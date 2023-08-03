Военное обозрение
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В России в пять раз увеличат выпуск новейшей системы контроля воздушного пространства

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В России в пять раз увеличат выпуск новейшей системы контроля воздушного пространства

На фоне продолжающейся специальной военной операции российские производители наращивают выпуск необходимой для фронта и тыла военной и гражданской продукции.


Как передаёт РИА Новости, одна из дочерних компаний «Ростеха» холдинг «Высокоточные комплексы» готовится в разы увеличить выпуск систем контроля воздушного пространства (СКВП). Эти системы очень актуальны сегодня, так как предназначены в том числе и для борьбы с беспилотниками. Сообщается, что производство СКВП может быть увеличено до 500 процентов.

Холдинг «Высокоточные комплексы» активно ведёт работу по разработке и выпуску продукции гражданского и двойного назначения, чтобы быть готовыми к вызовам и угрозам сегодняшнего дня, заявили в холдинге.

СКВП была разработана Центральным конструкторским бюро аппаратостроения (ЦКБА) и представлена публике в прошлом году. Система состоит из РЛС, число которых может доходить до 24 штук. Их размещают как отдельно, так и на транспорте. Технические возможности СКВП позволяют отслеживать одновременно до 20 воздушных целей, включая и малоразмерные беспилотники. При этом система определяет их тип, высоту полета и расстояние до них. Одна РЛС, установленная на Системе, имеет радиус действия до 80 километров.
Использованы фотографии:
Википедия/Ivtorov
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15 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:53
    +1
    Ну а как? Иначе ни как.... yes .............
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:53
    +2
    Крайне важная сейчас техника.Вообще,военные действия во многом изменили отношение к различным девайсам,считающихся раньше несущественными,как на поле боя ,так и в тылу
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:55
    +5
    Я оптимист, но при производстве 0 в 2022 г. изготовить 5 в 2023 г. как раз и будет 500%. Понятно, что это в 2020-2022 г. никому не нужно было. СВО вносит свои коррективы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:03
      +1
      Ну,с чего то надо начинать.Жизнь заставляет..
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:56
    0
    Технические возможности СКВП позволяют отслеживать одновременно до 20 воздушных целей, включая и малоразмерные беспилотники. При этом система определяет их тип, высоту полета и расстояние до них

    ***
    "Следить будем строго, -
    Вверху нам видно всё, - ты так и знай!" ...
    ***
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:13
      0
      А девушки потом.... laughing hi ..............
  5. Дедок
    Дедок Сегодня, 08:58
    +1
    Система состоит из РЛС, число которых может доходить до 24 штук. Их размещают как отдельно, так и на транспорте. Технические возможности СКВП позволяют отслеживать одновременно до 20 воздушных целей, включая и малоразмерные беспилотники.

    может я считать не умею, 20 воздушных целей на 24 РЛС?
    или как всегда, написано левой ногой?
    да и 20 целей сегодня это что? или по другому задам вопрос что такое "атака роем БПЛА"??
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:57
      +1
      Цитата: Дедок
      может я считать не умею, 20 воздушных целей на 24 РЛС?
      или как всегда, написано левой ногой?

      Это не первое за сегодня корявое описание работы ПВО. В соседней ветке я уже возмутился безграмотным названием "Российские силы ПВО при попытке пролета через Калужскую область сбили шесть беспилотников"... самое страшное, что мне за это еще и минусы ставят! Видать, здесь обитают активные адепты полуграмотного изложения своих мыслей. laughing
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:14
        0
        А вам в подробностях и поштучно? Болтун- находка для шпиона... wassat
  6. frruc
    frruc Сегодня, 08:59
    0
    Технические возможности СКВП позволяют отслеживать одновременно до 20 воздушных целей

    Как это все будет работать в условиях городской многоэтажной застройки. Не стоит отказываться и от простого старого метода -визуального наблюдения с высотных зданий.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 09:10
      +1
      Цитата: frruc
      Технические возможности СКВП позволяют отслеживать одновременно до 20 воздушных целей

      Как это все будет работать в условиях городской многоэтажной застройки. Не стоит отказываться и от простого старого метода -визуального наблюдения с высотных зданий.

      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 10:02
        +1


        Плакат очень мотивирующий... Но, к сожалению, бинокли и раструбы для визуального и слухового контроля воздушного пространства - не помогут в борьбе с маленькими БПЛА.
        Здесь надо выстраивать систему раннего оповещения силами простых людей, над которыми эти дроны пролетают к своей цели. Как-то мотивировать народ, чтобы он активнее сообщал о том, что над ними только что пролетел дрон в сторону Москвы например...
        Это уже сродни стенду "Их разыскивает милиция". Преступников - единицы. Народа - много. Кто-то - да заметит. И сообщит...
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:13
      0
      Размещать данные средства в жилой застройке нет смысла, на подлете - это очевидно. Ну а с наблюдением с крыши высотки - на каком расстоянии в оптику можно отличить БПЛА от птицы? Потом время на передачу информации, а "птичка " летит явно не со скоростью воробья, время на прием и анализ поступившей информации, на принятие решения на поражение. Упс, а "птичка" уже пролетела или прилетела. По аналогии из ПДД - понятие тормозного пути.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 09:37
        +1
        Uprun .....на каком расстоянии в оптику можно отличить БПЛА от птицы?

        Люди наблюдают пролеты бпла над головой, работая на даче, в полях за десятки километров от крупных населенных пунктов. При скорости 150 км/ч, объект пролетает соответственно 100 км за 40мин, времени для оповещения предостаточно и чем раньше, тем лучше.
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:34
    +1
    Обидно за все деньги, деньги гораздо лучше вложить в гражданский сектор, например для пенсионеров, для инвалидов, для детей и семей. Для гражданского профессионального образования, инженеров, врачей и т. д., чтобы молодежи не пришлось эмигрировать.

    Сейчас и благодаря санкциям был бы шанс для России восстановить экономику с нуля и без западных инвесторов, на твердой земле, а не как в пузыре. расти органически и не расти неорганически
    С военной точки зрения это хорошее решение, даже если оно немного запоздало.
    Но лучше поздно, чем никогда.

    В будущем дроны, ИИ и т. д., вероятно, помогут решать военные конфликты.
    Но и для борьбы с терроризмом.
    А если военная и гражданская продукция очень хороша, то ее тоже можно экспортировать.

    И, возможно, лучшей защитой был бы оборонный альянс БРИКС. Или, во-первых, оборонительный союз между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном — хорошее начало.

    Как бы ни сложился конфликт на Украине, англо-саксы никогда не успокоятся. История не раз доказывала это.