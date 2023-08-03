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Зеленский: 12 европейских стран готовы подписать с Украиной соглашения о «гарантиях безопасности»

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Зеленский: 12 европейских стран готовы подписать с Украиной соглашения о «гарантиях безопасности»

Как известно, подавляющее большинство европейских стран оказывает военную и иную помощь Киеву в конфликте с Россией. Теперь же, если верить украинскому президенту, многие их них готовы и к подписанию с Украиной соглашения о предоставлении «гарантий безопасности».


Согласно сообщениям некоторых украинских СМИ, президент страны Владимир Зеленский заявил, что двенадцать государств Европы выразили готовность к подписанию вышеуказанного соглашения. Кроме того, Зеленский назвал эти страны – это Португалия, Испания, Швеция, Финляндия, Дания, Бельгия, Чехия, Нидерланды, Румыния, Исландия, Ирландия и Норвегия.

По словам украинского президента, с этими государствами будет проведена работа по подписанию двухсторонних соглашений.

На этой неделе мы начинаем работу уже над двусторонними соглашениями

- сказал Зеленский.

Он также добавил, что на данный момент идёт работа в этом направлении с Соединёнными Штатами.

Следует отметить, что сами по себе эти западные «гарантии безопасности» по сути ничего не меняют, так как они предусматривают ту же военную помощь, что поставляется с начала конфликта, а обещаний воевать за Украину там нет. А чтобы и этот пункт был, Киеву придётся стать членом НАТО.
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17 комментариев
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  1. Золотце
    Золотце Сегодня, 11:54
    +2
    Зеленскому верить - себя не уважать, и гарантии европейских стран не стоят бумаги, на которой они написаны!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:03
      +4
      Не все страны НАТО хотят иметь Украину своим членом.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:06
      +7
      Почему то не нашёл в этом списке Польши, Румынии, Турции и Венгрии.
      Видимо соседи Украины не желают быть гарантами Украины по известным только им причинам.
      Значит у них другие виды на эти земли. hi
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 12:43
        0
        Цитата: кредо
        Видимо соседи Украины не желают быть гарантами Украины по известным только им причинам.

        "по известным только всем причинам." наверно так будет ближе к истине. wassat
    3. Венд
      Венд Сегодня, 12:14
      +1
      Цитата: Золотце
      Зеленскому верить - себя не уважать, и гарантии европейских стран не стоят бумаги, на которой они написаны!

      Даже если он и не врёт, то это может свидетельствовать в том, что близится раздет Украины, Пользе тоже гарантировали.
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:56
    +7
    это Португалия, Испания, Швеция, Финляндия, Дания, Бельгия, Чехия, Нидерланды, Румыния, Исландия, Ирландия и Норвегия

    Ну да, просто мировые гегемоны, им самим нужны «гарантии безопасности». Ничего не решающие «шестёрки» мировой политики.
  3. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 11:59
    +3
    12 европейских стран готовы подписать

    Вот интересно, а почему только 12 или остальные вообще не воспринимают Украину как государство, а полагают, что это - проститутка, рядящаяся в наряд девственницы и рассуждающая о пользе девственности...
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:00
    +5
    Список какой-то хилый, а где там "локомотивы" Германия, Франция, Италия, братушки со словаками куда-то зашкерились. А вот за Исландию - сильно, там нет армии, от слова совсем. Про бритов отдельная тема, "гадить в тихую", зачем под чем-то подписываться. А пшеки, пшеки где? Ведь братья навеки. Нет?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 12:06
      +1
      Цитата: Uprun
      а где там "локомотивы" Германия, Франция,

      Там слухи ходят, что Зелю менять будут, а вместо него "коалиция" рулить будет в лице Ермака, Кулебы, Резникова и Залужного. Резников вроде послом в Англию намыливается, а вот остальная "тройка"...не учитывают паны европейцы, что то будет "партизанский отряд с предателем". Перегрызутся, каждый захочет гетьманом стать. А Зеля..."либо светлый образ его..." послужит сакральной жертвой.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:20
        0
        Цитата: Егоза
        Резников вроде послом в Англию намыливается

        Соскочил гадёныш, а в Чернокозово его ждали.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:31
        0
        Цитата: Егоза
        Перегрызутся, каждый захочет гетьманом стать. А Зеля..."либо светлый образ его..." послужит сакральной жертвой.

