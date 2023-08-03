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Украинский националист-«доброволец» заявил, что в боевых действиях примет участие 90% мужчин страны

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Украинский националист-«доброволец» заявил, что в боевых действиях примет участие 90% мужчин страны

Принудительная мобилизация на Украине не будет прекращена. Это дают понять как представители властей страны, так и менее значимые фигуры.


Недавно украинский националист – «доброволец» Денис Квебек заявил, что 90% мужского населения Украины должно понимать, что им придется принять непосредственное участие в боевых действиях. То есть, мобилизовать со временем киевский режим собирается практически всех украинских мужчин, невзирая на их возраст, состояние здоровья, желание участвовать в конфликте.

Киевский режим уже не скрывает своего желания «воевать до последнего украинца». Другого выхода у президента Украины Владимира Зеленского и его окружения нет, так как приходится отрабатывать западные финансовые вложения и дорогостоящую военную помощь.

Сейчас на Украине уже принудительно мобилизуют людей самого раннего возраста – и юношей, и предпенсионеров, не обращая внимания на состояние здоровья, отсутствие военной подготовки и опыта военной службы. Поскольку США и НАТО требуют от Зеленского «результатов контрнаступления», ему приходится бросать в бой все имеющиеся в наличии резервы, а это означает, что войскам нужна постоянная подпитка личным составом.

Стоит отметить, что такая ситуация в стране лишь стимулирует дальнейший рост числа уклонистов, которые всеми способами пытаются покинуть территорию Украины. В этом тем, у кого есть деньги, оказывают содействие коррумпированные военкомы и другие чиновники, которые неслыханно обогатились за время ведения боевых действий.
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35 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:18
    +3
    Конечно примет, ну кто от такого щедрого предложения свалить не успеет, а там кто не спрятался,все в морг.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:13
      0
      Неужели там не осталось тех кто может изменить положение дел,как минимум арестовав зеленку и всех министров? belay
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:19
    +2
    Это у утырка такая реально фамилия,или погонялово?Если кличка-далеко пойдет.Аж до канадской границы
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:39
      0
      Очень даже может быть, что он засланец, оттуда.
  3. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 13:20
    +3
    Нас тоже скоро ждут интересные времена, судя по принятым законам
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:49
      0
      Намекаете, что в обозримом будущем Россия перестанет воевать вполсилы, и начнёт нормальную войну вместо "СВО"? Хорошо бы.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 13:54
        +1
        Намекаете, что в обозримом будущем Россия перестанет воевать вполсилы, и начнёт нормальную войну вместо "СВО

        я думаю намек был на новую мобилизацию в РФ, впрочем на методы ведения и результаты это не повлияет!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:23
    +4
    Украинский националист-«доброволец» заявил, что в боевых действиях примет участие 90% мужчин страны
    . Примет, конечно примет участие fool
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:49
      +3
      Цитата: rocket757
      .....Примет, конечно примет участие fool

      Доброго времени, Виктор hi Если 90%, то какой возраст исключить, интересно? До 16лет или до 14? Понятно, что и после пенсионных тоже призовут. Не хотят укропы пенсии платить. Могилизуют под предлогом
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:58
        +1
        Цитата: Reptiloid
        какой возраст исключить, интересно?

        Не будут брать "под ружье" до 5 лет и после 90 !
        Дима hi
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 14:01
          +2
          Сколько сюжетов было, Владимир Владимирович hi, что и школьники ,и дошколята собираются "убивать русню".
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 14:15
            +2
            Цитата: Reptiloid
            что и школьники ,и дошколята собираются "убивать русню".

            Что то похожее было и в гитлеровской Германии, когда школьников в "Юнгманнахтен“ (10- 16 лет) и "Юнгштурм" (16 до 18 лет). После капитуляции "Гитлерюгенд" был запрещен как часть нацизма, но его члены десятки лет возглавляли высшие посты в ФРГ и ГДР, просто потому что все немецкие дети были в его рядах. Часть подростков совершила военные преступления, но в силу возраста не была осуждена.

            Этих малолетних солдат пощадил и Советский Союз, не отправил в Сибирь, хотя множество советских танков и солдат были уничтожены "детьми Гитлера".
          2. rocket757
            rocket757 Сегодня, 14:47
            +1
            Вот как раз 99% таких ходят под себя потом, от первого близкого хлопка ... детки безмозглые, соображенья нет обезьянничают со взрослых, больных на всю голову.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:42
        0
        Цитата: Reptiloid
        Если 90%, то какой возраст исключить, интересно? До 16лет или до 14?

