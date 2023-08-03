Соцопрос в Словакии показал недовольство большинства граждан страны военной помощью Украине

Согласно результатам проведенного исследования, большинство жителей Словакии считают, что будущие власти страны не должны продолжать оказывать Украине военную поддержку.Из данных проведенного социологическим агентством АКО исследования следует, что в пользу продолжения военной помощи киевскому режиму выступают лишь 43,2% жителей страны. Против подобных действий словацкого правительства высказались 51,5% респондентов.В середине мая 2023 года президент Словакии Сузана Чапутова объявила о решении сменить правительство страны на фоне заявления об отставке занимавшего должность премьер-министра Эдуарда Хегера.Чтобы нивелировать последствия начинавшегося правительственного кризиса, Чапутова сформировала новый Кабмин под руководством бывшего заместителя главы словацкого Нацбанка Людовита Одора. Правительство было сформировано из числа чиновников, не планирующих принимать участие в грядущих парламентских выборах.По словам Чапутовой, это решение было принято для того, чтобы должность в Кабмине не могла использоваться в процессе предвыборной кампании. После намеченных на 30 сентября парламентских выборов предполагается сформировать новое правительство.По мнению бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в случае, если позиция политсилы, которая одержит победу на предстоящих парламентских выборах, относительно украинского кризиса будет расходиться с мнением действующих властей, глава государства может не доверить ей формирование правительства.