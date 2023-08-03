«Нет никакого «чудо-оружия»: в западной прессе оценили адаптацию ВС РФ к борьбе с новыми системами

Российские войска постоянно учатся бороться с новыми вызовами на поле боя: сначала это были беспилотники, затем РСЗО HIMARS, теперь ракета «воздух-земля» Storm Shadow.
С удручающей регулярностью каждое новое чудо-оружие преподносится [Западом] как фактор, который поменяет правила игры для Украины, но затем оно теряет свой блеск, когда Россия адаптируется к нему
- говорится в издании Army Recognition.
Как отмечается, большие надежды возлагались на поставку для нужд ВСУ британских ракет Storm Shadow, а впоследствии и их французских аналогов SCALP. Дальность их действия составляет 250 км (в экспортном варианте, который передается Украине), скорость полета 1000 км/ч, вес БЧ 450 кг при массе ракеты в 1300 кг. Для наведения оружия используются ИНС, GPS и TERROM (система сопоставления рельефа местности). Кроме того, на заключительном этапе полета Storm Shadow работает ИК-система визуализации DSMAC для точного наведения.
Однако, точно также, как ВС РФ адаптировались к HIMARS, российские военные нашли способы смягчить воздействие Storm Shadow
- указывается в издании.
Со слов автора, российские войска научились бороться с HIMARS с помощью средств РЭБ, а также располагая объекты материально-технического обеспечения и штабы за пределами радиуса действия РСЗО. Аналогичным способом ВС РФ избегают ударов Storm Shadow.
Storm Shadow не оказывает существенного воздействия на российские силы с момента начала применения ракеты в середине мая
- поясняется в прессе.
Как указывается, ракеты данного типа не способны привести к значительным переменам на фронте и в силу малочисленности передаваемых ВСУ партий, а также из-за уязвимости применяющих их самолетов.
Со слов автора, в настоящее время на роль «чудо-оружия» претендуют дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS, возможность передачи которых изучается в США.
Важно помнить, что не существует оружия, способного изменить правила игры и ситуацию на Украине. Нет никакого «чудо-оружия»
- дал свою оценку автор на основе опыта применения HIMARS и Storm Shadow.