На Украине продолжается борьба с коррумпированными чиновниками и офицерами, помогающими за деньги гражданам страны уклоняться от мобилизационных мероприятий. Как сообщает ряд Telegram-каналов, сегодня на Украине Государственным бюро расследований (ГБР) был задержан начальник одного из управлений штаба сухопутных войск ВСУ.
Как утверждает следствие, высокопоставленный военнослужащий организовал схему переправки за границу мужчин, стремящихся избежать мобилизации. За свои «услуги» коррупционер брал 10 тысяч долларов США. И это – далеко не единственный подобный случай.
Помощь уклонистам превратилась на Украине в настоящий бизнес для множества чиновников и военных самого разного ранга. Спецслужбы задерживают за участие в данных схемах и депутатов Верховной Рады, и областных военных комиссаров, и командиров взводов и отделений охраны при районных военкоматах. Стоимость услуг по переправке за границу обычно варьирует в пределах 5-10 тысяч долларов.
Ранее в Киеве началось расследование фиктивной службы нескольких украинских политиков из окружения экс-президента Петра Порошенко в одном из формирований территориальной обороны. Понятно, что службу эти деятели не несли, но на бумаге числились в составе подразделений, якобы будучи прикомандированными к киевской городской администрации, а один из депутатов еще и умудрялся получать военную зарплату.
Наибольшую известность получила история военкома Одесской области Евгения Борисова, который приобрел большое количество дорогостоящей недвижимости в Испании и люксовых автомобилей, поставив на поток бизнес по освобождению одесситов от призыва на военную службу в ряды ВСУ.