Премьер-министр Армении обеспокоен возможностью территориальных претензий от Азербайджана после заключения мира

Если Армения заключит мирный договор с Азербайджаном, последний может попытаться выдвинуть новые территориальные претензии к Еревану. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.Как отметил глава армянского правительства в интервью телеканалу Euronews, сейчас Азербайджан заявляет об отсутствии территориальных претензий к Армении. Но Пашиняна беспокоят слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что граница между двумя государствами не определена.Премьер-министр Армении считает, что еще в 1991 году границы Армении и Азербайджана были определены Алма-Атинской декларацией о создании СНГ, и это подтвердили на встрече в октябре 2022 года в Праге, в которой участвовали Алиев, Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель. Алма-Атинскую декларацию на этой встрече решили рассматривать как основу для последующей делимитации и демаркации государственных границ между странами.В то же время, Пашинян допускает, что в Баку хотят добиться подписания мирного договора, а затем выдвинуть территориальные претензии. Следовательно, нужно зафиксировать в процессе делимитации и демаркации границы те границы, которые существовали в советское время между Армянской и Азербайджанской ССР.Напомним, что мирный договор между Баку и Ереваном до сих пор не заключен. Но обе стороны уже готовы к его подписанию, несмотря на наличие определенных противоречий.