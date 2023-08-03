В России в пять раз увеличат выпуск новейшей системы контроля воздушного пространства

На фоне продолжающейся специальной военной операции российские производители наращивают выпуск необходимой для фронта и тыла военной и гражданской продукции.
Как передаёт РИА Новости, одна из дочерних компаний «Ростеха» холдинг «Высокоточные комплексы» готовится в разы увеличить выпуск систем контроля воздушного пространства (СКВП). Эти системы очень актуальны сегодня, так как предназначены в том числе и для борьбы с беспилотниками. Сообщается, что производство СКВП может быть увеличено до 500 процентов.
Холдинг «Высокоточные комплексы» активно ведёт работу по разработке и выпуску продукции гражданского и двойного назначения, чтобы быть готовыми к вызовам и угрозам сегодняшнего дня, заявили в холдинге.
СКВП была разработана Центральным конструкторским бюро аппаратостроения (ЦКБА) и представлена публике в прошлом году. Система состоит из РЛС, число которых может доходить до 24 штук. Их размещают как отдельно, так и на транспорте. Технические возможности СКВП позволяют отслеживать одновременно до 20 воздушных целей, включая и малоразмерные беспилотники. При этом система определяет их тип, высоту полета и расстояние до них. Одна РЛС, установленная на Системе, имеет радиус действия до 80 километров.