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Премьер-министр Индии не будет очно участвовать в саммите БРИКС из-за отсутствия российского президента

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Премьер-министр Индии не будет очно участвовать в саммите БРИКС из-за отсутствия российского президента

В этом году Южно-Африканская Республика председательствует в БРИКС, поэтому очередной саммит глав государств, входящих в объединение, пройдет 22-24 августа в столице ЮАР городе Йоханнесбурге.


Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет участвовать в работе саммита очно, общаться с коллегами он будет по видеоконференцсвязи. Российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Песков подчеркнул, что такой формат участия главы государства в саммите является полноценным.

Вчера агентство «Рейтер» сообщило со ссылкой на свои источники, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, скорее всего, тоже откажется от поездки в Йоханнесбург и примет участие в работе саммита виртуально. Сегодня РИА Новости со ссылкой на чиновника индийского правительства распространило информацию, что глава кабмина этой страны принял окончательное решение по отказу от очного участия в мероприятии. Одной из причин такого решения Моди источник в правительстве Индии назвал отсутствие на саммите президента РФ Владимира Путина.

Вице-президент или министр иностранных дел Индии примет участие в саммите БРИКС

— сообщил собеседник агентства.

Одним из главных вопросов на саммите станет расширение БРИКС, за которое выступают Россия и Китай, но против его высказывалось индийское руководство. Правительственный чиновник сообщил, что к настоящему моменту этот вопрос решен и Нью-Дели не будет возражать против приема новых членов в объединение.

БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет. Интерес к вступлению в объединение выразила и Венесуэла. Как ранее заявлял шерпа (доверенное лицо главы государства) ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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16 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:40
    -8
    в принципе показательно, уровень и значимость брикс = видеоконференция в "зуме" laughing
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:33
      0
      Зато решают мировые проблемы.......
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:40
    +2
    Аргентинцев в Брикс не надо пока,пусть их КНР пока в одиночку помуштрует,мозги вправит.
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 13:41
    +5
    Вообще то это явный выпад против руководства ЮАР. Видимо заслужили. В том числе и за выпады в адрес России по поводу зерновой сделки. И отмены визита Путина, по причине безволия руководства ЮАР тоже партнерам по БРИКС не понравилась.

    Как говорят, пусть главный в ЮАР дерьмо ложками ест - заслужил.

    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:49
      +2
      Цитата: nellyjuri
      Вообще то это явный выпад против руководства ЮАР. Видимо заслужили. В том числе и за выпады в адрес России по поводу зерновой сделки.

      ЮАР или вместе с БРИКС, или с Западом, нечего вилять хвостом, могут и откусить.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:42
    +3
    Расширение БРИКС хорошее дело, но и абы кого (для количества) принимать не стоит. Должна быть жёсткая фильтрация стран по степени полезности для организации. Расширение должно быть разумным и взаимовыгодным для стран участниц.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:49
    0
    А может он перестраховывается перед "партнерами" после планов на посещения посиделок в ОАЭ.
  6. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 13:52
    0
    Ну ожидаемо,Индусы не особо ладят с Китаем есть спорные вопросы,и поэтому без России (В,В,ПУТИНА)как гловы может пойти что то не так,ну например - Индусы могут как бы подумать что Китай более в приоритете,и что бы чего вышло не так МОДИ не едет,ну это мое сугубо личное мнение
    1. Комментарий был удален.
  7. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 13:53
    -1
    Всё правильно сделал. С "многовекторными" - только так.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:00
    +1
    Цитата: Владимир80
    в принципе показательно, уровень и значимость брикс = видеоконференция в "зуме" laughing

    Вы очень предсказуем. Наваливаете везде, где так или иначе фигурирует Россия. Прям какая-то животная ненависть. Чего так-то?))
  9. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:17
    0
    по ходу когда все смеялись над ордером Мус
    не смеялся только один и пошел проверить засовы в бункере
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:18
    +2
    мда быстро растаял образ мачо, скачущего на медведе

    сейчас только 2 глаза из темноты видны
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:28
    -1
    Цитата: bravo77
    мда быстро растаял образ мачо, скачущего на медведе

    сейчас только 2 глаза из темноты видны

    И чье-то змеиное жало. Ну как змеиное - ужика))
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:29
    0
    Премьер-министр Индии не будет очно участвовать в саммите БРИКС из-за отсутствия российского президента
    Вопрос ... а кто и с кем там будет договариваться вообще???
    Это как напоминание, кое кому, что на двух стульях не усидишь ... кое что может проскользнуть между ними и будет ОЙ!
  13. Pitlot
    Pitlot Сегодня, 14:35
    0
    Деюре ЮАР признала Путина военным преступником. Если, кроме Моди ещё и президент Бразилии не приедет, то это будет полное фиаско политики Китая, как главной направляющей силы БРИКС. Бумажный тигр.
  14. Pitlot
    Pitlot Сегодня, 14:50
    0
    Цитата: tank_killer156
    Ну ожидаемо,Индусы не особо ладят с Китаем есть спорные вопросы

    В БРИКС Китай это направляющая сила, а Россия - цементирующая. Без России БРИКС рассыпится. Не надавив на ЮАР Китай показал свою слабость.