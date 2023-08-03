Премьер-министр Индии не будет очно участвовать в саммите БРИКС из-за отсутствия российского президента

В этом году Южно-Африканская Республика председательствует в БРИКС, поэтому очередной саммит глав государств, входящих в объединение, пройдет 22-24 августа в столице ЮАР городе Йоханнесбурге.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет участвовать в работе саммита очно, общаться с коллегами он будет по видеоконференцсвязи. Российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Песков подчеркнул, что такой формат участия главы государства в саммите является полноценным.
Вчера агентство «Рейтер» сообщило со ссылкой на свои источники, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, скорее всего, тоже откажется от поездки в Йоханнесбург и примет участие в работе саммита виртуально. Сегодня РИА Новости со ссылкой на чиновника индийского правительства распространило информацию, что глава кабмина этой страны принял окончательное решение по отказу от очного участия в мероприятии. Одной из причин такого решения Моди источник в правительстве Индии назвал отсутствие на саммите президента РФ Владимира Путина.
Вице-президент или министр иностранных дел Индии примет участие в саммите БРИКС
— сообщил собеседник агентства.
Одним из главных вопросов на саммите станет расширение БРИКС, за которое выступают Россия и Китай, но против его высказывалось индийское руководство. Правительственный чиновник сообщил, что к настоящему моменту этот вопрос решен и Нью-Дели не будет возражать против приема новых членов в объединение.
БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет. Интерес к вступлению в объединение выразила и Венесуэла. Как ранее заявлял шерпа (доверенное лицо главы государства) ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально.