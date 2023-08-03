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Глава правительства Ирландии заявил об отсутствии морских угроз для его страны со стороны России

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Глава правительства Ирландии заявил об отсутствии морских угроз для его страны со стороны России

В настоящее время Ирландия не видит наличия непосредственных морских угроз со стороны Российской Федерации. Об этом заявил ирландский премьер-министр Лео Варадкар в интервью The Financial Times.


Как отметил глава ирландского правительства, сейчас Ирландия активно сотрудничает с США, Великобританией и Евросоюзом в вопросах безопасности на море. Основное сотрудничество осуществляется по двум направлениям. Во-первых, это обеспечение защиты кабелей и трубопроводов от диверсий. Во-вторых, это реагирование на внезапное появление морских угроз.

Сейчас на Западе и в самой Ирландии активно обсуждают целесообразность политики нейтралитета Ирландии в условиях украинского конфликта. В США и Великобритании, вероятно, считают, что Дублин не слишком активен в вопросах поддержки киевского режима и не вовлечен в разворачивающееся противостояние Запада и России.

Еще до начала Второй мировой войны Ирландия придерживалась нейтральной позиции и старалась не отступать от нее даже во время советско-американского противостояния в годы Холодной войны. Но теперь Запад, судя по всему, хочет и Ирландию втянуть в военно-политический альянс.

Варадкар ранее заявлял, что его страна изучит возможность сотрудничества с Североатлантическим альянсом в вопросах обеспечения безопасности критически значимой подводной инфраструктуры. Но перед присоединением к любому партнерству, отметил премьер-министр, необходимо тщательно проанализировать все особенности этого партнерства.
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:52
    +1
    У ирландцев враг гораздо ближе,чем Россия.Фактически ,под боком..
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:09
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      У ирландцев враг гораздо ближе,чем Россия.Фактически ,под боком..

      Сожженные британцами замки, до сих пор напоминают ирландцам, кто их враг.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:30
        0

        carpenter (Dimon)
        Сегодня, 10:09
        НОВЫЙ

        +1
        Цитата: dmi.pris1
        У ирландцев враг гораздо ближе,чем Россия.Фактически ,под боком..

        Сожженные британцами замки, до сих пор напоминают ирландцам, кто их враг.
        К сожалению все это забыто. Особенно если вспомнить ипению, и кто её бомбанул в 45 - ом. Теперь же, ипенец перед мерикатосами харей землю роет.