США организовали курсы подготовки по ядерной безопасности для Нацгвардии Казахстана

Специальные курсы по подготовке в сфере «физической ядерной безопасности» открыли США для военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан. Об этом сообщается в официальном аккаунте американского посольства в стране.
Как утверждается в сообщении, американские инструкторы будут обучать солдат и офицеров Национальной гвардии Казахстана в учебном центре в районе Усть-Каменогорска. О том, чему именно будут обучать казахстанских военнослужащих на этих курсах, посольство не сообщает.
Вряд ли США можно назвать серьезным экспертом в сфере обеспечения ядерных объектов. Во-первых, за последние тридцать лет Соединенные Штаты не построили ни одной атомной электростанции, а учитывая специфику географического положения США, у России явно больше опыта в организации охраны подобных объектов.
Во-вторых, у Казахстана нет своего ядерного оружия. Но и это не главное. Дело в том, что Вашингтон пытается даже такими путями расширять свое влияние в сопредельных с Россией государствах. Американские власти хотят продемонстрировать свою «нужность» и «экспертность» связанным с Россией республикам Центральной Азии.
Между тем, куда полезнее Казахстану было бы сотрудничать в данном вопросе с Россией, поскольку Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) имеет богатый опыт охраны стратегически важных объектов еще с тех пор, когда существовали Внутренние войска (ВВ) МВД России и МВД СССР соответственно. Именно они занимались обеспечением безопасности атомных электростанций в том числе.