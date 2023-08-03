Крымский мост долгое время считался объектом, надежно защищенным от любых посягательств. Между тем, он дважды оказывался поврежденным в результате диверсионных действий украинских спецслужб.
На это в беседе с тележурналистами обратил внимание секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Наши военные ставят на место неприкасаемость многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%
- заявил украинский чиновник.
Секретарь СНБО Украины подтвердил причастность СБУ к двум диверсиям на Крымском мосту. По его словам, эта спецслужба участвовала в подрывах объекта и в прошлом году, и в текущем.
Также чиновник отметил, что Киев якобы соблюдает требование союзников не применять западное оружия на российских территориях. Но, по его словам, данное правило не ограничивает применение против регионов России вооружение, изготовленное на Украине местными производителями. Данилов утверждает, что украинский ОПК работает очень эффективно. В частности, напомнил чиновник, о его успехах в разработке морских беспилотников недавно рассказывал американский телеканал CNN.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова комментировала атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру нашей страны. По ее мнению, они свидетельствуют, что киевский режим является террористическим. Он уже имеет все признаки международной экстремистской организации.