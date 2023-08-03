ВСУ в течение суток более 90 раз обстреляли Белгородскую область

В течение прошедших суток боевики киевского режима обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, выпустив при этом более 90 снарядов по населенным пунктам региона.Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале, в среду, 2 августа, обстрелам подверглись семь приграничных районов. Всего противник выпустил 91 снаряд. Сохраняется высокая интенсивность обстрелов населенных пунктов, расположенных неподалеку от границы.Обстрелам со стороны украинской армии подверглись населенные пункты Устинка и Щетиновка в Белгородском районе. Помимо артиллерийских обстрелов боевики использовали гранатометы СПГ-9 и АГС-17. Какая-либо информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.По информации главы региона, обстрелам с использованием артиллерийских систем и минометов подверглись также населенные пункты Лозовая Рудка, Логачевка и хутор Старый.Кроме того, противник обстрелял ряд населенных пунктов на территории Грайворонского и Шебекинского городских округов. К счастью, в результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.На территории региона из-за обострившейся ситуации на границе с подконтрольными киевскому режиму территориями продолжает действовать желтый уровень террористической опасности. От террористических обстрелов со стороны украинских боевиков особенно пострадали Грайворонский и Шебекинский районы Белгородской области.