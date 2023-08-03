«Нет никакого «чудо-оружия»: в западной прессе оценили адаптацию ВС РФ к борьбе с новыми системами

С удручающей регулярностью каждое новое чудо- оружие преподносится [Западом] как фактор, который поменяет правила игры для Украины, но затем оно теряет свой блеск, когда Россия адаптируется к нему

Однако, точно также, как ВС РФ адаптировались к HIMARS, российские военные нашли способы смягчить воздействие Storm Shadow

Storm Shadow не оказывает существенного воздействия на российские силы с момента начала применения ракеты в середине мая

Важно помнить, что не существует оружия, способного изменить правила игры и ситуацию на Украине. Нет никакого «чудо-оружия»