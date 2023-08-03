Инстергбургско-Кенигсбергская операция: успех РККА в ходе наступления на Восточную Пруссию

Важность разгрома советскими войсками вермахта в Восточной Пруссии в рамках победы над фашизмом трудно переоценить. Ведь данная территория по праву считалась «оплотом немецкого милитаризма», как в Первой, так и во Второй мировой войне.
Естественно, Третий рейх всеми силами пытался удержать Восточную Пруссию, что собственно и привело к неудаче РККА в ходе Гумбиннен-Гольдапской операции, начавшейся 16 октября 1944 года и завершившейся 30 числа того же месяца переходом 3-го Белорусского фронта в глухую оборону.
Между тем, сделав все необходимые выводы, командование РККА разработало Инстергбургско-Кенигсбергскую операцию, которая началась 9 января 1945 года.
Возглавил наступление на Восточную Пруссию командующий 3-м Белорусским фронтом генерал Иван Данилович Черняховский. В операции также принимали участие 2-й Белорусский фронт под командованием К. К. Рокоссовского и 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта во главе с И. Х. Баграмяном. С моря наступление поддерживал балтийский флот под руководством адмирала В. Ф. Трибуца.
Стратегический замысел всей операции заключался в том, чтобы отрезать Восточную Пруссию от основной Германии. При этом удерживающие здесь оборону войска вермахта должны были быть окружены и уничтожены.
Первый удар силами 4-х армий и 2-х танковых корпусов был нанесен в стык флангов двух немецких армий, что нарушило логистику и взаимодействие объединений противника, а также позволило выйти к мощнейшим узлам сопротивления в Инстербурге и Гумбиннене, которые выдержали предыдущий штурм Красной Армии осенью 44-го.
Уже 18 января оборона противника севернее Гумбиннена была прорвана. После этого в сражение была введена 11-я гвардейская армия генерала Галицкого, которая начала наступление на кёнигсбергском направлении.
На следующий день под натиском 43-й и 39-й армий пала оборона Тильзита. Утром 23 января советскими войсками был взят Инстербург.
Преодолев реки Дейме, Прегель и Алле, а также сооружения Хейльсбергского укреплённого района, войска правого крыла фронта уже 26 января подошли вплотную к внешнему оборонительному контуру Кёнигсберга.