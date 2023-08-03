Военное обозрение
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Западное СМИ пишет, что переворот в Нигере может поставить мир в зависимость от России в сфере атомной энергетики

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Западное СМИ пишет, что переворот в Нигере может поставить мир в зависимость от России в сфере атомной энергетики

Усиление влияния России в Нигере может привести к тому, что весь мир окажется в зависимости от Москвы и ее партнеров в сфере атомной энергетики. Такое предположение высказывает информационное агентство Bloomberg, анализируя возможные последствия военного переворота в Нигере для современного мира.


В число ведущих производителей урана сейчас входят Казахстан и Узбекистан – страны, тесно связанные с Россией. Вместе они добывают около 50% урана. Если прибавить к ним саму Россию и Нигер, то речь будет идти о более чем 60% урана. Россия контролирует и половину мировых мощностей по обогащению урана.

Соответственно, если новые нигерские власти будут ориентироваться на дальнейшее развитие связей с Россией или с ее союзниками в Западной и Северной Африке, то это может поставить страны Запада в очень непростую ситуацию.

Напомним, что сейчас Нигер поставляет около 40% урана, используемого в военной и гражданской промышленности Франции, и 25% урана, импортируемого в Евросоюз в целом. Уран был обнаружен здесь еще в 1950-е годы, и сейчас страна является седьмым производителем урана в мире.

Военный переворот произошел в Нигере в ночь на 27 июля 2023 года. Офицеры и солдаты президентской гвардии свергли профранцузского президента Мохаммеда Базума. К власти в стране пришел «Национальный совет по защите Отечества» во главе с бригадным генералом Абдурахманом Тчиани, занимавшим прежде должность командующего войсками президентской гвардии.
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:37
    +2
    Ну так и надо воспользоваться ситуацией.....
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: Nexcom
      Ну так и надо воспользоваться ситуацией...

      Похоже здесь прослеживается участь "оркестра."
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:38
    +1
    Весь мир,таки?Вообще то полно стран с мудрым руководством,не причисляющих себя к "прогрессивному западу" и считающим для себя приоритетом взаимного сотрудничества.Да,и зачем Западу теперь атомная энергетика?
  3. esl462
    esl462 Сегодня, 12:40
    0
    А зачем эуропе уран-это не экологично, спросите свою девочку-дауна. Стройте ветряные мельницы.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:43
      +1
      Немчуре и правда не надо, анна-ленка не даст соврать, а вот чехи реши еще блочёк пристроить к своей действующей...К чему бы это?
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:46
    +1
    При одном упоминании России у них тряска.... надо почаще о себе заявлять... пусть инсульт будет.... feel
    Не злорадный я ни разу..... smile
  5. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 12:47
    0
    ... может поставить мир в зависимость от России в сфере атомной энергетики
    Ни в коем случае. Россия, я думаю, с понимаем относится к стремлению западных партнёров и покончить с зависимостью от РФ и и к стремлению озеленить энергетику и пойдёт навстречу Западу в этих вопросах.