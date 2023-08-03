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В Киеве беспилотники-камикадзе «Герань» поразили здание «Укргосспецсвязи»

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В Киеве беспилотники-камикадзе «Герань» поразили здание «Укргосспецсвязи»

В результате ночного налета российских беспилотников-камикадзе "Герань" в Киеве нанесен удар по зданию "Укргосспецсвязи". В этом здании было расположено специальное оборудование, предназначенное для перехвата информации в сети и прослушки телефонов.


Примечательно, что украинские ресурсы опубликовали информацию о прилете, однако намеренно исказили факты, сообщив о повреждении некого административного здания, которое, к тому же, пустовало ввиду ведущихся ремонтных работ.

Уничтожение украинской информационно технической инфраструктуре является чрезвычайно важным. От обеспечения внутреннеукраинского информационного купола во многом зависит устойчивость киевского режима. Если украинские власти будут лишены возможности карать своих граждан за любые проявления инакомыслия, это радикальным образом отразится на обороноспособности страны.

Также сообщается, что значительное количество ударов по объектам, расположенным в ближнем тылу украинской армии, в 200 километровой зоне от линии боевого соприкосновения, скрывается киевским режимом и никоим образом не отображается в украинских СМИ. Появляются сообщения о полете беспилотников, после чего какая-либо информация о попаданиях нигде не публикуется.

Киевский режим стремится держать население подконтрольных территорий в абсолютном неведении объективной ситуации на линии фронта, формируя в общественном сознании "победную" картину, радикально отличающуюся от реального положения дел.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:59
    +8
    Надо добавить.До здания в щебень..
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:04
    -12
    ""Уничтожение украинской информационно технической инфраструктуре является чрезвычайно важным. От обеспечения внутреннеукраинского информационного купола во многом зависит устойчивость киевского режима. Если украинские власти будут лишены возможности карать своих граждан за любые проявления инакомыслия, это радикальным образом отразится на обороноспособности страны.""
    Ты кто такой советовать нашему генштабу что бомбить, а что нет?! Ещё про мосты вспомни мне ага.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:21
      +5
      Цитата: Копчёный
      Ты кто такой советовать нашему генштабу что бомбить, а что нет?!

      Герасимов только сейчас понял, что нужно вести контр батарейную борьбу, о чем он недавно заявил (выходит до этого он не знал). А вот что пишут ребята из окопов:
      «Самое трудное - жить без нормальной контрбатарейки. Все в один голос говорят - и мои востоковцы, и смежники: бессилие перед артиллерией - самое тяжёлое чувство. Бойца с автоматом ты видишь и можешь его нейтрализовать, - а как нейрализуешь то, чего и не видишь, и не дотягиваешься? Нервы на пределе, когда насыпать в ответ нет возможности, и заставить заткнуться. Думайте, инженеры, как нарастить дальность и точность - пехота вам памятник поставит».
      1. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 11:48
        +2
        Контрбатарейную борьбу в первую очередь, должны организовывать командиры и начальники артиллерии от полка и выше, а не непосредственно начальник генерального штаба. Я не к тому, что Герасимов не причем.
  3. zloybond
    zloybond Сегодня, 11:05
    +13
    Начало хороших дел.
    Помню когда попал в Белград во время американо-европейского вторжения, там америкосы действовали более бескомпромиссно. Огромное здание телецентра вместе с оборудованием и персоналом просто сожгли томагавком. Вот это было поистине критически важное решительное действие. Одним ударом снести систему информации и пропаганды. Уж насколько я негативно отношусь к нагло-саксам и в целом к Гейропе и их трибалтийским прихвостням - но действовали они тогда решительно и безкомпромисно, потому как пришли они туда с целью подавить и победить, а не готовность к переговорам и сделкам.
    В нашем случае нетревожное существование и работа информационно-пропагандистской системы врага - это большая недоработка. Вся структура вместе с оборудованием и персоналом должны были быть выжжены на начальном этапе операции. Не нужно оглядываться и обкладываться юридическими бумажками. Нужно жечь всю структуру которая отвечает за пропаганду и организацию обороны.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:14
      +4
      Цитата: zloybond
      но действовали они тогда решительно и безкомпромисно, потому как пришли они туда с целью подавить и победить, а не готовность к переговорам и сделкам.

      Победа достигается решительность, напором и применением всех средств, для уничтожения инфраструктура и вооруженных сил противника.

      „Самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить его войска. Самое худшее — осаждать крепости.“ — Сунь Цзы.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:20
    +4
    В этом здании было расположено специальное оборудование, предназначенное для перехвата информации в сети и прослушки телефонов
    В данном случае не "Геранью" было необходимо, а ракетой чтобы с верхнего этажа до подвального помещения, а здание сложилось вовнутрь.
  5. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:23
    +2
    Ой как интересно, а почему раньше не уничтожили здания сбу, гру и всю банковскую, может мости и стоял бы... И война уже закончилась давно am
  6. Комментарий был удален.
  7. ShDE
    ShDE Сегодня, 11:33
    0
    Теперь "Майоры с Прокуратуры по поручению Центробанка" оставят пенсионеров в покое.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 11:54
      0
      Заряд слабоват. Может статься, что не хватило для таких итогов.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:39
    0
    Хм. В И-нете нет инфы о местонахождении здания. По фото не могу понять. Где эта улица, где это дом?
    З.Ы. Нашёл!
    03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 13. Код ЄДРПОУ 42516860 зареєстровано.
  9. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 11:45
    +3
    Как то слабенько, не верится что там что либо пострадало. Нужно калибровать, а не цветочки им присылать.
  10. литий17
    литий17 Сегодня, 11:55
    +2
    Вообще то у нас как обычно игра слов... Поразить и попасть это два разных события, так что здесь попали... А вот по факту поражения оборудования, это так сказать вопрос... . смотря что уничтожили, и в какой номенклатуре. Все на уровне показухи! Давно уже все системы легко вмещаются в форд-транзит... Вот если бы здание и подвал под ним обнулили! А так аналогично и мы занимаемся подобным "Киевский режим стремится держать население подконтрольных территорий в абсолютном неведении объективной ситуации на линии фронта, формируя в общественном сознании "победную" картину, радикально отличающуюся от реального положения дел."
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:13
    -1
    Как в старом клише - лучше поздно чем никогда. Я так понимаю производство - производство дальнобойных средств не поспевает за количеством целей, по которым их надо применить