Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение о возврате к прежней тактике боевых действий, поскольку западные методы контрнаступления себя не оправдали и показали полную неэффективность на Запорожском и других направлениях. Об этом пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на источники в американской администрации.
Подготовленные на Западе украинские формирования не смогли преодолеть российские минные поля и попали под постоянные обстрелы артиллерии и армейской авиации ВС РФ. Поэтому командование ВСУ решило вернуться к практике «изматывания» российских войск постоянными ударами дальнобойной артиллерией.
Таким образом, тактика, которую рекомендовали использовать американские и европейские военные советники, оказалась в сложившейся ситуации бесполезной. Она привела лишь к массовой гибели украинских военнослужащих. С другой стороны, постоянные артиллерийские обстрелы требуют огромного количества боеприпасов, а у стран Запада уже наблюдаются с этим определенные проблемы.
Американское издание называет результаты западной военной подготовки «неоднозначными», но это, как мы понимаем, несколько завуалированное название. В действительности украинские военные были подготовлены плохо, что и не удивительно. Западные армии на протяжении многих десятилетий имели опыт ведения боевых действий лишь против заведомо более слабого противника, причем в разы.
Решение украинского командования изменить тактику ведения боевых действий свидетельствует о полном провале контрнаступления и надежд Запада на успех в нем ВСУ. Но тогда возникает вопрос о целесообразности западной военной помощи в существующем формате вообще.
Американская администрация рассчитывала на успех девяти обученных западными военными инструкторами бригад ВСУ, но она не учла, что средний срок подготовки солдат составлял 4-6 недель, и это очень недостаточно для качественного обучения современного военнослужащего.