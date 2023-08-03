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Боррель ищет среди развивающихся стран и государств G7 союзников по вопросу зерновой сделки

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Боррель ищет среди развивающихся стран и государств G7 союзников по вопросу зерновой сделки

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ищет среди развивающихся стран и государств G7 союзников по вопросу зерновой сделки. Он разослал им письмо, где содержался призыв четко и единодушно выразить свою позицию относительно Черноморской инициативы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Главный дипломат Европы утверждает, что Россия неспроста предоставляет беднейшим странам зерно и другую сельскохозяйственную продукцию по сниженным цене. Она якобы обостряет продовольственную проблему, делая эти государства зависимыми от Москвы.

Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, притворяясь, что решает проблему, которую сама же и создала

- утверждает глава европейского внешнеполитического ведомства.

Говоря о проблемах стран «третьего мира», Боррель заявил, что Брюссель, вводя санкции, постарался не ущемить их интересы и не обострить для них продовольственную проблему. Поэтому, утверждает глава европейской дипломатии, Евросоюз якобы никак не ограничил российские поставки сельскохозяйственной продукции и удобрений в нуждающиеся страны.

Вероятно, Боррель поставил целью освободить развивающиеся государства от российской зерновой зависимости. А заодно и от поставок зерна.

Ранее возможность возобновления зерновой сделки обсудили по телефону президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/ueenperu/
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:02
    +7
    Борреля исправит только смерть,лгун которых свет не видывал.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:10
      +3
      А что-нибудь по-интереснее нет в мире, чем обсуждать ахинею престарелого циника с нацистскими замашками.
      Вот, например, интересная тема для обсуждения: Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака. crying
      Или, такая - Немцы активно начали скупать недвижимость в нашем Калининграде. recourse
      Или, такая - Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию. lol
      1. frruc
        frruc Сегодня, 12:18
        0
        Испанец Ж. Боррель обеспокоился о благополучии испанских свинарей и он тоже в доле ?
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 11:22
      +2
      Мне кажется, что все уже поняли, что это за фрукт. Одно радует -глядя на такого главу евродипломатии, люди понимают, чего стоит вся эта Европа...!
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:07
    +4
    Говоря о проблемах стран «третьего мира», Боррель заявил, что Брюссель, вводя санкции, постарался не ущемить их интересы и не обострить для них продовольственную проблему.

    Врет старый фарисей и глазом не моргнет, до чего же неприятная личность.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:11
    +3
    Ищет союзников среди G7?по "зерновой сделке"?Я перестал понимать происходящее..Это же сборище -США и "шестерки"
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:14
    0
    Говоря о проблемах стран «третьего мира», Боррель заявил, что Брюссель, вводя санкции, постарался не ущемить их интересы и не обострить для них продовольственную проблему. Поэтому, утверждает глава европейской дипломатии, Евросоюз якобы никак не ограничил российские поставки сельскохозяйственной продукции и удобрений в нуждающиеся страны.
    Брешет, если не напрямую, то в извращённой форме.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    0
    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ищет среди развивающихся стран и государств G7 союзников
    Пора откровенно и прямо называть вещи своими именами: фашиствующий чиновник ЕС Боррель...
    притворяясь, что решает проблему, которую сама же и создала
    Это нужно умудриться инициативу России по поставке зерна по заниженным ценам, а ряду стран единовременно бесплатно так перевернуть и преподнести. Хотя от этих зажравшихся держиморд проживающих в "раю" нужно постоянно ожидать выпады против тех кто проживает в "джунглях".
  6. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 11:18
    +1
    В случае с ЕС заметно, как еврочиновники пытаются создавать шум на любом месте, делая вид что они что-то значат - но чем дальше, тем больше заметно что это просто пустая трескотня и надувание щек. Ничего они не решают, идет обычная торговля лицом.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:22
    +1
    Глава европейской лжи Жозеп Боррель. Последователь доктора Геббельса. Брехлив как цепной пёс. yes
  8. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 11:24
    0
    Боррель ищет среди

    Боррель - бордель, а в борделе лучше искать иных союзников, особенно, если проблемы с эрекцией...
  9. Золотце
    Золотце Сегодня, 11:28
    +1
    Всегда один и тот же прием нагло-саксов перевернуть все с ног на голову. Черное сделать белым и наоборот. Единственное удивляет, что ему кто то верит!!!
  10. bandabas
    bandabas Сегодня, 11:46
    0
    Ну "прелести"зависимости от наглосаксов и любителей лягушатины страны "третьего мира" давно уже просекли.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:48
    0
    Весь посыл этого чинуши напомнил сцену из м/ф "Трое из Прстоквашино" с почтальоном Печкиным.
    "Я вам посылку принёс.Tолько я вам её не отдам".
    Так же и про зерно, вы там голос подайте, но зерна все равно не получите....., как и ранее не получали.
    Он и правда думает, что все недоумки, а он умный.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 12:04
      0
      у запада политика такая, говорят одно, а делают другое. И все как бы работает, живут лучше многих.