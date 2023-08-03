Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, притворяясь, что решает проблему, которую сама же и создала

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ищет среди развивающихся стран и государств G7 союзников по вопросу зерновой сделки. Он разослал им письмо, где содержался призыв четко и единодушно выразить свою позицию относительно Черноморской инициативы.Об этом сообщает агентство Reuters.Главный дипломат Европы утверждает, что Россия неспроста предоставляет беднейшим странам зерно и другую сельскохозяйственную продукцию по сниженным цене. Она якобы обостряет продовольственную проблему, делая эти государства зависимыми от Москвы.- утверждает глава европейского внешнеполитического ведомства.Говоря о проблемах стран «третьего мира», Боррель заявил, что Брюссель, вводя санкции, постарался не ущемить их интересы и не обострить для них продовольственную проблему. Поэтому, утверждает глава европейской дипломатии, Евросоюз якобы никак не ограничил российские поставки сельскохозяйственной продукции и удобрений в нуждающиеся страны.Вероятно, Боррель поставил целью освободить развивающиеся государства от российской зерновой зависимости. А заодно и от поставок зерна.Ранее возможность возобновления зерновой сделки обсудили по телефону президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.