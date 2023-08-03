Британская пресса: На Украине печатают бомбы на 3D-принтере

На Украине посредством печати на 3D-принтере массово изготавливают самодельные боеприпасы для своей армии.Как сообщает британское издание The Economist, оболочки для бомб Украине поставляются из-за рубежа под видом детских игрушек или подсвечников. Однако, при этом, возникают сложности с логистикой из-за того, что компоненты для таких боеприпасов поставляются из разных мест.В опубликованном в британском издании материале также отмечается, что изготовленные таким образом боеприпасы не способны полноценно заменить боеприпасы заводского производства, однако, они обладают рядом преимуществ, в частности, благодаря своей низкой стоимости. По информации издания, еженедельно на Украине при помощи 3D-принтеров производится около тысячи пластиковых оболочек для так называемых "конфетных бомб".Также сообщается, что из-за опустошения запасов стран НАТО Запад вынужден начать поставки украинской армии боеприпасов 2023 года выпуска. Это свидетельствует о том, что на складах НАТО практически закончились запасы боеприпасов определенного типа и калибра.В частности, известно, что поставки на Украину изготовленных в этом году боеприпасов начала Испания. Соответствующие артиллерийские снаряды были замечены у боевиков киевского режима.Ранее сообщалось, что для обеспечения производства боеприпасов для украинской армии Евросоюз выделил средства из Фонда мира.