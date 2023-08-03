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Секретарь СНБО Украины подтвердил причастность СБУ к двум диверсиям на Крымском мосту

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Секретарь СНБО Украины подтвердил причастность СБУ к двум диверсиям на Крымском мосту

Крымский мост долгое время считался объектом, надежно защищенным от любых посягательств. Между тем, он дважды оказывался поврежденным в результате диверсионных действий украинских спецслужб.

На это в беседе с тележурналистами обратил внимание секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Наши военные ставят на место неприкасаемость многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%

- заявил украинский чиновник.

Секретарь СНБО Украины подтвердил причастность СБУ к двум диверсиям на Крымском мосту. По его словам, эта спецслужба участвовала в подрывах объекта и в прошлом году, и в текущем.

Также чиновник отметил, что Киев якобы соблюдает требование союзников не применять западное оружия на российских территориях. Но, по его словам, данное правило не ограничивает применение против регионов России вооружение, изготовленное на Украине местными производителями. Данилов утверждает, что украинский ОПК работает очень эффективно. В частности, напомнил чиновник, о его успехах в разработке морских беспилотников недавно рассказывал американский телеканал CNN.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова комментировала атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру нашей страны. По ее мнению, они свидетельствуют, что киевский режим является террористическим. Он уже имеет все признаки международной экстремистской организации.
Использованы фотографии:
Росавтодор
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:19
    +3
    Если зеле кто-то и давал гарантии, то этому точно нет. Спросил бы у будаши с залужей каково после трепанации черепа на белом свете живется. Те уже языком не метут, за базар спросили.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:28
      +2
      История прошлого века воочию доказала ущербность, недальновидность и глупость идеологии, при которой вчерашних нацистов оставляли жить на воле в целях перевоспитания и изменения его мировоззрения с людоедского на вегетарианское.
      Никто из них не перевоспитался, а их последыши сейчас во главе Украины и Данилов один из них. angry
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 12:21
    +1
    киевский режим является террористическим

    Так сделайте с ним что-нибудь! Достали уже эти нацики!! am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:35
      0
      Что -нибудь?В угол поставить?Я так понимаю,что должна собраться какая то критическая масса этого долготерпения...Во всяком случае ,надеюсь.Если нашего главного опять султан не обманет....
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:22
    +2
    Когда реальных успехов на фронте нет, то приходится их придумывать на ровном месте. Этот данилов недалекий вырусь. Первый подрыв это теракт в чистом виде - использовали в темную гражданских для перевозки взрывчатки и подорвали вместе с грузом.
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:33
    +1
    Ну вот ещё один фюрер нарисовался. Буданов, Данилов, кто там ещё скребёт на свой хребет?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    0
    секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов
    Что-то этот хмырь слишком разговорился похваляясь терактами. Тоже перехаживает срок пребывания в этом мире и Лукавый заждался своего"хероя".