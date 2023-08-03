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Соцопрос в Словакии показал недовольство большинства граждан страны военной помощью Украине

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Соцопрос в Словакии показал недовольство большинства граждан страны военной помощью Украине

Согласно результатам проведенного исследования, большинство жителей Словакии считают, что будущие власти страны не должны продолжать оказывать Украине военную поддержку.


Из данных проведенного социологическим агентством АКО исследования следует, что в пользу продолжения военной помощи киевскому режиму выступают лишь 43,2% жителей страны. Против подобных действий словацкого правительства высказались 51,5% респондентов.

В середине мая 2023 года президент Словакии Сузана Чапутова объявила о решении сменить правительство страны на фоне заявления об отставке занимавшего должность премьер-министра Эдуарда Хегера.

Чтобы нивелировать последствия начинавшегося правительственного кризиса, Чапутова сформировала новый Кабмин под руководством бывшего заместителя главы словацкого Нацбанка Людовита Одора. Правительство было сформировано из числа чиновников, не планирующих принимать участие в грядущих парламентских выборах.

По словам Чапутовой, это решение было принято для того, чтобы должность в Кабмине не могла использоваться в процессе предвыборной кампании. После намеченных на 30 сентября парламентских выборов предполагается сформировать новое правительство.

По мнению бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в случае, если позиция политсилы, которая одержит победу на предстоящих парламентских выборах, относительно украинского кризиса будет расходиться с мнением действующих властей, глава государства может не доверить ей формирование правительства.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Mike Freer
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14 комментариев
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  1. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 13:40
    +4
    Зима скоро,прозревших будет больше.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:57
      +2
      Цитата: tank_killer156
      Зима скоро,прозревших будет больше.

      О своей стране нужно думать, о своем народе, зачем бомжей кормить.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:10
      0
      Цитата: tank_killer156
      Зима скоро,прозревших будет больше.

      Словацкие фашисты и зимой будут поддерживать бандеровских нацистов.
      Фашист фашисту по неволе брат. (С)
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:42
    +5
    Против подобных действий словацкого правительства высказались 51,5% респондентов
    Если бы действительно кто-то прислушивался к мнению большинства, то и многих проблем в мире не возникало. Словакия активно помогает Киеву и продолжит это делать ориентируясь на политику ЕС. И это при том, что самый высокий уровень инфляции в Евросоюзе в июле зафиксирован в Словакии.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:59
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Словакия активно помогает Киеву и продолжит это делать ориентируясь на политику ЕС.

      Ну Европа, как всегда - "На зло бабушке, уши отморожу !"
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:45
    +4
    Если бы такие исследования вообще проводились в Западной Европе, то противников по поставкам оружия наверняка было бы 70%. Если бы не воинствующие западные политики. например, немец фон дер Ляйен. Давно бы на Украине был мир.

    Но как сказал немец Бербок, Германия находится в состоянии войны с Россией. Война дорогая, но мы будем драться до последнего украинца.
    Это означает, что в Baerbock деньги важнее человеческой жизни.
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:45
    +3
    Живой пример того, как реально работает "демократия". Если избранные представители народа будут иметь мнения, не укладывающиеся в навязываемую повестку, то работать им не дадут всё равно. При этом к самим выборам должны подойти наиболее лояльные к повестке кандидаты даже из нелояльных, с которыми позже будет проведена разъяснительная работа с предложением, "от которого нельзя отказаться". И никаких претензий. "Так получилось".
  5. AleksT
    AleksT Сегодня, 13:46
    +3
    Кто-то еще верит соцопросам? Ведь результат сильно зависит от того, кто его делает :)
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:00
      +2
      Цитата: AleksT
      Ведь результат сильно зависит от того, кто его делает

      Результат зависит, не от соцопросов, а от того кто заказывает соцопрос.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:03
        +1
        Цитата: carpenter
        Ведь результат сильно зависит от того, кто его делает

        Результат зависит, не от соцопросов, а от того кто заказывает соцопрос.

        Результат всегда тот, который хочет видеть хозяин.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:46
    +3
    Оценка опрос так себе без раскрытия формулировки вопросов в анкете, к тому же маловероятно, что в будущем Россия будет граничить с данной страной. В Венгрии тоже есть и те и другие, но общая граница может быть.
  7. guest
    guest Сегодня, 14:05
    +1
    Соцопрос в Словакии показал недовольство большинства граждан страны военной помощью Украине

    Кого интересуют граждане, что хозяин в Вашингтоне прикажет то и будет Словакия делать.
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:23
    +2
    Цитата: tank_killer156
    Зима скоро,прозревших будет больше.


    ну млин ну с 15 года один и тот же репертуар "дрова,газ, червячки"
    в северокорейском телевизоре программа поди интересней будет
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:26
    0
    Соцопрос в Словакии показал недовольство большинства граждан страны военной помощью Украине
    Всё как обычно, правительство лезет в карман избирателям и многие это уже прочувствовали ... если дальше так пойдёт, прочувствует большинство и довольными этому факту не будут.
    Короче, своя рубашка ближе к телу.