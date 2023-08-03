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Британская пресса: На Украине печатают бомбы на 3D-принтере

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Британская пресса: На Украине печатают бомбы на 3D-принтере

На Украине посредством печати на 3D-принтере массово изготавливают самодельные боеприпасы для своей армии.


Как сообщает британское издание The Economist, оболочки для бомб Украине поставляются из-за рубежа под видом детских игрушек или подсвечников. Однако, при этом, возникают сложности с логистикой из-за того, что компоненты для таких боеприпасов поставляются из разных мест.

В опубликованном в британском издании материале также отмечается, что изготовленные таким образом боеприпасы не способны полноценно заменить боеприпасы заводского производства, однако, они обладают рядом преимуществ, в частности, благодаря своей низкой стоимости. По информации издания, еженедельно на Украине при помощи 3D-принтеров производится около тысячи пластиковых оболочек для так называемых "конфетных бомб".

Также сообщается, что из-за опустошения запасов стран НАТО Запад вынужден начать поставки украинской армии боеприпасов 2023 года выпуска. Это свидетельствует о том, что на складах НАТО практически закончились запасы боеприпасов определенного типа и калибра.

В частности, известно, что поставки на Украину изготовленных в этом году боеприпасов начала Испания. Соответствующие артиллерийские снаряды были замечены у боевиков киевского режима.

Ранее сообщалось, что для обеспечения производства боеприпасов для украинской армии Евросоюз выделил средства из Фонда мира.
Использованы фотографии:
Pixabay
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5 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:11
    +1
    На Украине посредством печати на 3D-принтере массово изготавливают самодельные боеприпасы для своей армии.
    массово это как?!!
    10 в день или 20?!!!
    оболочки для бомб Украине поставляются из-за рубежа под видом детских игрушек или подсвечников
    гениально, это признание в преступлении?!
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 12:14
      +1
      Да тут всё к одному
      для обеспечения производства боеприпасов для украинской армии Евросоюз выделил средства из Фонда мира.
      Вот уж действительно иронично, оксюморонно... Не удивлюсь, что Зе ещё и Нобелевскую премию "Мира" дадут.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 12:35
      +1
      В статье же написано, что тысячи в неделю.
      Производство хвостовиков-стабилизаторов для РКГ-3, ВОГов и их старших 40мм собратьев из США на поставлено на поток. Фактически организованно массовое распределенное производство, кое невозможно уничтожить. Хотя ежели быть честным, то и этих мощностей явно недостаточно и в сети полно видео, где сбрасывают с дронов обычные Ф-1 или РГД без всяких модификаций.
      На счёт "подсвечников" слышу впервые, однако ещё год назад для сброса бомб применялись рыболовные кормушки. В нее идеально помещается граната. Сама кормушка аэродинамической формы со стабилизаторами, а так же имеет механизм открытия при столкновении с поверхностью. Только вместо прикормки из нее выпадает граната без чеки. Возможно что-то подобное и обозначает "подсвечники" и "детские игрушки".
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:19
    +1
    Себе подобных ещё не печатают... фигли за ними по всей недое бегать? winked laughing
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:27
    0
    А тротил тоже печатают или в бочках, как мыло, бодяжат, а взрыватели от "Лего"?
    Несчастные случаи на производстве были? Нет? Будут.