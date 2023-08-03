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Российские силы ПВО при попытке пролета через Калужскую область сбили шесть беспилотников

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Российские силы ПВО при попытке пролета через Калужскую область сбили шесть беспилотников

Сегодня ночью над юго-западной частью Калужской области средствами противовоздушной обороны ВС РФ были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.


Суля по всему, дроны были запущены с территории Украины в направлении российской столицы. Над Калужской областью они только пролетали. Как сообщил губернатор Шапша, пострадавших и разрушений в результате работы средств ПВО по украинским дронам нет.

Информацию от главы региона подтвердило и Министерство обороны Российской Федерации, опубликовавшее соответствующее сообщение об уничтожении беспилотных летательных аппаратов средствами ПВО над Калужской областью.

Вчера американская пресса сообщала, что украинские формирования планируют осуществить масштабную атаку беспилотными летательными аппаратами на Москву. С этой целью они «прощупывают» российскую систему противовоздушной обороны, направляя пока небольшое количество беспилотников. Поскольку риск увеличения количества атак с помощью дронов действительно нельзя исключать, целесообразно усилить системы противовоздушной обороны на всех ключевых направлениях.

Но еще более эффективным способом воспрепятствовать таким атакам является оперативная и жесткая реакция ВС РФ на каждый подобный случай, включая нанесение мощных ударов по целям на территории Украины.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:00
    +2
    Эта реальность,в любое время суток.Быть бдительными и готовыми ее отразить.Пока на свете украинство,как идея,как государство-они не успокоятся
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:01
    +2
    Лучше, конечно, над Калужской областью сбивать дроны, чем в районе Москва-сити. Но ещё лучше над линией фронта, чтоб совсем не залетали.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:13
      +2
      ..... целесообразно усилить системы противовоздушной обороны на всех ключевых направлениях.

      Она (ПВО) и так усилена, РЛС работают круглосуточно по спец. графику, командный состав и смены усиления живут на пунктах управления (КП). Надо еще работать с местным населением (жильцами, дачниками, дворниками и тд), объяснить куда звонить(112?) и по какой форме сообщать о визуальных (или по звуку двигателя в ночное время) пролетах бпла.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:03
    0
    средствами противовоздушной обороны ВС РФ были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов
    Эти до места назначения не долетели и это уже хорошо. Значит ошибки анализируются и по возможности исправляются. А с заключением в статье полностью согласен
    оперативная и жесткая реакция ВС РФ на каждый подобный случай, включая нанесение мощных ударов по целям на территории Украины
    И это должны быть удары помимо тех, что планируются и наносятся каждую ночь, в дополнение и по объектам управленческой инфраструктуры киевского режима.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:03
    +1
    Один бывший ЦРУшник намедни задался вопросом, если бьете БПЛА по гражданским домам в Москве, то почему не наносите удары в прифронтовой зоне по военным объектам, разведданные поступают в режиме 24/7. Ответ на поверхности - все для шоу и медийной картинки. А вот расплачиваться за это приходится портовой инфраструктурой. Это не про адекватность зе-команды, а про рациональность их кураторов.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:12
    0
    Судя по всему, дроны были запущены с территории Украины в направлении российской столицы. Над Калужской областью они только пролетали.
     Фигасе,у них дроны-дальнолёты...с какой части территории Украины запущены?
  6. Million
    Million Сегодня, 09:24
    -1
    От Украины до Калуги-рукой подать.Ближе к границе ПВО наверное нет.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:26
    -1
    Российские силы ПВО при попытке пролета через Калужскую область сбили шесть беспилотников

    Не хотелось бы выглядеть занудой... но из данного названия я узнал, что когда российские силы ПВО пытались пролететь через Калужскую область - то там встретили шесть беспилотников и сбили их.

    Ну или авторам новостей стоило бы подучить русский. А название этой новости пополнит копилку: "проезжая через мост, пошел дождь" и "идя по лесу, на меня напал волк"
    Коллеги, умение изъясняться грамотно - неоценимое качество!