        Когда Россия отрежет «нэньку» от Черного моря, и сможет надежно блокировать выходы в море в Одессе, попутно в Херсоне и Николаевской области, вот именно тогда западу понадобится "президент мира". Именно тогда в Киеве может случиться внезапный переворот. Именно тогда мы вновь можем увидеть феномен скачущих на площадях «людей с хорошими лицами» (надо же показать, что это не дворцовый заговор, а воля народа), братающихся с армией, полицией и СБУ на почве желания повесить Зеленского. Именно эту «новую, адекватную, народную» власть во главе с новым «президентом мира» постараются навязать России в партнёры по переговорам, чтобы сохранить Украину.
        Пока что США нужна Украина воюющая. А значит, нужен и Зеленский. Сам он не уйдёт, законно и без проблем сместить его до истечения срока полномочий весной следующего года не выйдет. Но даже тогда отмена выборов в условиях военного времени вполне соответствует требованию украинской конституции, то есть насильственное смещение и тогда будет не вполне легитимным.

        Судя по всему, Зеленский прекрасно понимает прямую зависимость продолжения своего президентства от продолжения борьбы на фронте. Зеленский реально пытается отсрочить "час Х", заваливая российскую армию украинскими трупами. Надеется ли он (как надеялся в своё время Гитлер), что русские выдохнутся, но на отсрочку собственной катастрофы точно надеется. Каждый лишний день даёт ему надежду, что произойдёт что-нибудь, что поменяет всеобщую глобальную расстановку сил и ему (Зеленскому) удастся как-то выкрутиться. Утопающий хватается за соломинку. И пока американцы эту соломинку не отнимут, будет громоздить гекатомбы трупов людей, которые перестали быть русскими, но не стали европейцами и которых поэтому никому не жалко, даже их собственному жалкому президенту. Аминь.
  5. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 12:01
    0

  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:04
    0
    Если зеленский без запинки назовёт исландский вулкан- Эйяфьдлайёкюдль,тогда точно Исландия гарант Украины.Кстати исландцы прикалываются - русский язык труден в произношении.Польша,Германия,Англия и Франция ,как чёрт от ладана открестились от Украины.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 12:06
    0
    Зеленский назвал эти страны – это Португалия, Испания, Швеция, Финляндия, Дания, Бельгия, Чехия, Нидерланды, Румыния, Исландия, Ирландия и Норвегия.
    Странный список. Нет настоящих "игроков". Где Германия, Франция, Британия, Польша?Где "прибалтийские гиганты"?
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:09
    0
    Подписать бумажку, которой можно воспользоваться в туалете, они готовы))) а дальше?)))
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:24
    0
    Португалия, Испания, Швеция, Финляндия, Дания, Бельгия, Чехия, Нидерланды, Румыния, Исландия, Ирландия и Норвегия.
    А где же "любимая" Польша? А в Польше поумнее и со своим прицелом на часть Западной Украины поэтому какие письменные гарантии. Да и "гарантии безопасности" которые решили подписать 12 стран после американского заявления о согласии представляют собой то, что сегодня происходит в полной мере; помощь оружием, финансирование, поддержка на международной арене... О помощи своими вооруженными силами даже разговор не идет.
  10. Бледар
    Бледар Сегодня, 12:26
    0
    Хюхлы пытаются найти защиту в кучке стран. Видать сами не вывозят уже, мрази чубатые. А как же "только Украина может поставить Россию на колени"? Ничего, кроме презрения эти недоноски не вызывают