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Премьер-министр Армении обеспокоен возможностью территориальных претензий от Азербайджана после заключения мира

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Премьер-министр Армении обеспокоен возможностью территориальных претензий от Азербайджана после заключения мира

Если Армения заключит мирный договор с Азербайджаном, последний может попытаться выдвинуть новые территориальные претензии к Еревану. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.


Как отметил глава армянского правительства в интервью телеканалу Euronews, сейчас Азербайджан заявляет об отсутствии территориальных претензий к Армении. Но Пашиняна беспокоят слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что граница между двумя государствами не определена.

Премьер-министр Армении считает, что еще в 1991 году границы Армении и Азербайджана были определены Алма-Атинской декларацией о создании СНГ, и это подтвердили на встрече в октябре 2022 года в Праге, в которой участвовали Алиев, Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель. Алма-Атинскую декларацию на этой встрече решили рассматривать как основу для последующей делимитации и демаркации государственных границ между странами.

В то же время, Пашинян допускает, что в Баку хотят добиться подписания мирного договора, а затем выдвинуть территориальные претензии. Следовательно, нужно зафиксировать в процессе делимитации и демаркации границы те границы, которые существовали в советское время между Армянской и Азербайджанской ССР.

Напомним, что мирный договор между Баку и Ереваном до сих пор не заключен. Но обе стороны уже готовы к его подписанию, несмотря на наличие определенных противоречий.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:57
    0
    И кто будет виноват?) Наверное снова мы)
  2. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 12:02
    +1
    Обязательно предъявит.Из войны или позора- выбрал позор.Получишь то и другое.И много.Нет армяне-вы не воины.Бздо feel
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:10
    0
    ну а чего хотел?!!!
    сам напросился, теперь расслабляйся и ...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:28
    0
    последний может попытаться выдвинуть новые территориальные претензии к Еревану
    И поддерживаемый Турцией обязательно выдвинет. "Куй железо пока горячо" и скорее всего этого принципа будет придерживаться Баку. У Пашиняна остается спросить, а кто же довел ситуацию до того поражения Армении?