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В России отправлена на испытания новейшая телекоммуникационная система управления для ВДВ

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В России отправлена на испытания новейшая телекоммуникационная система управления для ВДВ

Человечество непрерывно развивается, внедряя в свою жизнь все новые технологии. Это касается всех отраслей и сфер, включая оружие и вооруженные конфликты, что уже не единожды было доказано в ходе нашей СВО.


Сегодня благодаря появлению большого количества способов сбора и передачи информации, ситуационная осведомленность войск стала на порядок выше, что позволяет максимально быстро и эффективно принимать решения. Впрочем, это возможно только в том случае, если поступающая информация оперативно обрабатывается и передается в боевые подразделения.

Для выполнения вышеупомянутой задачи в Воздушно-десантных войсках РФ планируется внедрить автоматизированную систему управления «Кассиопея-Д». Последняя представляет собой полевую телекоммуникационную систему, которая позволит осуществлять эффективное управление десантными подразделениями за счет передачи поступающей из разных источников информации в режиме реального времени. Данные будут передаваться по разным источникам, начиная от видеосвязи и заканчивая закрытым военным интернетом.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение от «Росэлектроники», опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ «Кассиопея-Д» уже отправлены на государственные испытания.

Вся аппаратура, отвечающая за автоматизированное управление войсками, монтируется на базе авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МД «Ракушка». Ожидается, что помимо повышения оперативности передачи данных, комплекс позволит сделать более эффективным применение новых вооружений ВДВ.
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1 комментарий
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  1. михаил3
    михаил3 Сегодня, 12:38
    -1
    Работать это будет так. На полигоне, на учениях - вполне неплохо. На войне с участием хоть сколь нибудь продвинутого противника (достаточно пары-тройки компьютерщиков профи с открытым листом финансирования на закупку техники), система сначала начнет сбоить постоянно, потом все вроде бы придет в норму, но вдруг большие подразделения станут попадать так, что их будут вырезать до последнего человека.
    Погибнут тысячи и тысячи десантников, будут потеряны горы техники, прежде чем получится доказать, что система взломана и по ее каналам проходят приказы, написанные противником, и дающие ему возможность уничтожить наши войска.
    После этого, конечно, систему никто не отменит. Просто придется вернуть все-все старые способы информационного обмена (вплоть до вестовых), и еще продолжать волочь на себе хомут новейших технологий, которым никто не доверяет. Скорость реакции на угрозы существенно упадет, наша армия как система потеряет много возможностей и скатится ниже противников. Что ведет к уничтожению системы с медленным прохождением данных и реакций по каналам. Профит! Тьфу...