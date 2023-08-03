Принудительная мобилизация на Украине не будет прекращена. Это дают понять как представители властей страны, так и менее значимые фигуры.Недавно украинский националист – «доброволец» Денис Квебек заявил, что 90% мужского населения Украины должно понимать, что им придется принять непосредственное участие в боевых действиях. То есть, мобилизовать со временем киевский режим собирается практически всех украинских мужчин, невзирая на их возраст, состояние здоровья, желание участвовать в конфликте.Киевский режим уже не скрывает своего желания «воевать до последнего украинца». Другого выхода у президента Украины Владимира Зеленского и его окружения нет, так как приходится отрабатывать западные финансовые вложения и дорогостоящую военную помощь.Сейчас на Украине уже принудительно мобилизуют людей самого раннего возраста – и юношей, и предпенсионеров, не обращая внимания на состояние здоровья, отсутствие военной подготовки и опыта военной службы. Поскольку США и НАТО требуют от Зеленского «результатов контрнаступления», ему приходится бросать в бой все имеющиеся в наличии резервы, а это означает, что войскам нужна постоянная подпитка личным составом.Стоит отметить, что такая ситуация в стране лишь стимулирует дальнейший рост числа уклонистов, которые всеми способами пытаются покинуть территорию Украины. В этом тем, у кого есть деньги, оказывают содействие коррумпированные военкомы и другие чиновники, которые неслыханно обогатились за время ведения боевых действий.