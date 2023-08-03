Пресс-секретарь президента России высказался о перспективе дедолларизации экономики в мировом масштабе

В современном мире уже давно идет процесс дедолларизации экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.Как отметил представитель Кремля, многие государства уже хотят использовать национальные валюты во взаимных расчетах с другими странами. Сейчас продолжаются обсуждения на уровне экспертов о том, возможны ли и целесообразны планы по внедрению национальных валют для расчетов, что предполагает отказ от использования американского доллара в качестве основной расчетной единицы.В то же время, Песков считает, что создание единой валюты сообщества БРИКС пока не является реализуемым. Но это, отметил пресс-секретарь президента, не является препятствием для того, чтобы отказаться от обсуждения идеи создания такой валюты. Он подчеркнул, что в дальнейшем вопрос еще не раз будет обсуждаться.Относительно возможного присоединения к БРИКС Аргентины, ОАЭ и Саудовской Аравии Песков отметил, что не стоит пока забегать вперед. Этот вопрос будет решаться на уровне лидеров государств, и пока он не обсуждается главами стран, говорить о том, состоится ли это присоединение или нет, несколько преждевременно.Напомним, что в настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а Аргентина, Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд других стран изъявляли свое желание присоединиться к этому сообществу в обозримой перспективе.