Российские и сирийские военные провели учения на фоне провокаций Запада

Одной из напряжённых точек, где находятся российские военные, является Сирия. Здесь они оказались по приглашению сирийских властей осенью 2015 года. Сюда же без всяких приглашений пришли и американцы со своими союзниками.
Для того чтобы держать свои подразделения в высокой боеготовности в условиях, когда в любое время можно ждать провокации, российские и сирийские военные проводят временами совместные учения. Как сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ, сирийский спецназ и представители ВКС России провели в провинции Хама учения, которые прошли в ночное время.
Согласно легенде учений, противник атаковал места дислокации правительственных войск и захватил населенный пункт с мирными жителями. Для освобождения населённого пункта была проведена совместная десантная операция, а российская авиация и сирийская артиллерия нанесли удары по противнику.
Учения проходят на фоне постоянных провокаций со стороны США и слухов о подготовке террористами смертников для атак на российские объекты и патрули в Сирии.
По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Вадима Кулить, за прошедшие сутки боевые самолёты и беспилотники так называемой международной коалиции во главе с США 14 раз нарушали воздушное пространство в Сирии.