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Американское СМИ пишет об отказе ВСУ от западной тактики ведения боевых действий из-за ее неэффективности в ходе контрнаступления

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Американское СМИ пишет об отказе ВСУ от западной тактики ведения боевых действий из-за ее неэффективности в ходе контрнаступления

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение о возврате к прежней тактике боевых действий, поскольку западные методы контрнаступления себя не оправдали и показали полную неэффективность на Запорожском и других направлениях. Об этом пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на источники в американской администрации.


Подготовленные на Западе украинские формирования не смогли преодолеть российские минные поля и попали под постоянные обстрелы артиллерии и армейской авиации ВС РФ. Поэтому командование ВСУ решило вернуться к практике «изматывания» российских войск постоянными ударами дальнобойной артиллерией.

Таким образом, тактика, которую рекомендовали использовать американские и европейские военные советники, оказалась в сложившейся ситуации бесполезной. Она привела лишь к массовой гибели украинских военнослужащих. С другой стороны, постоянные артиллерийские обстрелы требуют огромного количества боеприпасов, а у стран Запада уже наблюдаются с этим определенные проблемы.

Американское издание называет результаты западной военной подготовки «неоднозначными», но это, как мы понимаем, несколько завуалированное название. В действительности украинские военные были подготовлены плохо, что и не удивительно. Западные армии на протяжении многих десятилетий имели опыт ведения боевых действий лишь против заведомо более слабого противника, причем в разы.

Решение украинского командования изменить тактику ведения боевых действий свидетельствует о полном провале контрнаступления и надежд Запада на успех в нем ВСУ. Но тогда возникает вопрос о целесообразности западной военной помощи в существующем формате вообще.

Американская администрация рассчитывала на успех девяти обученных западными военными инструкторами бригад ВСУ, но она не учла, что средний срок подготовки солдат составлял 4-6 недель, и это очень недостаточно для качественного обучения современного военнослужащего.
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:11
    +5
    Запад обвиняет захистников в неумении наступать и воевать, захистники теперь обвиняют Запад в провальности их тактики.
    Ну а вот и не подерётесь ! (с) laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:17
      +1
      Когда начинается поиск виновных -дело стухло.Да,а чему могут обучит западные инструкторы?Отрабатывая тактику на племенах,да на армиях с продажным командованием
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:24
        +2
        Да пусть между собой собачатся. Нам же легче. Идеально было бы если бы они вообще вдрызг переругались и снизили взаимодействие до минимума. Но это вряд ли будет - Запад продолжит делать всё чтобы нам нагадить и уничтожить в этих боевых действиях как можно больше граждан РФ с помощью своих прокси.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:55
          0
          Запад продолжит делать всё чтобы нам нагадить
          ....у запада там у самих подгорает...недавние события в лягушарне тому подтверждение...а дальше будет хуже...углеводороды в цене не смотря на всякие потолки растёт..стало быть и тарифы на энергоносители будет повышаться и потянет за собой всё и вся....и если в внау против хунты практически некому бунт бунтовать..кто разбежался за бугор кто зашуган, то в герропе бунтарей с избытком найдётся
          1. aakvit
            aakvit Сегодня, 10:34
            0
            в герропе бунтарей с избытком найдётся

            Ой ли! Поорут и заткнутся! Они с арабскими иммигрантами разобраться не могут, а главное, не хотят, заткнулись в тряпочку и в упор не видят исламизации и опидо..голубизации своего общества, у всех своя хата с краю! Так что НИЧЕГОШЕНЬКИ в хейропах не изменится!
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:12
    +5
    СМИ пишут об отказе ВСУ от западной тактики ведения боевых действий из-за её неэффективности в ходе контрнаступления

    ***
    — Она при отступлении "эффективна", вы попробуйте ...
    ***
    1. Трус
      Трус Сегодня, 09:32
      0
      У них нет уже понятия отступление, есть новое отрицательное наступление. А теперь видимо появится и отрицательное контрнаступление.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:13
    +4
    западные методы контрнаступления себя не оправдали и показали полную неэффективность
    Зато по натовским стандартам, о переходе на которые так любили говорить в окружении Зеленского и ставить это себе в заслугу. Теперь накушавшись натовской тактикой решили вернуться к старой и вроде проверенной, которая опять кроме больших потерь в л/с и технике ни чего не даст. Как итог: западный подход к ведению боевых действий с сильным противником не только дал сбой, но и расписался в своей несостоятельности.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:17
      +1
      А западные привыкли воевать с заведомо слабым противником у которого толком нет авиации, танков и ПВО. С нами их тактика не пролезла.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 09:29
        +1
        Тактика НАТО - заведомо противник слабее. Далее ракетными атаками выносится ПВО, логистика, инфраструктура. Потом "полируется" авиацией, а затем уже наземная операция. Ну и в довесок "осел груженный золотом". Ничего этого у ВСУ нет.
        1. Комментарий был удален.
        2. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 09:34
          0
          Хотя последнее "осел груженный золотом" в какой-то степени присутствует - это "аммиак", деньги, дома, любовницы..... на западе.
        3. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:11
          0
          Тактика НАТО - заведомо противник слабее.
          ...ну не совсем и не всегда так...на пример Афган...чё там у талибана куча танков, авиации а ПВО не выше ПЗРК.....тактика нато заключается лишь в разрушении инфраструктуры объекта нападения и потом не давать возможности подняться с колен...вот и вся тактика
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:33
    0
    Говорить то они могут сколько угодно, но кто же позволит сделать - "...ВСУ решило вернуться к практике «изматывания» российских войск постоянными ударами дальнобойной артиллерией". Еще пару месяцев назад натовские военные сказали, что в отсутствии достаточного количества БК к артиллерии нужно маневрировать живой силой. Резонный вопрос. Что дороже, солдаты ВСУ или производство БК для дальнобойной арты?
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:54
    0
    Таким образом, тактика, которую рекомендовали использовать американские и европейские военные советники, оказалась в сложившейся ситуации бесполезной.
    укронацики пытаются всё свалить на запад. Но, очень большая вероятность, крайними по прежнему будут свидомые. Да, и наркоту зе найдут куда пристроить), в смысле как прибрать. laughing
  6. unhappy
    unhappy Сегодня, 10:25
    0
    Пункт номер один: "...контроль воздушного пространства" laughing
  7. aakvit
    aakvit Сегодня, 10:27
    0
    Ну, они же готовили солдат ЛУЧШЕЙ feel армии хейропы к войне с папуасами!И что-то вдруг пошло не так... Забыли fool , дети канус-самки, слова Фридриха Великого о русском солдате, так не нойте! hi