        Гитлер в "Фольксштурм" загонял и 12 летних, так что на Украине, еще не вечер, но к этому идет.
        Хотя что получилось из вот этих детей, вы можете представить ?
      3. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:44
        +2
        Привет Дмитрий soldier
        О чем тут можно рассуждать? Контингент либо на голову пришибленный, либо готовый продать все и вся, за самые сладкие печеньки от забугорных хозяев.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:23
    +4
    Так то он прав, только с одной оговоркой, кто-то раньше, кто-то позже, а иные уже там.....под флагами лежат, где и положено. Не им решать кому и когда... , за них уже все решено.
  6. Простой
    Простой Сегодня, 13:29
    +2
    так бандеровская идеология и подрузамевает только Endsieg,или ,если не вышло, то оставшиеся по схронам. Никаких переговоров.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:30
    +4
    Киевский режим уже не скрывает своего желания «воевать до последнего украинца»
    А он и раньше это не очень скрывал, но пытался завернуть в красивую обертку защиты страны от "агрессора". Да и главные спонсоры своим давлением на киевский режим способствуют этому.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:32
    +4
    Сейчас скачущие с Майдана ,вспоминают Яныка ,как голубя мира наверное ?
  9. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 13:36
    +3
    Пропагандист-бандеровец. Не может быть 90% хотя бы потому, что 15% уже сбежали за кордон, кто куда. Мечтатель. Но это хорошо показывает, что они готовы гнать на убой бесконечное мясо.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:41
      -1
      Ну, да, готовы и более того, население покорно идёт на этот самый убой. Никакие там "солдатские матери" не митингуют за "нет войне" и тп как раньше было принято. Или странный поход какого нить генерала на Киев на манер недавнего нашего. Да и у нас так же будет постепенно, война коснётся всех так или иначе.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:58
      +3
      Смысл не в том, чтоб всех на убой, большая чатсь всё равно выживет. Но необходимо прогнать через войну целое поколение украинцев, дабы ожесточить их против России на дальнюю перспективу. Не секрет, что на Украине с запада на восток градус русофобии неуклонно понижается. Поэтому чем больше украинцев подвергнется воздействию российского оружия, но при этом выживет и даст потомство, тем меньше вероятность ассимиляции их в составе России после войны. Например, хорватские нацисты массово убивали гражданских сербов именно с целью посеять непреодолимую ненависть в будущем между сербами и хорватами, так как в её отсутствие, хорваты неизбежно будут быстро ассимилированы сербами в силу их большей численности и доминирования в политике, армии и культуре Югославии и малых различий между этими близкородственными народами.
  10. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 13:40
    +4
    а можно сразу их собрать в 1 месте и "...до последнего" всех сразу, чтобы не тратить наши людские ресурсы в угоду амерам
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:55
      0
      Цитата: rosomaha
      а можно сразу их собрать в 1 месте и "...до последнего" всех сразу, .....

      Теоретически возможно, только трудно и высокопоставленные спрячутся
      Как в анекдоте сказал Всесильный
      Долго же мне придётся ВСЕХ на один корабль собирать recourse
  11. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 13:42
    +3

    Если на голове кастрюля и нет мозгов - то и жалеть таких не надо, как бы это не звучало! Такова участь оскотиневшихся
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:57
      0
      Как бандерлоги в пасть КАА --- один за другим. А штатники и гейропейцы радуются; славян становится меньше и меньше
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:54
        0
        Цитата: Reptiloid
        Как бандерлоги в пасть КАА --- один за другим. А штатники и гейропейцы радуются; славян становится меньше и меньше

        24 июля 1941 года сенатор США от штата Миссури, будущий президент Гарри Трумэн сказал :
        «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше».
        Так же сейчас говорят англосаксы.
  12. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 13:46
    +3
    Нам нужно еще жестче вести боевые действия,как на поле,так и больше наносить удары по тылам,тем самым добиваться больше уклонистов и недовольства населения властью,так же пора было еще вчера начинать устранять верхушку укрорейха
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:57
      -1
      больше наносить удары по тылам,тем самым добиваться больше уклонистов и недовольства населения властью,так же пора было еще вчера начинать устранять верхушку укрорейха

      на этом сайте большинство так считает, но нашего мнения в гш не спрашивали!
  13. meandr51
    meandr51 Сегодня, 13:51
    0
    А женщин почему не забривают? У них ведь равноправие и эмансипация! Или нам на племя оставить хотят?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: meandr51
      Или нам на племя оставить хотят?

      какое племя если лони всех мужиков на заклание отправляют?!!!
  14. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 13:57
    +2
    Что-ж... В морг - значит, в морг. Это очень дорого обойдётся нашей стране, но оно того стоит. Не вижу другого способа вывести "украинство" с окраины России.
  15. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:58
    +1
    90% мужского населения Украины
    это буде означать конец государственности
    1. Комментарий был удален.
  16. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 14:04
    +1
    Ничего нового, где-то уже было нечто подобное.
    Не могу ручаться за достоверность приведенных ниже цитат, но по духу, то же самое.
    "Если германская нация не может победить славян, то она не достойна существования"(Гитлер)
    "Народ, который не в состоянии победить под моим руководством, не достоин дальнейшего существования. Пусть более сильный займет его место в истории." ( А. Гитлер , берлинский бункер, апрель 1945 год)
  17. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:07
    0
    То есть, мобилизовать со временем киевский режим собирается практически всех украинских мужчин, невзирая на их возраст, состояние здоровья, желание участвовать в конфликте.
    Бабы на 90% в Европу, а 90% мужиков Украины в могилу, не хилый расклад.