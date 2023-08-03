В числе основных препятствий для разворачивания контрнаступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях можно выделить бурную растительность, включая кустарники и мелкие деревья. Об этом сообщает британская разведывательная служба, точку зрения которой приводит украинская пресса.Долго анализируя причины провала контрнаступления ВСУ, британские разведчики пришли к выводу, что ему мешают кусты и высокая трава. Вероятно, предугадать, что в это время года в данном регионе наблюдается бурный рост растительности, офицеры британской военной разведки заранее не могли.Представители спецслужбы британской короны утверждают, что пахотные земли в Запорожской области уже 18 месяцев остаются невозделанными. Из-за этого наблюдается большой рост кустарников и сорняков. Ему способствуют частые дожди и теплое лето. В итоге бурная растительность превращается в дополнительное укрытие, помогающее маскировать российские линии обороны и затрудняющее обезвреживание минных полей.Таким образом, британские разведчики пытаются оправдать провал украинского контрнаступления. Это и понятно: в свое время Соединенное королевство с апломбом сообщало о подготовке британскими инструкторами тысяч украинских военнослужащих.Вероятно, или уроки офицеров королевской армии оказались несодержательными, или «захисники незалежной» не смогли их полноценно освоить за выделенные четыре – шесть недель. В любом случае, провал контрнаступления уже очевиден, и главной причиной в действительности является отнюдь не высокая трава, а переоценка Западом и Украиной своих военных возможностей в совокупности с аналогичной недооценкой потенциала России и нашей армии.