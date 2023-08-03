Посол КНР в РФ заявил об усилиях НАТО по подрыву мира и безопасности в АТР

НАТО отошло от целей Устава ООН, заключающихся в развитии дружественных отношений между нациями и укреплении мира на земле. Вопреки сложившемуся в АТР миру и стабильности, Организация Североатлантического договора продолжает настаивать на проведении в этом регионе военных учений и развёртывании так называемых операций по обеспечению свободы судоходства. В итоге все эти действия альянса не могут не приводить к противостоянию между лагерями

Как НАТО может называть себя объединением коллективной обороны, в то время как оно продолжает трансграничную экспансию, что влечёт за собой военное противостояние в АТР? Блоку в этом регионе совершенно никто и ничто не угрожает, не говоря уже о вооружённом нападении. По этой причине у НАТО нет каких-либо законных оснований ссылаться на право на коллективную оборону, закреплённое в статье 5 Североатлантического договора