Западное СМИ пишет, что переворот в Нигере может поставить мир в зависимость от России в сфере атомной энергетики

Усиление влияния России в Нигере может привести к тому, что весь мир окажется в зависимости от Москвы и ее партнеров в сфере атомной энергетики. Такое предположение высказывает информационное агентство Bloomberg, анализируя возможные последствия военного переворота в Нигере для современного мира.В число ведущих производителей урана сейчас входят Казахстан и Узбекистан – страны, тесно связанные с Россией. Вместе они добывают около 50% урана. Если прибавить к ним саму Россию и Нигер, то речь будет идти о более чем 60% урана. Россия контролирует и половину мировых мощностей по обогащению урана.Соответственно, если новые нигерские власти будут ориентироваться на дальнейшее развитие связей с Россией или с ее союзниками в Западной и Северной Африке, то это может поставить страны Запада в очень непростую ситуацию.Напомним, что сейчас Нигер поставляет около 40% урана, используемого в военной и гражданской промышленности Франции, и 25% урана, импортируемого в Евросоюз в целом. Уран был обнаружен здесь еще в 1950-е годы, и сейчас страна является седьмым производителем урана в мире.Военный переворот произошел в Нигере в ночь на 27 июля 2023 года. Офицеры и солдаты президентской гвардии свергли профранцузского президента Мохаммеда Базума. К власти в стране пришел «Национальный совет по защите Отечества» во главе с бригадным генералом Абдурахманом Тчиани, занимавшим прежде должность командующего войсками президентской гвардии.