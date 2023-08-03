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Экс-премьер Польши заявил, что нарушившие границу страны вертолеты якобы принадлежат охране президента Белоруссии

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Экс-премьер Польши заявил, что нарушившие границу страны вертолеты якобы принадлежат охране президента Белоруссии

Вертолеты, которые позавчера нарушили воздушные границы Польши, якобы находятся в распоряжении личной охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Польши Влодимеж Цимошевич, который ныне является депутатом Европарламента. Его слова передала радиостанция RFM FM.


Политик не стал рассказывать, откуда он обладает такой информацией и не привел никаких доказательств в пользу своего высказывания. Но он отметил, что Лукашенко в это время как раз приехал в свою резиденцию в Беловежской пуще, в селе Вискуле. До польской границы здесь всего семь километров. В двух километрах от границы находится озеро, которое очень любит глава белорусского государства.

Депутат подчеркнул, что он сам проживает в районе границы и лично слышал гул вертолетов.

Я не видел, но слышал белорусские вертолеты. Они пролетели на расстоянии около 200 метров от моего дома

- заявил бывший глава польского правительства.

Как отметил Цимошевич, вертолеты якобы могли осознанно нарушить границу Польши. Но это могла быть и случайность, дополнил свои слова депутат. Он обратил внимание также на наличие многочисленных системных проблем в сфере охраны воздушного пространства Польши. Цимошевич подчеркнул, что это уже не первый подобный случай.

Впрочем, инцидент с вертолетами польские власти использовали в качестве аргумента для дальнейшего наращивания военной мощи в непосредственной близости от белорусской границы. Поэтому не исключено, что речь идет о целенаправленной провокации.
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2 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:48
    0
    А чего не так? Батька может дорогу показывал Пригожину до Варшавы, сверху то виднее.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:48
    0
    . и не привел никаких доказательств

    Это уже из области сказок.... давно уже даже слово такое забыли......