В результате ночного налета российских беспилотников-камикадзе "Герань" в Киеве нанесен удар по зданию "Укргосспецсвязи". В этом здании было расположено специальное оборудование, предназначенное для перехвата информации в сети и прослушки телефонов.
Примечательно, что украинские ресурсы опубликовали информацию о прилете, однако намеренно исказили факты, сообщив о повреждении некого административного здания, которое, к тому же, пустовало ввиду ведущихся ремонтных работ.
Уничтожение украинской информационно технической инфраструктуре является чрезвычайно важным. От обеспечения внутреннеукраинского информационного купола во многом зависит устойчивость киевского режима. Если украинские власти будут лишены возможности карать своих граждан за любые проявления инакомыслия, это радикальным образом отразится на обороноспособности страны.
Также сообщается, что значительное количество ударов по объектам, расположенным в ближнем тылу украинской армии, в 200 километровой зоне от линии боевого соприкосновения, скрывается киевским режимом и никоим образом не отображается в украинских СМИ. Появляются сообщения о полете беспилотников, после чего какая-либо информация о попаданиях нигде не публикуется.
Киевский режим стремится держать население подконтрольных территорий в абсолютном неведении объективной ситуации на линии фронта, формируя в общественном сознании "победную" картину, радикально отличающуюся от реального положения дел.