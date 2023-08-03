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Секретарь СНБО Украины признал атаки украинских беспилотных катеров по российским объектам

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Секретарь СНБО Украины признал атаки украинских беспилотных катеров по российским объектам

Украина использует беспилотные морские катера для осуществления атак против российских целей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.


Как отметил украинский чиновник, у Киева якобы есть некие «достижения» в данных атаках. Но не обо всех из них, подчеркнул Данилов, можно сейчас рассказывать прессе.

Секретарь СНБО подтвердил, что с Западом были достигнуты определенные договоренности о том, чтобы не использовать такие морские дроны для атак по объектам на «старой» территории России. Крымский полуостров, напомним, Украина не рассматривает как российскую территорию и допускает атаки на расположенные там объекты.

Данилов заявил, что требование о неиспользовании беспилотных катеров западного производства для атак по «старым» регионам России было выдвинуто Западом для того, чтобы Россия не сочла западные страны напрямую участвующими в боевых действиях. Однако, отметил секретарь СНБО, для оружия украинского производства нет никаких «табу», и Киев может его использовать так, как сочтет нужным.

Но секретарь СНБО Украины и прочие украинские политики должны понимать, что и у России могут окончательно исчезнуть «табу» в отношении применения различных видов вооружений по объектам на территории Украины. Военный потенциал РФ и Украины несопоставим и достаточно изменений в политике стран Запада, касающихся военной и финансовой помощи Киеву, чтобы нацистский режим рухнул в течение недель, если не дней.
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8 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:19
    +5
    Украина использует беспилотные морские катера для осуществления атак против российских целей
    Если бы Данилов "не признался" мы бы до сих пор были в недоумении кто же пытается атаковать российские корабли и с чьей помощью (ирония по поводу заголовка статьи).
    для оружия украинского производства нет никаких «табу», и Киев может его использовать так, как сочтет нужным.
    Как показывает практика и для западного оружия у Киева "табу" не существует. Поэтому нам просто необходимо снимать с себя все "табу" по применению различных видов вооружений если они по каким-то причинам были ранее введены. А если их не было, то прекращать играть в благородство с врагом, т.к. не на дуэли.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:29
      +1
      Секретарь СНБО Украины признал атаки....

      Кому признания этого гопника нужны. Понятно, что дело рук щирых xoxлов и англичан.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:35
    0
    Я вот не знаю,какое может быть "табу"на войне,разве что на убийства пленных?И не надо втирать что мы всего навсего на какой то "операции" и мы не воюем
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:37
    +1
    Поджигатели войны и военные преступники!
    Гёппельс был бы доволен даниловской пропагандой.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:42
    +1
    для оружия украинского производства нет никаких «табу», и Киев может его использовать так, как сочтет нужным.

    Скорее не "производства", а сборки.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:46
    0
    Да сколько можно втирать нам в уши лапшу о том, что эти дроны "чисто украинской разработки и чисто украинского производства"!
    Украина не может больше двух катков для разминирования в месяц сделать, где по сути надо просто дюжину стальных блинов вместе сварить и к трактору привесить - а тут умные мощные беспилотные катера с большой дальностью - она, значит, клепает в невиданных количествах. Ага!

    Просто Западу очень важно, чтобы его не притянули в качестве пособника террористов в террористической морской войне, где дроны нацистов уже пытаются взорвать гражданские суда. Но БП катера поставляет именно Запад. А точнее - Британия. У неё ооочень неплохие разработки беспилотных морских камикадзе.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:49
    0
    Украина использует беспилотные морские катера для осуществления атак против российских целей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
    Почему это двуногое до сих пор дышит кислородом? Или у Верховного, в отношении Мячика, тоже имеется обязательство "не трогать"? request
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:50
    -2
    Но секретарь СНБО Украины и прочие украинские политики должны понимать, что и у России могут окончательно исчезнуть «табу» в отношении применения различных видов вооружений по объектам на территории Украины. Военный потенциал РФ и Украины несопоставим и достаточно изменений в политике стран Запада, касающихся военной и финансовой помощи Киеву, чтобы нацистский режим рухнул в течение недель, если не дней.

    Пока что это лишь ничем не подтверждённые слова. Пока на территории противника есть руководители готовые воевать с россией, а на территории россии есть те, кто готов с ними договариваться - война не закончится и "красные линии" существуют лишь в воображении доверчивых граждан.