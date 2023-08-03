Зеленский: 12 европейских стран готовы подписать с Украиной соглашения о «гарантиях безопасности»

На этой неделе мы начинаем работу уже над двусторонними соглашениями

Как известно, подавляющее большинство европейских стран оказывает военную и иную помощь Киеву в конфликте с Россией. Теперь же, если верить украинскому президенту, многие их них готовы и к подписанию с Украиной соглашения о предоставлении «гарантий безопасности».Согласно сообщениям некоторых украинских СМИ, президент страны Владимир Зеленский заявил, что двенадцать государств Европы выразили готовность к подписанию вышеуказанного соглашения. Кроме того, Зеленский назвал эти страны – это Португалия, Испания, Швеция, Финляндия, Дания, Бельгия, Чехия, Нидерланды, Румыния, Исландия, Ирландия и Норвегия.По словам украинского президента, с этими государствами будет проведена работа по подписанию двухсторонних соглашений.- сказал Зеленский.Он также добавил, что на данный момент идёт работа в этом направлении с Соединёнными Штатами.Следует отметить, что сами по себе эти западные «гарантии безопасности» по сути ничего не меняют, так как они предусматривают ту же военную помощь, что поставляется с начала конфликта, а обещаний воевать за Украину там нет. А чтобы и этот пункт был, Киеву придётся стать членом НАТО.