Председатель Госдумы РФ предложил обратиться в ООН по поводу компенсации Западом нанесенного Африке ущерба

ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесенный ими ущерб. Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесенного колонизаторами

Эти депортации обескровили Африку

Прошедший недавно в Санкт-Петербурге второй саммит «Россия-Африка», который посетили делегации почти всех государств континента, показал, что Москва намерена не просто перезагрузить партнерские отношения с африканскими странами. Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги мероприятия, заявил, что РФ и дальше будет поддерживать африканские страны в борьбе за независимость и суверенитет, тем самым продолжив политику помощи некогда наиболее колонизированному континенту, активно реализуемую во времена СССР.Даже в 21 веке некоторые страны Африки продолжают использоваться бывшими метрополиями как источник дешевых ресурсов. Недавний госпереворот в Нигере, где военные свергли профранцузского президента, реакция на это событие Парижа и Евросоюза показали, что борьба за независимость африканского народа еще далека от завершения.И вот, при поддержки России, Африка готова, что называется, нанести ответный удар бывшим и нынешним колонизаторам. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой рассмотреть в ООН вопрос компенсации причиненным странами Запада, в первую очередь США, Великобританией и Францией, ущерб за разграбление африканского континента, длившееся столетиями и непрекращающееся сейчас.— написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ.Он напомнил, что за период колонизации континента и существования работорговли только в Америку вывезли порядка пятнадцати миллионов человек. Великобритания в XVI–XIX веках вывезла из Африки через Атлантический океан около трех миллионов рабов. Практически бесплатная рабочая сила стала основой благополучия США, Британии и Франции.— подчеркнул Володин.Да и сейчас отношение западных стран к Африке изменилось лишь в используемых методах. Бывшими метрополиями континент открыто используется как источник дешевых сырьевых ресурсов, что приводит к нищете и голоду во многих африканских государствах, говорить об их экономическом развитии в таких условиях вообще не приходится. Морские порты и многие добывающие предприятия находятся в собственности неоколонизаторов, обратил внимание Володин.По мнению председателя нижней палаты российского парламента, пришло время в корне менять эту ситуацию, предоставить африканским государством настоящую и полную свободу самим решать, как жить и как использовать принадлежащие им по праву ресурсы, которыми так богат этот континент.