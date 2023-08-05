Будет ли замена шила на мыло в Киеве? Немного о судьбе Зеленского

«...Пока хищники меж собой дрались,

В заповеднике крепло мнение,

Что дороже всех медведей и лис –

Дорогой Козел отпущения!

Услыхал Козел – да и стал таков:

«Эй, вы, бурые, – кричит, – эй вы, пегие!

Отниму у вас рацион волков

И медвежие привилегии!

Покажу вам «козью морду» настоящую в лесу,

Распишу туда-сюда по трафарету, –

Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу,

И ославлю по всему по белу свету!»

Владимир Высоцкий, «Козел отпущения»

Мавр сделал свое дело, но наговорил столько, что уйти просто так не может

Нам это нужно или…

Так будет ли разыгран последний акт спектакля с участием Зеленского?

Не знаю, обратили ли вы внимание на то, как неожиданно стали совпадать мнения радикальных российских патриотов и западных журналистов и политиков о дальнейшей судьбе клоуна в президентском кресле сопредельного государства. Почему и те и другие предсказывают скорую смерть украинскому президенту?Я прекрасно понимаю, что Зеленский та ещё сволочь. Что сотни, тысячи смертей украинских и российских солдат на его совести. Что на его совести разорение, даже уничтожение, собственной страны и собственного народа. Прекрасно понимаю тех, кого это непосредственно коснулось. Даже больше, я сравниваю это отношение с тем, как относились наши бойцы к Гитлеру во время Великой Отечественной войны…Речь о другом, именно о том, почему мнения двух противоположных сторон странным образом совпадают. Не правда ли, это выглядит как минимум странно. Непримиримые враги на поле боя одинаково смотрят на проблему. Причем речь не о простых бойцах, о простых гражданах Украины и России. Речь о тех людях, которые в той или иной степени влияют на политические решения в своих странах.Точка зрения Запада лично мне вполне понятна. Никаких головоломок ни европейцы, ни американцы не предлагают. Любой более или менее информированный человек вполне сможет просчитать западную логику. Если, естественно, будет рассматривать проблему, мысля «по-западному». Попробую конкретизировать данную мысль.Уже сегодня более или менее понятно, что авантюра с военным разгромом России руками украинцев провалилась. Расчет на схожую с русскими украинскую ментальность, на превосходство западного вооружения, на внутренний взрыв в России и прочее, не оправдался.Более того, я об этом уже писал неоднократно, Россия оказалась более мобильна в вопросах перевода промышленности на военные рельсы, научно-технического противостояния и, как ни парадоксально это прозвучит для некоторых россиян, патриотического воспитания собственного населения. Что бы мы ни писали и ни говорили, но даже частичная мобилизация была проведена без каких-то эксцессов.Сегодня уже встал вопрос о том, что Российская армия вполне способна противостоять и даже победить в «очной войне» с Европой. И это при огромном превосходстве Европы в ресурсах. Об этом пока мало говорят, но подождем конца осени – начала зимы, когда будут обсуждать бюджеты европейских стран на будущий год.Если взять именно эту мысль за базовую, то дальше все складывается довольно просто.Итак, победа в войне с Россией сомнительна. Проще говоря, рано или поздно она будет проиграна. Особенно с учетом того, что желающих вводить на Украину собственные подразделения, а тем более подразделения НАТО, что-то не наблюдается. Даже такие «герои», как поляки и прибалты, после появления «Вагнера» в Белоруссии присмирели.Значит, необходимо убедить Москву в том, что мир, в каком бы виде он ни был заключен, необходим обеим сторонам. Убедить в том, что даже заключение перемирия, например, по типу корейского, будет являться победой.Но главным препятствием в этом вопросе является... Зеленский. Он уже наговорил столько, что вести переговоры с ним ни один уважающий себя политик просто не будет. Да и принятые законы прямо запрещают такие переговоры.Что произойдет в случае, если произойдет какой-то удачный теракт или покушение на украинского президента?Если Украина опять не проведет очередной майдан, а этого Запад не допустит в любом случае, согласно Конституции президентом становится председатель Верховной рады. Многие из читателей сейчас вспомнят фамилию этого украинского политика?Это неудивительно. Руслан Стефанчук действительно не популярен даже в украинском обществе. Официально его рейтинг держится где-то на уровне 40 %. То есть, в отличие от Зеленского, которого поддерживают, опять же, по официальным данным, в два раза больше избирателей, Стефанчук не станет «символом борьбы за незалежность». Это будет номинальный президент, задача которого будет просто сохранить тот строй и то государство, которое останется после Зеленского.Стефанчук не будет отвечать за то, что говорил Зеленский. Нет на Украине такой традиции. А это значит, что новый президент вполне сможет вести переговоры и даже заключить перемирие на тех условиях, на которые будет согласна Москва.Но и тут возникает вопрос о том, не перевоплотится ли и этот президент в другого человека, как это случилось с Зеленским?Кто гарантирует сохранение того же государственного устройства, какое существовало при клоуне? Для Запада это важно. Ответ тоже очевиден. Меняют только одну фигуру, но сохранят команду. Более того, вполне вероятно, что Стефанчук может быть ограничен в принятии решений каким-нибудь органом, вроде совета при главе государства. В состав совета войдут уже испытанные, преданные Западу политики. Вроде Ермака, Кулебы, Резника и других.Какие задачи при таком развитии событий решает глобальный Запад?