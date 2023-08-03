Граждане западных стран недовольны тем, что их страны вынуждены оказывать финансовую, военную помощь Украине. В скором времени мы увидим переломный момент в политике Европы и, скорее всего, в пересмотре отношения к санкциям

Представители киевского режима, порой противореча друг другу, изо всех сил пытаются объяснить, а вернее оправдать, отсутствие каких-либо успехов длящегося два месяца без одного дня контрнаступления ВСУ. Вначале заявлялось, что это такая специальная тактика, направленная на «истощение» российской обороны. Когда даже на Западе стало понятно, что данный метод ни к чему не привел, в Киеве одна за другой стали появляться новые версии неудач контрнаступа.По последней, озвученной секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым, у контрнаступления «есть начало, но нет конца». Секретарь украинского Совбеза объявил, что никаких дедлайнов и графиков в этом деле нет и быть не может. Довольно странное заявление с учетом того, что еще за несколько месяцев до начала контрнаступа киевские пропагандисты наперебой обещали стремительным маршем в течение буквально нескольких дней дойти до Азовского моря и даже захватить Крымский полуостров.Более внятное и правдивое объяснение замедления украинского контрнаступления дал советник врио главы ДНР Ян Гагин. В интервью РИА Новости он увязал снижение интенсивности атак ВСУ с большими потерями в живой силе и технике. Кроме того, отметил Гагин, в последнее время значительно сократились поставки на Украину западных вооружений, в том числе бронетехники. Население Европы все более выражает недовольство огромными финансовыми тратами, которые правительства их стран выделяет для помощи Украине в ущерб национальным интересам.— считает советник врио главы ДНР.При этом следует учитывать, что истощается не только количественный, но и качественный состав живой силы украинской армии. В бой все чаще отправляют неподготовленных и деморализованных солдат, насильно собранных со всей страны в ходе тотальной перманентной мобилизации. Тактика «мясных штурмов», к которой украинское командование перешло дабы сберечь дефицитную натовскую бронетехнику, приводит к еще большим потерям и падению морального духа в рядах ВСУ.Такими темпами украинская армия рискует окончательно потерять боеспособность и буквально «сточиться» о нашу оборону. После чего, очевидно, уже ВС РФ перейдет к более решительным действиям. Тем более, что на некоторых участках российские войска уже уверенно владеют наступательной инициативой.