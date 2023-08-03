Глава правительства Ирландии заявил об отсутствии морских угроз для его страны со стороны России

В настоящее время Ирландия не видит наличия непосредственных морских угроз со стороны Российской Федерации. Об этом заявил ирландский премьер-министр Лео Варадкар в интервью The Financial Times.Как отметил глава ирландского правительства, сейчас Ирландия активно сотрудничает с США, Великобританией и Евросоюзом в вопросах безопасности на море. Основное сотрудничество осуществляется по двум направлениям. Во-первых, это обеспечение защиты кабелей и трубопроводов от диверсий. Во-вторых, это реагирование на внезапное появление морских угроз.Сейчас на Западе и в самой Ирландии активно обсуждают целесообразность политики нейтралитета Ирландии в условиях украинского конфликта. В США и Великобритании, вероятно, считают, что Дублин не слишком активен в вопросах поддержки киевского режима и не вовлечен в разворачивающееся противостояние Запада и России.Еще до начала Второй мировой войны Ирландия придерживалась нейтральной позиции и старалась не отступать от нее даже во время советско-американского противостояния в годы Холодной войны. Но теперь Запад, судя по всему, хочет и Ирландию втянуть в военно-политический альянс.Варадкар ранее заявлял, что его страна изучит возможность сотрудничества с Североатлантическим альянсом в вопросах обеспечения безопасности критически значимой подводной инфраструктуры. Но перед присоединением к любому партнерству, отметил премьер-министр, необходимо тщательно проанализировать все особенности этого партнерства.