Прежде всего, сохраняется государство-враг России. Этот факт можно назвать хоть и маленькой, но победой. Далее, решается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Невозможно просто потому, что мира между Москвой и Киевом не подписано. Ну и последнее, появляется время для решения проблем внутри самой Европы и США.Теперь о том, необходима или нет ликвидация президента Украины нам?Слишком часто, особенно после очередного удачного теракта на территории России, в Сети и даже в СМИ публикуются материалы, в которых ставится вопрос о возмездии. Об уничтожении каких-то объектов в городах, уничтожении элементов гражданской инфраструктуры, ликвидации руководителей Украины, в том числе и Зеленского.Не скрою, я иногда тоже об этом говорю. Хотя и понимаю, что после проведения такой операции западный мир взвоет о России как о государстве-террористе. Увы, так устроен этот мир. Информация управляет людьми. То, что творят нацисты ВСУ, практически не освещается в западной прессе, и западный обыватель об этом просто не знает.Но, если нечто подобное будет сделано нами, мы действительно станем государством-террористом. Станем юридически. Повторю то, о чем писал недавно. СВО не война. Поэтому «набор целей» сильно ограничен. В том числе целями не является и руководство Украины, кроме военного.Кроме этого, преувеличивать роль Зеленского в формировании новой политической нации на территории Украины не стоит. И идея, и её реализация принадлежат совершенно другим людям. А вот то, что кандидатура для замены выбрана крайне удачно, бесспорно. Талантливый артист сумел привлечь к себе внимание миллионов людей на Западе. Сумел убедить их в том, чего просто не может быть. Ему верят.Но все чаще и чаще в западных СМИ появляются материалы о здоровье украинского президента, о его тяге к наркотикам и прочее. Приходит понимание того, что через достаточно короткое время артист может просто «сломаться» физически. Имидж, так старательно создаваемый Западом, может быть разрушен.И мы это понимаем. Создавать «мученика» из неудачного политика нам ни к чему. В данном случае в какой-то мере неадекват Зеленский «играет» на нашей стороне. Своим поведением он заставляет даже самых упоротых хохлов думать. Самим искать ответы на многие вопросы. А это и есть одна из задач СВО. Заставить население Украины начать думать…Переговоры?..А нужны ли переговоры именно сейчас, когда ситуация складывается таким образом, что с каждым новым днем Украина сталкивается с новыми трудностями? Когда все чаще и чаще приходят вести о том, что из-за нехватки мобилизационного ресурса мужчин просто хватают на улицах всех без разбору? Когда буквально через пару-тройку недель на фронт поедут уже мобилизованные женщины…Зеленский сейчас превратился в «сторонника России» и по другой причине.Напомню факт, о котором не принято много говорить. После начала СВО стремительно стало меняться общество Украины. Резко сократилось число наших сторонников и увеличилось число наших врагов. Факт известный и понятный, используемый политиками уже много веков и в самых разных странах.Внешний враг как способ консолидации нации. Внешний враг как способ отвлечения народа от внутренних проблем. На Украине это тоже сработало. Более того, успехи прошлой осени добавили гражданам Украины уверенности в победе.А вот нынешнее контрнаступление и действия украинского президента на международной арене имеют обратный эффект. Разочарование и потеря веры в победу у некоторой части населения.Действительно, так будет или не будет покушение или теракт? Погибнет ли украинский президент героической смертью мученика или будет продолжать уничтожение собственного народа и собственной страны «до последнего украинца»?Однозначного ответа на этот вопрос, по моему мнению, пока нет.То, что такой вариант уже проигрывается и замена Зеленскому уже подготовлена, это факт. Как факт и то, что при всей логичности такой замены с точки зрения Запада, окончательное решение будет приниматься уже по итогам активной фазы контрнаступления в августе-сентябре.В случае сохранения существующей на сегодня ситуации, вероятность проведения операции по замене президента возрастает. И возрастает существенно. Прежде всего потому, что ситуация в стане сторонников Киева тоже не сахар. Западу необходимо перемирие на Украине любой ценой. Даже ценой потери части территории страны. Об этом, кстати, многие эксперты говорят открыто.Для нас же при любом развитии событий замена одного украинского президента на другого существенной роли не играет. Замена одной куклы на другую совершенно не меняет ход событий в этом кукольном шоу под названием независимая Украина. Кукловоды все равно остаются теми же, что и раньше. И массовка, народ Украины, тоже.У нас нет необходимости в переговорах ради переговоров. Более того, такие переговоры большинством населения России будут очень негативно восприняты. Опять вынужден повторять многократно высказанную в моих публикациях мысль о том, что после многолетнего обмана Западом веры у нашего народа в результативность каких-то переговоров ноль. Мы уверены, что нас опять обманут. Нагло глядя нам в глаза…Ну и последнее.В случае проведения операции по смене украинского президента обвинение в любом случае будет против Москвы, против нас. Так что величайшим спецагентам современного мира Петрову и Баширову можно уже сейчас делать дырочки в форменных кителях для очередного ордена…Неудобный для Запада Зеленский пока жив. Только это уже другой Зеленский. Не тот артист, что так умело веселил народ. Это теперь волк. Волк беспощадный к чужим и своим. Волк загнанный, обложенный флажками, а значит опасный вдвойне...