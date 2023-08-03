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Британская разведка: Контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении мешают кусты и высокая трава

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Британская разведка: Контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении мешают кусты и высокая трава

В числе основных препятствий для разворачивания контрнаступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях можно выделить бурную растительность, включая кустарники и мелкие деревья. Об этом сообщает британская разведывательная служба, точку зрения которой приводит украинская пресса.


Долго анализируя причины провала контрнаступления ВСУ, британские разведчики пришли к выводу, что ему мешают кусты и высокая трава. Вероятно, предугадать, что в это время года в данном регионе наблюдается бурный рост растительности, офицеры британской военной разведки заранее не могли.

Представители спецслужбы британской короны утверждают, что пахотные земли в Запорожской области уже 18 месяцев остаются невозделанными. Из-за этого наблюдается большой рост кустарников и сорняков. Ему способствуют частые дожди и теплое лето. В итоге бурная растительность превращается в дополнительное укрытие, помогающее маскировать российские линии обороны и затрудняющее обезвреживание минных полей.

Таким образом, британские разведчики пытаются оправдать провал украинского контрнаступления. Это и понятно: в свое время Соединенное королевство с апломбом сообщало о подготовке британскими инструкторами тысяч украинских военнослужащих.

Вероятно, или уроки офицеров королевской армии оказались несодержательными, или «захисники незалежной» не смогли их полноценно освоить за выделенные четыре – шесть недель. В любом случае, провал контрнаступления уже очевиден, и главной причиной в действительности является отнюдь не высокая трава, а переоценка Западом и Украиной своих военных возможностей в совокупности с аналогичной недооценкой потенциала России и нашей армии.
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40 комментариев
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  1. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:09
    +6
    Контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении мешают кусты и высокая трава


    вспомнилось про плохого танцора...
    1. bayard
      bayard Сегодня, 10:15
      +1
      Цитата: Дедок
      вспомнилось про плохого танцора...

      Опередили Вы меня насчёт танцоров .
      А кому то высокая трава и кустарники помогает маскироваться в засадах , вот ведь какая неожиданность ...
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 10:32
        0
        Назвали бы траву и кустарники "зелёнкой" — никто бы не удивился. По крайней мере, не помню, чтобы кто-то удивлялся или веселился в прошлом году, когда шли разговоры про "зелёнку" и её роль.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 10:28
      +1
      Цитата: Дедок
      вспомнилось про плохого танцора...

      Это что ему фаберже мешают хорошо танцевать? Так отчекрыжить, всего то делов. В былые годы, когда оные мешали мальчикам в церковном хоре петь сопрано, их отрезали, и вся недолга. Причем отрезали заранее, пока голос не стал ломаться. Вся папская капелла на сем стояла. Почитайте А.К. Толстого "Бунт в Ватикане".
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: Дедок
      Контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении мешают кусты и высокая трава


      вспомнилось про плохого танцора...

      Я тоже сразу, про яйца подумал.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:09
    +3
    Я так понимаю,что этот вывод передали британским военным,британские "ученые"
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:22
      0
      Я так понимаю,что этот вывод передали британским военным,британские "ученые"
      ...да не учёнское это дело ....фермеры посоветовали.....а в целом из их жидкого стула всегда что то мешает и помогает русским...то ливни с грязью, то морозы, вот теперь трава...я с них вооще укатываюсь....реальные дегенераты...внесите в комплект военной помощи пару тысяч тонн Оранжа, пусть попрыскают и через неделю как попрут в контрнаступ
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 10:32
        0
        Трава - это мощно! А кусты вообще "Леопард" в нокаут отправляют.

        Я думаю, это трудности перевода. Мешают "Акации" и "Гиацинты". А еще "Кипарисы" есть.
  3. РусГр
    РусГр Сегодня, 10:13
    0
    Так пусть вместо туалетной бумаги используют лапухи, так расчистить место наступления.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:14
    +1
    Долго анализируя причины провала контрнаступления ВСУ, британские разведчики пришли к выводу, что ему мешают кусты и высокая трава.
    Подстричь до газонного состояния. Вот тогда укрорейх двинет))! laughing пи.си. и беговые дорожки надо бы соорудить, а то мало ли что. Особенно убегать да западной границы, а по траве сами понимаете не сильно разгонишься! laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:16
      +2
      Нет ну пусть тогда бритосы газонокосилки с косарями что ли отправят в виде помощи ВСУ. lol Отдельный батальон травокосорезов! good
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:23
        +1

        Nexcom (Дмитрий. Россия)
        Сегодня, 10:16
        НОВЫЙ

        +1
        Нет ну пусть тогда бритосы газонокосилки с косарями что ли отправят в виде помощи ВСУ. lol
        Представил на минутку. Вместо артподготовки косят траву. В принципе инициатива хорошая, сено можно коровкам скормить. wink Или, на худой конец, тюки с сеном отправить вместо зерна) laughing
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:14
    +2
    Прочитал. Ржал долго. laughing
    Это ж надо было до такого додуматься насчет травы и кустарников..... lol

    С ума там посходили что ли ?

