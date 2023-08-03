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Глава МИД Индонезии выступила против создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе военных альянсов

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Глава МИД Индонезии выступила против создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе военных альянсов

Азиатско-Тихоокеанский регион должен быть свободным от военно-политических альянсов, а его воды не должны использоваться для сражений. Об этом заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на морском форуме АСЕАН, который 2 августа прошел на острове Бали. Слова главы индонезийской дипломатии приводит информационное агентство ANTARA.


По словам Марсуди, нельзя допустить, чтобы Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в очаг вооруженных конфликтов. Моря региона не следует использовать для демонстрации силы, для создания альянсов, которые обеспечивали бы доминирование одних государств над другими.

Глава МИД Индонезии отметила, что на протяжении последних пятидесяти лет АСЕАН выступала в интересах предотвращения конфликтных ситуаций, основываясь на соблюдении международного права. Но государствам региона следует найти собственные механизмы для регулирования взаимоотношений в водах Тихого океана.

Известно, что в форуме АСЕАН участвовали 18 государств, включая 10 членов организации, а также США, Китай, Россию, Индию, Японию, Австралию, Новую Зеландию и Южную Корею. В состав самой организации АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Таиланд, Мьянма, Лаос, Камбоджа и Вьетнам. Кроме того, статусы наблюдателей в организации имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.

Что же касается создания военных альянсов в регионе, то этим занимаются США, пытаясь ослабить позиции Китая и для этого блокируясь с Австралией и Великобританией, а также с Японией, Южной Кореей и Тайванем.
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5 комментариев
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  1. Золотце
    Золотце Сегодня, 11:48
    +3
    Очень правильная позиция, целее регион будет! Тем более, что многие государства там живут туризмом, им эти военные альянсы не к чему!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:11
      +1
      Цитата: Золотце
      Тем более, что многие государства там живут туризмом, им эти военные альянсы не к чему!

      После Второй Индокитайской войны, которую разожгли США в конце 1950-х годов и завершилась в 1975 году, в АТР уже почт 50 лет спокойно, вот это не нравится англосаксонским империалистам. Им нужен - "весь мир в огне", это для них счастье, Европу они уже в войну втянули, теперь осталось АТР втянуть.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:51
    +1
    Полосатые с императорскими пингвинами будут блок колотить в битве за Антарктиду?
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:57
    +1
    Что же касается создания военных альянсов в регионе, то этим занимаются США

    Было уже такое создание "оборонительный альянсов", называлось "дзику-коку", а проще Ось Берлин-Рим-Токио.
  4. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:36
    0
    Азиатско-Тихоокеанский регион должен быть свободным от военно-политических альянсов, а его воды не должны использоваться для сражений. Об этом заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на морском форуме АСЕАН

    what В 2009 году США и Индонезия организовали военные учения "Super Garuda Shield", которые стали проводиться ежегодно.
    В прошлом (2022) году, в этих учениях приняли участие 14 стран: Япония, Канада, Южная Корея, Австралия и Великобритания принимали непосредственное участие в маневрах, организованных Индонезией и США, а Франция, Германия, Индия, Малайзия, Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор прислали наблюдателей.
    Королевские военно-воздушные силы Австралии (RAAF), если не ошибаюсь, с начала 2010-х годов, начали организовывать крупные учения по боевым действиям в воздухе под названием "Pitch Black". В учениях, которые прошли в прошлом году, принимали участие около 100 самолетов и 2500 военнослужащих из стран НАТО, Азии и Океании. Франция, Германия, Индия, Индонезия, Япония, Сингапур, Южная Корея, Великобритания и США являются странами, которые принимают непосредственное участие в воздушных маневрах, проводимых Австралией. Из стран АСЕАН Малайзия отправила только личный состав, а Индонезия отправила еще и истребители.

    Что же касается создания военных альянсов в регионе, то этим занимаются США, пытаясь ослабить позиции Китая и для этого блокируясь с Австралией и Великобританией, а также с Японией, Южной Кореей и Тайванем.

    Это мнение "редколлегии" ВО или цитата г-жи Ретно Марсуди?