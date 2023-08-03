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«Нет никакого «чудо-оружия»: в западной прессе оценили адаптацию ВС РФ к борьбе с новыми системами

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«Нет никакого «чудо-оружия»: в западной прессе оценили адаптацию ВС РФ к борьбе с новыми системами

Российские войска постоянно учатся бороться с новыми вызовами на поле боя: сначала это были беспилотники, затем РСЗО HIMARS, теперь ракета «воздух-земля» Storm Shadow.


С удручающей регулярностью каждое новое чудо-оружие преподносится [Западом] как фактор, который поменяет правила игры для Украины, но затем оно теряет свой блеск, когда Россия адаптируется к нему

- говорится в издании Army Recognition.

Как отмечается, большие надежды возлагались на поставку для нужд ВСУ британских ракет Storm Shadow, а впоследствии и их французских аналогов SCALP. Дальность их действия составляет 250 км (в экспортном варианте, который передается Украине), скорость полета 1000 км/ч, вес БЧ 450 кг при массе ракеты в 1300 кг. Для наведения оружия используются ИНС, GPS и TERROM (система сопоставления рельефа местности). Кроме того, на заключительном этапе полета Storm Shadow работает ИК-система визуализации DSMAC для точного наведения.

Однако, точно также, как ВС РФ адаптировались к HIMARS, российские военные нашли способы смягчить воздействие Storm Shadow

- указывается в издании.

Со слов автора, российские войска научились бороться с HIMARS с помощью средств РЭБ, а также располагая объекты материально-технического обеспечения и штабы за пределами радиуса действия РСЗО. Аналогичным способом ВС РФ избегают ударов Storm Shadow.

Storm Shadow не оказывает существенного воздействия на российские силы с момента начала применения ракеты в середине мая

- поясняется в прессе.

Как указывается, ракеты данного типа не способны привести к значительным переменам на фронте и в силу малочисленности передаваемых ВСУ партий, а также из-за уязвимости применяющих их самолетов.

Со слов автора, в настоящее время на роль «чудо-оружия» претендуют дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS, возможность передачи которых изучается в США.

Важно помнить, что не существует оружия, способного изменить правила игры и ситуацию на Украине. Нет никакого «чудо-оружия»

- дал свою оценку автор на основе опыта применения HIMARS и Storm Shadow.

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4 комментария
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  1. РусГр
    РусГр Сегодня, 09:56
    0
    На все НАТОвское псевдо чудо, есть действительное ЧУДО - русский солдат!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:56
    +2
    Это просто пиар и понятно,что абсолютного оружия не существует.Подобные ракетные системы могут оказать сильное влияние на ход боевых действий.Но только в случае массового применения.
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 10:04
      0
      только в случае массового применения.

      Согласен, если только ссыпать эти ракеты сотнями - только в этом случае это будет иметь эффект
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 10:18
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Подобные ракетные системы могут оказать сильное влияние на ход боевых действий.

      Это в случае если перестанут работать наши ПВО, ВВС, РЭБ и все остальные.

      Цитата: dmi.pris1
      Но только в случае массового применения.

      Массовое применение обеспечивает разведка целей для поражения.
      А наши перестали "лениться" их штабы, всех уровней, накернивать.
      Нет условий для работы военных советников - нет целей для оружия.
      Еще цена ракет имеет значение. Просто "сыпать" это слишком дорого.