Американская пресса пишет об «отдалении» президента Турции от Запада

Спустя всего несколько недель после переизбрания президентом в третий раз на пятилетний срок некоторые аналитики начали задаваться вопросом о том, а не настал ли тот самый момент для смены президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом внешней политики государства путём её разворота на Запад?Как отмечает западное издание 19FortyFive, в результате неудавшейся попытки осуществления госпереворота в стране в 2016-м году с целью свержения Эрдогана турецкий лидер начал постепенно утрачивать доверие к западным странам, к которым он был так привержен до этих событий. Всё это объясняется тем, что глава турецкого государства тогда возложил ответственность за случившееся на них.Однако особенно ярко начал набирать обороты этот процесс во время расширения НАТО, когда Финляндия и Швеция объявили о своих намерениях стать частью блока. Так, Анкара на протяжении года чинила препятствия этим странам, на пути к их вступлению в альянс. Несмотря на то, что первая уже официально стала его полноправным членом, насчёт второй по-прежнему существуют неопределённости.В то же время, авторы публикации обращают внимание и на агрессивную риторику турецкого президента вокруг ситуации в Восточном Средиземноморье, который ещё в конце 2022-го года грозился оккупировать греческие острова в Эгейском море, угрожая также аннексией Северного Кипра (ТРСК – де-факто являющейся частью Турции). Именно таким образом, он хотел продемонстрировать всему миру свою непоколебимую позицию по этому вопросу на фоне экспансии НАТО.Более того, полагают авторы материала, тот факт, что Анкара до сих пор не присоединилась к западным санкциям против России, наводит на мысль о том, что она извлекает выгоду от конфликта на Украине. А сам Запад во главе с США не извлекает?..Что касается ситуации внутри страны, то турецкая общественность, как правило, приучена к тому, что своих главных недоброжелателей она видит в лице США и НАТО, несмотря на членство Турции в этом военно-политическом блоке. Граждане восхищены тем, как Эрдоган «блестяще» проявляет в себя в роли одного из ведущих лидеров на мировой арене, в то время как экономическое положение дел в республике оставляет желать лучшего. Это касается, прежде всего, высокой инфляции, продолжающегося обесценивания национальной валюты, хотя в своих предвыборных обещаниях президент Турции заверял общественность в обратном.Кстати говоря, на прошедшем недавно саммите Организации Североатлантического договора в Вильнюсе, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что вопрос, касающийся членства Швеции в НАТО будет решать Великое национальное собрание Турции, отметив, что ратификация соответствующего протокола парламентом страны произойдёт не ранее октября, когда депутаты вернутся к своей работе. Кардинальная смена курса – привычная для него риторика.Тем временем, не менее интересная ситуация складывается и в ситуации с приобретением Анкарой американских истребителей F-16, которые последняя всё никак не может дождаться от Вашингтона. Руководство США же, в свою очередь, тоже ставит препоны на этом пути, называя условием поставок самолётов отказ страны от угроз в отношении Кипра и Греции. Американские власти раздражает то, что турецкий лидер совершает турне по странам Ближнего Востока, восстанавливая отношения с Израилем (разорваны они были странами ещё 12 лет назад) с одной стороны, и укрепляя торговые связи с Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией, с другой.Таким образом, резюмирует издание 19FortyFive, турецкий лидер был вынужден пойти на такие ган, опасаясь не оказаться в международной изоляции. Тем более что принцип проводимой им некогда независимой внешней политики, утверждается в публикации, более не является таким.