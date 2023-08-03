Иран провел необъявленные военные учения на спорных островах, на которые претендуют ОАЭ

Корпус стражей исламской революции Ирана провел учебные маневры, с целью демонстрации готовности защищать три контролируемых Тегераном острова в Персидском заливе, на которые претендуют Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Al Jazeera.
В материале говорится, что КСИР провел необъявленные учения ранним утром 2 августа. Маневры в основном проводились у побережья Абу-Мусы, который вместе с Большим Томбом и Малым Томбом являются островами, принадлежность которых пытаются оспорить ОАЭ при поддержке ССАГПЗ. При этом Иран отвергает даже возможность подобных переговоров.
Сообщается, что в ходе вчерашних маневров ВМС КСИР впервые представили новейшее судно, вооруженное ракетами с дальностью поражения до 600 км. Кроме того, на островах были развернуты баллистические ракеты Fath, поражающие цели на удалении до 120 км и крылатые ракеты Ghadir с дальностью более 300 км. Наконец, сообщается, что КСИР также активно применял БПЛА и суда с дистанционным управлением в ходе моделирования сценариев максимально эффективного противостояния внешним угрозам и посягательствам на свою территорию.
Острова Персидского залива - это честь великой нации исламского Ирана, и как дети этой храброй нации, мы обязаны защищать нашу честь
- приводит издание слова главнокомандующего военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири.
В свою очередь, главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами подтвердил позицию Ирана о том, что Тегеран вместе со своими соседями способны самостоятельно обеспечить защиту акватории Персидского залива. Поэтому, с его слов, присутствие «иностранцев» в регионе – неуместно.
Как пишет Al Jazeera, вышеупомянутое заявление прозвучало в ответ на крупную переброску США своих военных, флота и техники в регион, якобы для обеспечения безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе.
В арабском издании напоминают, что в прошлом месяце в МИД Ирана выразили протест российскому послу за совместное заявление РФ и ССАГПЗ, в котором якобы подвергалась сомнению принадлежность Тегерану трех вышеупомянутых островов. При этом в декабре прошлого года аналогичную ноту получил и посол КНР в Иране.