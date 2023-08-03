В России отправлена на испытания новейшая телекоммуникационная система управления для ВДВ

Человечество непрерывно развивается, внедряя в свою жизнь все новые технологии. Это касается всех отраслей и сфер, включая оружие и вооруженные конфликты, что уже не единожды было доказано в ходе нашей СВО.
Сегодня благодаря появлению большого количества способов сбора и передачи информации, ситуационная осведомленность войск стала на порядок выше, что позволяет максимально быстро и эффективно принимать решения. Впрочем, это возможно только в том случае, если поступающая информация оперативно обрабатывается и передается в боевые подразделения.
Для выполнения вышеупомянутой задачи в Воздушно-десантных войсках РФ планируется внедрить автоматизированную систему управления «Кассиопея-Д». Последняя представляет собой полевую телекоммуникационную систему, которая позволит осуществлять эффективное управление десантными подразделениями за счет передачи поступающей из разных источников информации в режиме реального времени. Данные будут передаваться по разным источникам, начиная от видеосвязи и заканчивая закрытым военным интернетом.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение от «Росэлектроники», опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ «Кассиопея-Д» уже отправлены на государственные испытания.
Вся аппаратура, отвечающая за автоматизированное управление войсками, монтируется на базе авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МД «Ракушка». Ожидается, что помимо повышения оперативности передачи данных, комплекс позволит сделать более эффективным применение новых вооружений ВДВ.