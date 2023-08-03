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«БМП Bradley достигла технологического предела»: США выделили средства на создание боевой машины XM30

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«БМП Bradley достигла технологического предела»: США выделили средства на создание боевой машины XM30

Армия США выделила $700 млн в рамках контракта, заключенного с компанией L3Harris Technologies и предусматривающего разработку и создание прототипов новой машины механизированной пехоты XM30.


XM30 заменит БМП M2 Bradley и станет первой наземной боевой машиной армии, разработанной с использованием современных цифровых инженерных инструментов и технологий

- говорится на сайте подрядчика.

В сравнении с M2A3 Bradley новое изделие получит ряд существенных улучшений: повышенную мобильность, адаптивность, боевую мощь, маневренность и безопасность.

До заключения этого соглашения, 26 июня 2023 года, армия США объявила о подписании контрактов с двумя фирмами (General Dynamics и Rheinmetall), в рамках которых должна была создаваться боевая машина OMFV, которая теперь переименована в XM30. По всей видимости, несмотря на новое название проекта, основой программы остается БМП Lynx KF41, которую предстоит адаптировать для нужд Пентагона.

XM30, ранее известная как OMFV, предназначена для замены устаревающей БМП M2 Bradley, которая находится на вооружении с 1981 года. Широко распространено мнение, что она достигла технологического предела в оснащении новыми средствами – электроникой, броней и защитными системами

- говорится в западной прессе.

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7 комментариев
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  1. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 12:15
    +1
    нус, после того скок их пожгли на запорожье не удивительно, репутационные потери не позволят продать Бредлю теперь
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:18
      -1
      Цитата: Виталий161
      нус, после того скок их пожгли на запорожье не удивительно, репутационные потери не позволят продать Бредлю теперь

      Зато их можно утилизировать на Украине вместе с аборигенами.
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 12:20
    +1
    Мячь теперь на нашей стороне, а мы чем ответим, Курганцем? Думаю, что из ходя СВО, мы должны полностью изменить концепцию БТР и БМП, иначе потерь будет много, и самое главное, как оказалась этот защищенность от мин, бпла и ПТРК а это уже не плавает, не летает, и круговое бронирование с динамической бронёй, вижу изделие из Т-55, Т-62 с удалением башни и установка компактного ДУ модуля, спереди-справа, управляет командир, с 12,7 пулеметом и по одному ПТРК и ПЗРК, больше ничего и не надо soldier
    А да прицельный комплекс на базе свир камеры, хватит экономить. Экипаж 2+6, выход через верхние люки.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 12:33
      0
      ну да, городить из бмп танк, конечно норм идея, пусть развлекаются амеры, а по ценнику там вообще будет 3 абрамса или того дороже
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 12:41
      +1
      А для чего вам понадобилось удалять башню, неужели ради пулемета? Так 12,7 мм пулемет идет установленный сразу, так сказать в минимальной заводской комплектации. Если вам захотелось ДУБМ, можно снять зенитный пулемет и установить модуль вместо него. ПТУРы и так запускаются через ствол, и не один как вы хотите, а несколько. ПЗРК через ствол и в самом деле не запускается, но при сильном желании, его тоже можно пристроить на башне. wassat
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    0
    повышенную мобильность, адаптивность, боевую мощь, маневренность и безопасность.
    Так кто же этого не хочет и при этом, чтобы БМП не превратилась в танк. Как только "Брэдли" начали гореть на Украине, так сразу
    она достигла технологического предела в оснащении новыми средствами
    Время покажет, что из себя будет представлять XM30, т.к. бывает, что полученное не совсем соответствует заявленному.
  4. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 12:40
    0
    Уже который заход и, видимо в который уже раз разочаровавшись в возможностях собственного ВПК создать что-то самостоятельно, снова будут допиливать импортный образец. Последнее время в США это весьма распространённая практика особенно в СПВ, артиллерии.