деловые отношения.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:41
    0
    . возникает вопрос в целесообразности проведения подобных мероприятий в принципе.

    На этом все................
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:43
    +1
    Нечего там делать: для танго нужны двое, а Зеленский этого понимать не хочет: пора отозвать данное сионистам обещание не ликвидировать его и его подельников.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 08:46
    +1
    "Никогда вы не найдете в наших северных лесах
    Длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах,
    Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей
    Такое изобилие невиданных зверей.

    Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам,
    Суда уходят в плаванье к далеким берегам.
    Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию,
    И я хочу в Бразилию, к далеким берегам.
    Только "Дон" и "Магдалина"
    Только "Дон" и "Магдалина"
    Только "Дон" и "Магдалина"
    Ходят по морю туда."(С. Маршак. Вольный перевод Р. Киплинга).
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:48
    0
    Время - август, а чего там с Крымской платформой? Вроде ежегодно хотели проводить. Сдулись уже? Походу страны ЕС не горят желанием устраивать посиделки за свой счет. Вроде первый раз в куеве планировали, а потом кочевать по ЕС. Или уже не актуально (- 4 области)?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:57
      -1
      Цирк должен гастролировать.Иначе клоуны разбегутся
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: Uprun
      Время - август, а чего там с Крымской платформой? Вроде ежегодно хотели проводить. Сдулись уже?

      А вот увидите - они из саудовского саммита попытаются сделать крымскую платформу. Чубаки мастера плевать на дипломатические протоколы и устраивать флешмобы в самых неподходящих местах встреч.
      По сути, весь дипломатический корпус Украины - это один большой Femen. Просто в галстуках...
  8. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 09:58
    0
    Что то наши представители по линии МИДа в С.А. явно не дорабатывают.
    У Кадырова вроде как не плохие позиции в мусульманском мире и можно взгреть тему о глумлении украинских бандерлогов над Кораном. Чеченцы, башкиры и татары воюют против украинских бандерлогов, которые режут сало на Коране, а С.Аравия, имеющая Мекку куда мусульмане совершают священный Хадж предоставляет площадку для саммита мракобесов.