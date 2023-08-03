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Россия отправляет к Луне автоматическую станцию после полувекового перерыва

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Россия отправляет к Луне автоматическую станцию после полувекового перерыва

Лунная станция «Луна-25» полетит к естественному спутнику нашей планеты 11 августа. Россия отправляет к Луне автоматическую станцию после полувекового перерыва.

Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на поступившие в его распоряжение документы.

Спустя почти 50 лет после предыдущей лунной миссии отечественная станция отправится к Луне. Пуск назначен на 2.10 ночи 11 августа по московскому времени с космодрома «Восточный». Назначили также на следующий день резервное время – 2.35. В качестве средства доставки будет использована ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Предыдущая лунная автоматическая станция «Луна-24» отправилась в полет в далеком 1976 году. Она имела также возвращаемый аппарат, который доставил на Землю 170 граммов грунта с естественного спутника планеты.

У станции, которую сейчас готовят к лунной миссии, такого аппарата не будет, но она должна стать первый в истории, совершившей посадку у Южного полюса Луны. Главными целями полета станут отработка мягкой посадки на лунную поверхность, исследование ее структуры, а также разведка имеющихся на спутнике Земли ресурсов, в том числе поиск водных запасов.


Ранее в конце прошлого месяца в ГК «Роскосмос» сообщили, что станцию уже заправили топливом и сжатыми газами. В НПО имени Лавочкина оценили вероятность успеха новой российской лунной миссии минимум в 80 процентов.

Далее планируется отправка станций «Луна-26» и «Луна-27» в 2027 и 2028 годах.
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11 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 09:24
    -5
    Долетит ли?Если не долетит-ведь сколько денег можно списать на неудачный полет.
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 09:42
      +5
      Лучше бы сначала отправили, потом бы писали. Чтобы не сглазить. А то, что-то всё незадаётся.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 10:24
      0
      Далее планируется отправка станций «Луна-26» и «Луна-27» в 2027 и 2028 годах.

      Зашевелились наконец-то. А то, если сидеть на завалинке, так Луну поделят и без нашего участия yes
  2. divan
    divan Сегодня, 09:25
    +3
    слава Богу! дождались и мы хорошей новости Если тридцать лет назад эти станции, разведательные зонды и прочее запускали пачками каждый год , то сейчас и этому малому рад
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:32
      +2
      Да тридцать лет назад УЖЕ не запускали пачками..А вот сорок-пятьдесят,да.Номерные "Космосы","Венеры" и "Марсы"(и то,не более двух штук).Возвращатся просто необходимо,иначе на задворках космонавтики окажемся
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:37
    -1
    Циолковский, Гагарин и Королев благасловляют Вас парни.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:38
    -2
    Цитата: Million
    Долетит ли?Если не долетит-ведь сколько денег можно списать на неудачный полет.

    А если долетит, то что? Я почему-то уверен, что найдутся граждане, которые начнут утверждать, что как-то не так летела.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 10:32
      +1
      Цитата: Tagan
      А если долетит, то что?

      Значит упоминание несчастливого разгонного блока "Фрегат" (который уже СТОЛЬКО аппаратов погубил) было не зря .
      Ведь простейшая \ рутинная (по прежним меркам) миссия разносится уже 10+ лет как нечто грандиозное ... и всё время переносится . Нас опередили уже почти все страны , что вышли в космос ... уже индусы полетели с луноходом на борту . Так что если как и "Фобос-Грунт" отправится брать пробы океанического дна планеты Земля ... это будет уже привычно .
      А вот если всё отработает штатно и станция выполнит свою задачу полностью ... ну тогда порадуемся ... что внуки не хуже дедов смогли .
      Хотя нам сейчас куда важней надёжная спутниковая связь для военных в СВО .
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:41
    +5
    Главными целями полета станут отработка мягкой посадки на лунную поверхность

    Технологии посадки на Луну в СССР отработали еще в 1966 году. Кто не верит - читайте мемуары Б.Е.Чертока "Ракеты и люди".
    Так что 57 лет спустя (и то не факт) "эффективные менеджеры" из Роскосмоса попробуют повторить то, что уже даже индийцы сделали.
    Да, были люди в наше время
    Не то, что нынешнее племя
    (М.Ю.Лермонтов, правда не про Роскосмос)
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:45
    +1
    отправит, долетит - вот тогда и поговорим!!!
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:56
    +1
    Удивлен, что еще можем сделать аппараты, способные развить вторую космическую скорость, 11,2 км/с. Ну когда долетит, тогда и порадуюсь. А пока рановато.