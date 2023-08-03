Украина использует беспилотные морские катера для осуществления атак против российских целей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Как отметил украинский чиновник, у Киева якобы есть некие «достижения» в данных атаках. Но не обо всех из них, подчеркнул Данилов, можно сейчас рассказывать прессе.
Секретарь СНБО подтвердил, что с Западом были достигнуты определенные договоренности о том, чтобы не использовать такие морские дроны для атак по объектам на «старой» территории России. Крымский полуостров, напомним, Украина не рассматривает как российскую территорию и допускает атаки на расположенные там объекты.
Данилов заявил, что требование о неиспользовании беспилотных катеров западного производства для атак по «старым» регионам России было выдвинуто Западом для того, чтобы Россия не сочла западные страны напрямую участвующими в боевых действиях. Однако, отметил секретарь СНБО, для оружия украинского производства нет никаких «табу», и Киев может его использовать так, как сочтет нужным.
Но секретарь СНБО Украины и прочие украинские политики должны понимать, что и у России могут окончательно исчезнуть «табу» в отношении применения различных видов вооружений по объектам на территории Украины. Военный потенциал РФ и Украины несопоставим и достаточно изменений в политике стран Запада, касающихся военной и финансовой помощи Киеву, чтобы нацистский режим рухнул в течение недель, если не дней.