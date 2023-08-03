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Председатель Госдумы РФ предложил обратиться в ООН по поводу компенсации Западом нанесенного Африке ущерба

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Председатель Госдумы РФ предложил обратиться в ООН по поводу компенсации Западом нанесенного Африке ущерба

Прошедший недавно в Санкт-Петербурге второй саммит «Россия-Африка», который посетили делегации почти всех государств континента, показал, что Москва намерена не просто перезагрузить партнерские отношения с африканскими странами. Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги мероприятия, заявил, что РФ и дальше будет поддерживать африканские страны в борьбе за независимость и суверенитет, тем самым продолжив политику помощи некогда наиболее колонизированному континенту, активно реализуемую во времена СССР.


Даже в 21 веке некоторые страны Африки продолжают использоваться бывшими метрополиями как источник дешевых ресурсов. Недавний госпереворот в Нигере, где военные свергли профранцузского президента, реакция на это событие Парижа и Евросоюза показали, что борьба за независимость африканского народа еще далека от завершения.

И вот, при поддержки России, Африка готова, что называется, нанести ответный удар бывшим и нынешним колонизаторам. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой рассмотреть в ООН вопрос компенсации причиненным странами Запада, в первую очередь США, Великобританией и Францией, ущерб за разграбление африканского континента, длившееся столетиями и непрекращающееся сейчас.

ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесенный ими ущерб. Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесенного колонизаторами

— написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ.

Он напомнил, что за период колонизации континента и существования работорговли только в Америку вывезли порядка пятнадцати миллионов человек. Великобритания в XVI–XIX веках вывезла из Африки через Атлантический океан около трех миллионов рабов. Практически бесплатная рабочая сила стала основой благополучия США, Британии и Франции.

Эти депортации обескровили Африку

— подчеркнул Володин.

Да и сейчас отношение западных стран к Африке изменилось лишь в используемых методах. Бывшими метрополиями континент открыто используется как источник дешевых сырьевых ресурсов, что приводит к нищете и голоду во многих африканских государствах, говорить об их экономическом развитии в таких условиях вообще не приходится. Морские порты и многие добывающие предприятия находятся в собственности неоколонизаторов, обратил внимание Володин.

По мнению председателя нижней палаты российского парламента, пришло время в корне менять эту ситуацию, предоставить африканским государством настоящую и полную свободу самим решать, как жить и как использовать принадлежащие им по праву ресурсы, которыми так богат этот континент.
Использованы фотографии:
Фотобанк Росконгресс
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:01
    +3
    belay Я понимаю,что есть имитация деятельности...Но с таким же успехом можно обратится к пингвинам в Антарктиде.Они хоть внимательно выслушают,правда ничего не поймут
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:02
    +1
    В Спортлото нужно, в Спортлотоооо laughing """"
  3. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 10:09
    +1
    а ущерб от деятельности думы народу когда посчитают и кто ответит?
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:12
    +3
    Руководство Украины, Верховная рада направила властям Монголии официальное требование выплатить компенсации за разрушение Киева войсками хана Батыя.

    «До тех пор, пока требование украинской стороны не удовлетворено, Монголию признали страной-агрессором. Об этом говорится в постановлении украинского парламента «О геноциде украинского народа в 13-м веке преступным режимом Монгольской империи».

    «В случае отказа Монголии от выполнения требований Верховная рада призывает международное сообщество к введению санкций в отношении Монголии как государства-агрессора», - говорится в документе.

    Руководство Монголии уже отреагировало на удивительные требования Украины, назвав их, правда, «смехотворными».

    «Мир не знал и никогда не слышал ни о какой украинской нации, тем более в эпоху наследников Великого Тэмуджина. Миллионы погибших украинцев в 13-м веке - плод нездоровой фантазии украинских депутатов», - заявил председатель хурала Зандаахуугийн Энхболд.

    Также Монголия готова возместить ущерб пострадавшим или членам их семей. Если таковые, конечно, найдутся.

    «Монголия готова возместить ущерб при взятии Киева Бату-ханом, но только пострадавшим, либо членам их семей. Мы с нетерпением ждем оглашения полного списка потерпевших!», - подчеркнул Зандаахуугийн Энхболд».
    1. Владимир Владимирович Воронцов
      Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:29
      0
      Руководство Украины, Верховная рада направила властям Монголии официальное требование выплатить компенсации за разрушение Киева войсками хана Батыя

      ***

      ***
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:14
    +2
    Франция обладает четвертым в мире золотым запасом и не имеет ни одного золотого рудника. А африканская страна Мали имеет почти тысячу золотых приисков и рудников на своей территории и совсем не имеет золотого запаса.
    Совпадение? Не думаю.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
    0
    Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой рассмотреть в ООН вопрос компенсации причиненным странами Запада, в первую очередь США, Великобританией и Францией, ущерб за разграбление африканского континента, длившееся столетиями и непрекращающееся сейчас.
    Задумано хорошо. Сказано ещё лучше. laughing Только результат известен заранее - полное Зеро!
  7. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 10:27
    0
    Барак Абама, если успеет подать заявление, может компенсацию получить.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:27
    0
    Цитата: a.s.zzz888
    Задумано хорошо. Сказано ещё лучше. Только результат известен заранее - полное Зеро!

    Часто заявления делаются не для того, чтобы получить реальный результат (деньги, территории и тд). Результатом может быть создание единого фронта и блокада Африкой Европы. request
  9. Дмитрий Волков
    Дмитрий Волков Сегодня, 10:33
    0
    Славик словоблуд! Может мама его возместит ущерб от коррупционной деятельности? А то рассказ про акции майонезного завода и дешевые квартиры враньём попадают!