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Пресс-секретарь президента России высказался о перспективе дедолларизации экономики в мировом масштабе

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Пресс-секретарь президента России высказался о перспективе дедолларизации экономики в мировом масштабе

В современном мире уже давно идет процесс дедолларизации экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.


Как отметил представитель Кремля, многие государства уже хотят использовать национальные валюты во взаимных расчетах с другими странами. Сейчас продолжаются обсуждения на уровне экспертов о том, возможны ли и целесообразны планы по внедрению национальных валют для расчетов, что предполагает отказ от использования американского доллара в качестве основной расчетной единицы.

В то же время, Песков считает, что создание единой валюты сообщества БРИКС пока не является реализуемым. Но это, отметил пресс-секретарь президента, не является препятствием для того, чтобы отказаться от обсуждения идеи создания такой валюты. Он подчеркнул, что в дальнейшем вопрос еще не раз будет обсуждаться.

Относительно возможного присоединения к БРИКС Аргентины, ОАЭ и Саудовской Аравии Песков отметил, что не стоит пока забегать вперед. Этот вопрос будет решаться на уровне лидеров государств, и пока он не обсуждается главами стран, говорить о том, состоится ли это присоединение или нет, несколько преждевременно.

Напомним, что в настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а Аргентина, Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд других стран изъявляли свое желание присоединиться к этому сообществу в обозримой перспективе.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:20
    0
    Что то много от него заявлений в последнее время, неужто на повышение пойдёт???
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:29
      0
      belay То место уже забронировано..ДАМом.От него тоже полно пустопорожних угроз
    2. Ив762
      Ив762 Сегодня, 12:37
      0
      Август. Пик сезонного обострения, типа того...
  2. Золотце
    Золотце Сегодня, 12:22
    +2
    Песок умеет сказать много и ничего не сказать! Видать вставила Индия палки в колеса. Индии выгодно покупать энергоносители за рупии, наши не могут почти ничего там взять за рупии и держат рупии в их же индийских банках. Кто ж от такой малины откажется.
  3. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 12:25
    +3
    Относительно возможного присоединения к БРИКС Аргентины, ОАЭ и Саудовской Аравии Песков отметил, что не стоит пока забегать вперед.


    Тут он верно подметил, учитывая разные интересы участников БРИКС.... всё упирается в то, что Бразилия, Индия да и ЮАР по хорошему, не хотят создавать антизападный блок и приглашать новых участников т.к. это ухудшит их отношения с Западом + их интерес в организации, носит исключительно экономическую основу, а вот политическое/финансовое/военное объединение это уже без них.

    Сможет ли Китай уговорить эти страны вопрос.
  4. Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:27
    -1
    А это правда что банк БРИКС в который Россия внесла свои средства, что бы он смог продолжать работать, соблюдает санкции в отношении России? Не преувеличивает наше правительство роль БРИКС?
    1. Немец
      Немец Сегодня, 12:38
      +2
      Как я понял про наше правительство, судя по текущей ситуации: прибыль Банков и вывоз капиталов на Запад - темы неприкосновенные! А что ещё делать они не знают. А может и знают, но боятся: это работать надо, решения жёсткие принимать, в конфликты вступать... Это никому не надо - стимула нет совсем! Пути отступления на "вражеский Запад" подготовлены, заначка накоплена. Зачем дёргаться, всё идёт как идёт.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 12:31
    +3
    Интересно,а он свои доллары уже скинул,или это бла-бла о "мировом масштабе"?
  6. Sovetskiy
    Sovetskiy Сегодня, 12:43
    +1
    В современном мире уже давно идет процесс дедолларизации экономики.

    Да не уж то?! belay laughing
    А курсы валют "друзей- партнеров" у нас для чего каждый день публикуют?
    Наверное, это и есть показатель дедолларизации и суверенной инфляции, привязанной к дедолларизации? laughing fool
    Дальше заголовка даже читать не стал.
    Опять Песков. Опять пурга.....