Сегодня ночью над юго-западной частью Калужской области средствами противовоздушной обороны ВС РФ были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Суля по всему, дроны были запущены с территории Украины в направлении российской столицы. Над Калужской областью они только пролетали. Как сообщил губернатор Шапша, пострадавших и разрушений в результате работы средств ПВО по украинским дронам нет.
Информацию от главы региона подтвердило и Министерство обороны Российской Федерации, опубликовавшее соответствующее сообщение об уничтожении беспилотных летательных аппаратов средствами ПВО над Калужской областью.
Вчера американская пресса сообщала, что украинские формирования планируют осуществить масштабную атаку беспилотными летательными аппаратами на Москву. С этой целью они «прощупывают» российскую систему противовоздушной обороны, направляя пока небольшое количество беспилотников. Поскольку риск увеличения количества атак с помощью дронов действительно нельзя исключать, целесообразно усилить системы противовоздушной обороны на всех ключевых направлениях.
Но еще более эффективным способом воспрепятствовать таким атакам является оперативная и жесткая реакция ВС РФ на каждый подобный случай, включая нанесение мощных ударов по целям на территории Украины.