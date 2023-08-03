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США организовали курсы подготовки по ядерной безопасности для Нацгвардии Казахстана

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США организовали курсы подготовки по ядерной безопасности для Нацгвардии Казахстана

Специальные курсы по подготовке в сфере «физической ядерной безопасности» открыли США для военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан. Об этом сообщается в официальном аккаунте американского посольства в стране.


Как утверждается в сообщении, американские инструкторы будут обучать солдат и офицеров Национальной гвардии Казахстана в учебном центре в районе Усть-Каменогорска. О том, чему именно будут обучать казахстанских военнослужащих на этих курсах, посольство не сообщает.

Вряд ли США можно назвать серьезным экспертом в сфере обеспечения ядерных объектов. Во-первых, за последние тридцать лет Соединенные Штаты не построили ни одной атомной электростанции, а учитывая специфику географического положения США, у России явно больше опыта в организации охраны подобных объектов.

Во-вторых, у Казахстана нет своего ядерного оружия. Но и это не главное. Дело в том, что Вашингтон пытается даже такими путями расширять свое влияние в сопредельных с Россией государствах. Американские власти хотят продемонстрировать свою «нужность» и «экспертность» связанным с Россией республикам Центральной Азии.

Между тем, куда полезнее Казахстану было бы сотрудничать в данном вопросе с Россией, поскольку Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) имеет богатый опыт охраны стратегически важных объектов еще с тех пор, когда существовали Внутренние войска (ВВ) МВД России и МВД СССР соответственно. Именно они занимались обеспечением безопасности атомных электростанций в том числе.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Kalabaha1969
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15 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:11
    +3
    Токаев дрейфует в сторону США .Почему наше руководство ,делает вид ,что ничего не произошло ? Собственно как и с Украиной ,ждали и смотрели ,как там растет фашизм
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:14
      +2
      Токаев дурень - примеров масса как США кидают и плюют на любые договора
      1. barclay
        barclay Сегодня, 14:35
        0
        Может быть не все зависит от этого Токаева, но на встрече СНГ он выражаю как бы озабоченность о ядерном оружии России и Белоруссии на двоих. В Казахстане явно есть антироссийские силы. На это нужно смотреть очень серьёзно. Америкосы казахов хорошему не научат.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 13:50
      0
      -О том, чему именно будут обучать казахстанских военнослужащих на этих курсах, посольство не сообщает.
      Например:
      Если вы увидите ядерный взрыв, повертитесь на 360 градусов, чтобы получилась равномерная корочка.
      В случае атомного нападения завернуться в белую простыню и медленно (чтобы не создавать паники) ползти в сторону кладбища.
      И т.д и т.п.
  2. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 13:12
    +1
    а вот и Заказчик протестов 2022 в Казахстане - прогнули всё таки их элиту картонную
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:14
    0
    Казатомпром самый крупный производитель урана в мире , так между делом.Как стало известно в этом году,Росатом в декабре прошлого года купил у Казатомпрома Степногорский горнохимический комбинат вместе с месторождением урана.США от такой новости и злости "укусили себя за причиное место",как смел Токаев такое позволить?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:14
    0
    Вот к чему приводит западная модель образования. Первые знания об ОМП дети получали еще в школе на уроках НВП, потом в армии.... Ну и конечно же вопрос на засыпку. А что, в военных ВУЗах Казахстана нет преподавателей по ОМП, нужно забугорных (из-за океяна) приглашать? Там другое, казахов раскручивают на военную базу на Каспии. Ну и как предложение - организовать в национальной гвардии Мексики курсы по химзащите л/с во время уничтожения посевов конопли и прочей дур-растительности. Полосатые были бы счастливы!!!
  5. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 13:15
    +1
    Казахстан все быстрее и дальше отдаляется от нас. Россия теряет стремительно позиции в этом регионе
    1. guest
      guest Сегодня, 14:02
      0
      Ну присутствие американцев там это проблема не только для нас, Китаю это так же не надо.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:16
    +1
    Проходили мы уже эти (курсы) от матрасов. На бумаге одно а на месте боевиков будут готовить рф ненавидить. Ну никогда они себе такого не позволяли. Вопрос только один, когда мы начнем прекращать бардак с многовекторностью по периметру своих границ?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:27
    0
    курсы по подготовке в сфере «физической ядерной безопасности» открыли США
    Американцы "хоть тушкой, хоть чучелом", но пролезть в Казахстан и закрепиться. А политика Токаева этому способствует. Опять пишут о всплеске русофобских настроений среди казахских националистов, которые властью не пресекаются. Ситуация у соседа не из приятных для нас.
  8. dog78
    dog78 Сегодня, 13:28
    0
    Токаев, как и Лукашенко ранее, пытается усидеть на двух стульях сразу
  9. Люмира
    Люмира Сегодня, 13:39
    0
    Какие курсы тут не важно - они готовы хоть по родовспоможению организовать ради усиливание своего влияния и отторжения страны от России.
    А первые звоночки уже отзвенели - это и не признание новых республик и многое другое.
    Видать, все понятно Токареву, только ведь надежда на то, что именно с ним не произойдёт ничего, как с другими, умрет в последний момент. И прошлый год ничего не дал для понятия.
    А народ в России зарабатывает….
    Странная политика
  10. nordscout
    nordscout Сегодня, 13:57
    0
    Вот и" приехали", в очередной раз, с нашей нынешней внешней политикой в отношении бывших союзных республик.... Будьте уверены, что "звёздно - полосатые" так грамотно выстроят "работу" с Казахстаном и его руководством, что даже сами казахи не заметят, как им всё сильнее и сильнее захочется в ЕС и в "безвиз", а там и до "майдана по казахски" - рукой подать.... И запрыгает Казахстан на площадях и в аулах с антирусскими речёвками. Смотришь, через годик - другой, будет готов ещё один "кандидат", весь в соплях и претензиях к России, на военный - экономический передел.... И придется думать о следующей денацификации и демилитаризации территории, некогда союзного государства..... А "заход" на Национальную гвардию Казахстана, с такими благородным, гуманным "начинанием", как противоатомная подготовка - очень грамотный ход Администрации США и ЦРУ... С окончанием "курса" будет закончена подготовка "пятой колонны" и идеологических "вождей" внутри ВС Казахстана.... Да, Россия и Китай нервно курят в сторонке......
  11. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 14:00
    0
    Россия Китай, Сирия, Афганистан все, у казахов за забором. А вот цивилизованный мир черт знает где. Беду накликают, а соседи не очень проамериканские.
    Там и внутри интересно: русские, немцы, каракалпаки, уйгуры.