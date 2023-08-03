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Telegram-каналы: На Украине задержан за помощь уклонистам начальник управления штаба сухопутных войск ВСУ

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Telegram-каналы: На Украине задержан за помощь уклонистам начальник управления штаба сухопутных войск ВСУ

На Украине продолжается борьба с коррумпированными чиновниками и офицерами, помогающими за деньги гражданам страны уклоняться от мобилизационных мероприятий. Как сообщает ряд Telegram-каналов, сегодня на Украине Государственным бюро расследований (ГБР) был задержан начальник одного из управлений штаба сухопутных войск ВСУ.


Как утверждает следствие, высокопоставленный военнослужащий организовал схему переправки за границу мужчин, стремящихся избежать мобилизации. За свои «услуги» коррупционер брал 10 тысяч долларов США. И это – далеко не единственный подобный случай.

Помощь уклонистам превратилась на Украине в настоящий бизнес для множества чиновников и военных самого разного ранга. Спецслужбы задерживают за участие в данных схемах и депутатов Верховной Рады, и областных военных комиссаров, и командиров взводов и отделений охраны при районных военкоматах. Стоимость услуг по переправке за границу обычно варьирует в пределах 5-10 тысяч долларов.

Ранее в Киеве началось расследование фиктивной службы нескольких украинских политиков из окружения экс-президента Петра Порошенко в одном из формирований территориальной обороны. Понятно, что службу эти деятели не несли, но на бумаге числились в составе подразделений, якобы будучи прикомандированными к киевской городской администрации, а один из депутатов еще и умудрялся получать военную зарплату.

Наибольшую известность получила история военкома Одесской области Евгения Борисова, который приобрел большое количество дорогостоящей недвижимости в Испании и люксовых автомобилей, поставив на поток бизнес по освобождению одесситов от призыва на военную службу в ряды ВСУ.
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6 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 12:16
    +2
    Т.е. мужик по факту работал на Россию . Красавчик просто soldier
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:18
      +2
      Цитата: FoBoss_VM
      Т.е. мужик по факту работал на Россию . Красавчик просто soldier

      Жаль, если такого "пацифиста" отправят теперь на передовую.
      Он мог бы ещё сделать много хорошего для России, для украинских военнообязанных и "чуть-чуть" для себя. soldier
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:16
    +2
    Ему орден нужно давать за спасение генофонда окраины. А деньги? А что деньги, любой подвиг должен оплачиваться, тем более не в гривнах же брал, тоже забота о сохранении национальной валюты, иностранную убирал с внутреннего рынка для устойчивости своей.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:42
      +1
      Цитата: Uprun
      тоже забота о сохранении национальной валюты, иностранную убирал с внутреннего рынка для устойчивости своей.

      Тут с Вами не поспоришь.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:40
    +1
    На Украине продолжается борьба с коррумпированными чиновниками и офицерами
    Как только американцы в очередной раз заявили о процветающей на Украине коррупции и отсутствия борьбы с нею, так сразу череда задержаний с громким оглашением. Одного задержали еще десять пока на местах. Но в то же время украинская коррупция в военкоматах и различных службах ВСУ нам только на руку.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:41
    +1
    Стоимость услуг по переправке за границу обычно варьирует в пределах 5-10 тысяч долларов.

    Моей уборщице значит повезло, она вывезла мужа месяц назад, за 4 000 долларов.