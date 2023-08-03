«БМП Bradley достигла технологического предела»: США выделили средства на создание боевой машины XM30

XM30 заменит БМП M2 Bradley и станет первой наземной боевой машиной армии, разработанной с использованием современных цифровых инженерных инструментов и технологий

XM30, ранее известная как OMFV, предназначена для замены устаревающей БМП M2 Bradley, которая находится на вооружении с 1981 года. Широко распространено мнение, что она достигла технологического предела в оснащении новыми средствами – электроникой, броней и защитными системами

Армия США выделила $700 млн в рамках контракта, заключенного с компанией L3Harris Technologies и предусматривающего разработку и создание прототипов новой машины механизированной пехоты XM30.- говорится на сайте подрядчика.В сравнении с M2A3 Bradley новое изделие получит ряд существенных улучшений: повышенную мобильность, адаптивность, боевую мощь, маневренность и безопасность.До заключения этого соглашения, 26 июня 2023 года, армия США объявила о подписании контрактов с двумя фирмами (General Dynamics и Rheinmetall), в рамках которых должна была создаваться боевая машина OMFV, которая теперь переименована в XM30. По всей видимости, несмотря на новое название проекта, основой программы остается БМП Lynx KF41, которую предстоит адаптировать для нужд Пентагона.- говорится в западной прессе.