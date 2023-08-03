Лунная станция «Луна-25» полетит к естественному спутнику нашей планеты 11 августа. Россия отправляет к Луне автоматическую станцию после полувекового перерыва.
Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на поступившие в его распоряжение документы.
Спустя почти 50 лет после предыдущей лунной миссии отечественная станция отправится к Луне. Пуск назначен на 2.10 ночи 11 августа по московскому времени с космодрома «Восточный». Назначили также на следующий день резервное время – 2.35. В качестве средства доставки будет использована ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».
Предыдущая лунная автоматическая станция «Луна-24» отправилась в полет в далеком 1976 году. Она имела также возвращаемый аппарат, который доставил на Землю 170 граммов грунта с естественного спутника планеты.
У станции, которую сейчас готовят к лунной миссии, такого аппарата не будет, но она должна стать первый в истории, совершившей посадку у Южного полюса Луны. Главными целями полета станут отработка мягкой посадки на лунную поверхность, исследование ее структуры, а также разведка имеющихся на спутнике Земли ресурсов, в том числе поиск водных запасов.
Ранее в конце прошлого месяца в ГК «Роскосмос» сообщили, что станцию уже заправили топливом и сжатыми газами. В НПО имени Лавочкина оценили вероятность успеха новой российской лунной миссии минимум в 80 процентов.
Далее планируется отправка станций «Луна-26» и «Луна-27» в 2027 и 2028 годах.