    зы Или они там спецом для ВО такие выводы делают чтобы мы тут уржались все насмерть? wink
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:15
    +2
    Контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении мешают кусты и высокая трава

    ***
    — "Трава" кое кому там точно мешает ...

    ***
    1. Наган
      Наган Сегодня, 10:30
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении мешают кусты и высокая трава

      ***
      — "Трава" кое кому там точно мешает ...

      ***

      Трава для него давно пройденный этап. Теперь он по дорожке идет.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 10:15
    0
    А потом что придумают?
    Ах да... осталось универсальное про "генерала Мороз". Ждемс.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 10:16
    0
    request А кто мешает перед сапёрами отправлять бойцов с триммерами,траву косить!?
    1. Tenebrosi
      Tenebrosi Сегодня, 10:21
      0
      Чтоб и разминировали заодно. То два раза не вставать
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:16
    +1
    А то что там степи они не посмотрели в учебнике по географии?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:32
      0
      Подводная лодка! laughing ...................
  10. Комментарий был удален.
  11. PPD
    PPD Сегодня, 10:18
    +2
    В Британии перед атакой траву стригут, а кусты аккуратно подстригают. yes
    Отсюда и пошел наверное термин- английский газон.
    Традиции.
    Сначала полки газонокосилок, потом спецназ с сучкорезами, ну а там уж традиционное- танки- пехота wassat
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:32
      0
      Ещё и асфальт кладут! wassat .................
  12. палестинец
    палестинец Сегодня, 10:18
    0
    а ещё кузнечики прыгающие перед носом, репей который цепляясь ломает технику, а так же листва которая шуршит под ногами)))))))))))
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:18
    +2
    Британская разведка: Контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении мешают кусты и высокая трава
    belay fool А так же яйца? feel
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:29
      +1
      Они в кустах..... wassat ................
  14. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:19
    +1
    В числе основных препятствий для разворачивания контрнаступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях можно выделить бурную растительность, включая кустарники и мелкие деревья. Об этом сообщает британская разведывательная служба

    laughing Даже серьезного комментария не придумаешь на это...вышеуказанное:



    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:29
      0
      Тока поржать.... laughing ..................
  15. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 10:21
    +1
    В новый ракет военной помощи были срочно включены тысячи газонокосилок.
  16. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:21
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Британская разведка: Контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении мешают кусты и высокая трава

    напрашивается поговорка про "плохого танцора" , но здесь ее уже озвучили, поэтому наверное добавлю ,что контрнаступлению мешает -отсутствие здравого ума , наличие штурмовой авиации у русских и командование по стандартам НАТО ну и самое главное наверное -это отсутствие исторической памяти.
  17. Ух Неухов
    Ух Неухов Сегодня, 10:21
    0
    Надо же секаторы, кусторезы, бензотриммеры забыли в военную помощь для них включить.
  18. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 10:22
    +2
    А в Афганистане бритам мешало отсутствие травы и кустов?!
    Ну прям мальчики-целки какие то (до танцоров не дотягивают).
  19. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:24
    +2
    Аргумент глупый и смешной. Отмазка школьника начальных классов - в школу не пришёл потому что на дороге были кусты. А вдруг там волки...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:27
      0
      Для их западного электората и шароварных - сойдёт и такой аргумент.
      Скоро про слепящее солнце в глаза и отсутствие солнцезащитных очков начнут гнать пургу - типа прицелиться никак не можно из-за этого. lol
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:37
      0
      что на дороге были кусты. А вдруг там волки...
      ...ну не такая уж и глупость, у нас на югах в последние годы степных гадюк расплодилось тьма тьмущая, и густая трава это как раз их дом...но в принципе укус гадюки не страшен если кардиоболячек нет, но вывести из строя на неделю вполне...
  20. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:27
    +1
    Косить не пробовали? belay wassat ............
  21. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:29
    +1
    бурную растительность, включая кустарники и мелкие деревья.

    Это мелочи. Самое страшное для для спецслужб британской короны сделал т. Сталин. Достал малобритых даже из могилы. Он засадил степи снегозадерживающими лесополосами.
    "Жизнь нужно прожить так ,чтобы после смерти враги боялись твоего памятника."(С)
  22. Тикси-3
    Тикси-3 Сегодня, 10:30
    +1
    Британские военные переплюнули британских ученых......
  23. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:30
    0
    Контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении мешают кусты и высокая трава
    это уже за гранью, а муравьи и бабочки не мешают?
  24. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 10:35
    +1
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  25. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 10:36
    0
    Вот это враг!))) А еще на Купянском направлении хохлам мешают дубы-колдуны)))