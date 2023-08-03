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Советник врио главы ДНР: Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь ВСУ

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Советник врио главы ДНР: Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь ВСУ

Представители киевского режима, порой противореча друг другу, изо всех сил пытаются объяснить, а вернее оправдать, отсутствие каких-либо успехов длящегося два месяца без одного дня контрнаступления ВСУ. Вначале заявлялось, что это такая специальная тактика, направленная на «истощение» российской обороны. Когда даже на Западе стало понятно, что данный метод ни к чему не привел, в Киеве одна за другой стали появляться новые версии неудач контрнаступа.


По последней, озвученной секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым, у контрнаступления «есть начало, но нет конца». Секретарь украинского Совбеза объявил, что никаких дедлайнов и графиков в этом деле нет и быть не может. Довольно странное заявление с учетом того, что еще за несколько месяцев до начала контрнаступа киевские пропагандисты наперебой обещали стремительным маршем в течение буквально нескольких дней дойти до Азовского моря и даже захватить Крымский полуостров.

Более внятное и правдивое объяснение замедления украинского контрнаступления дал советник врио главы ДНР Ян Гагин. В интервью РИА Новости он увязал снижение интенсивности атак ВСУ с большими потерями в живой силе и технике. Кроме того, отметил Гагин, в последнее время значительно сократились поставки на Украину западных вооружений, в том числе бронетехники. Население Европы все более выражает недовольство огромными финансовыми тратами, которые правительства их стран выделяет для помощи Украине в ущерб национальным интересам.

Граждане западных стран недовольны тем, что их страны вынуждены оказывать финансовую, военную помощь Украине. В скором времени мы увидим переломный момент в политике Европы и, скорее всего, в пересмотре отношения к санкциям

— считает советник врио главы ДНР.

При этом следует учитывать, что истощается не только количественный, но и качественный состав живой силы украинской армии. В бой все чаще отправляют неподготовленных и деморализованных солдат, насильно собранных со всей страны в ходе тотальной перманентной мобилизации. Тактика «мясных штурмов», к которой украинское командование перешло дабы сберечь дефицитную натовскую бронетехнику, приводит к еще большим потерям и падению морального духа в рядах ВСУ.

Такими темпами украинская армия рискует окончательно потерять боеспособность и буквально «сточиться» о нашу оборону. После чего, очевидно, уже ВС РФ перейдет к более решительным действиям. Тем более, что на некоторых участках российские войска уже уверенно владеют наступательной инициативой.
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8 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:59
    +2
    . Граждане западных стран недовольны тем, что их страны вынуждены оказывать финансовую, военную помощь Украине

    Что- то начали подозревать? Что все в топку идет? winked
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:03
    0
    Э,нет!Конец всегда приходит.Причем очень неожиданно..А то ишь ты,заговорил советскими терминами-"есть у революции начало,нет у революции конца"...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    +2
    Данилов: у контрнаступления «есть начало, но нет конца»
    Г-н Данилов, а как же с вопросом о декоммунизации? Из песни слов не выкенешь.

    А британская разведка заявляет, что наступлению мешает бурная растительность, но ни как не большие потери. Странные у Киева "союзники".
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:10
    +3
    То есть раньше украинское наступление было быстрым, а теперь замедлилось? В каком месте они увидели быстрое наступление? Или оно настолько быстрое, что человеческое зрение не улавливает его, и нужен электронный микроскоп?
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:16
    +3
    На Угледарском участке российские войска контратаковали со стороны Урожайного. Без продвижения. В свою очередь, ВСУ активизировались у самого города. Таким образом открыв новое направление удара. При поддержке артиллерии они сумели продвинуться в районе Никольского. Тактическая цель – ликвидировать плацдарм ВС РФ на левом берегу реки Кашлагач. Оперативная – попытаться прорваться к Волновахе – ключевому логистическому пункту российских войск как на Запорожском, так и Донецком направлениях. (WarGonzo)
  6. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:38
    +2
    "Наступление замедлилось из-за больших потерь."
    Это - правда.
    Но не прекратилось.
    На двух направлениях (в двух местах) ВСУ вышли на
    1-ую линию обороны рос.армии.
    Прорывов нет, но есть продавливание обороны.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:49
      0
      за первой еще 5 линий накопали)))))))))0
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 11:58
      0
      Да чтоб вы так с арабами воевали! И надолго вас хватит в таком режиме наступления с мясными штурмами?!
      НО! Вы же умные, вам не приходится с ТАКИМ противником воевать! А арабы - что арабы, мошной потряси, и сдадутся!