Военное обозрение
Войти Регистрация

США официально подтвердили строительство в России завода по производству БПЛА с иранскими комплектующими

25
США официально подтвердили строительство в России завода по производству БПЛА с иранскими комплектующими

Власти США заявили, что в Российской Федерации якобы действительно ведется строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Шахед» разработки Ирана. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.


По утверждению американского чиновника, завод БПЛА иранского типа строится в Республике Татарстан. Американская администрация прогнозирует, что он может начать заработать уже в 2024 году, так как его строительство ведется очень активными темпами.

Ранее о том, что в РФ якобы строится такой завод, неоднократно писали различные западные издания. По версии американских властей, Иран якобы поставляет России комплектующие для создания беспилотных летательных аппаратов. Их везут через Каспийское море.

Администрация США отмечает, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном в последнее время углубляется. Американские и украинские СМИ ранее утверждали, что Россия якобы атакует объекты на территории Украины с помощью беспилотников иранского производства, хотя ни Тегеран, ни Москва это не подтверждает. Затем украинские СМИ стали писать о том, что Россия применяет для атак уже беспилотники иранского типа, но собранные на российских предприятиях.

Кроме того, американские СМИ допускают, что аналогичное предприятие по производству беспилотников может быть создано с участием Ирана и в Белоруссии. Связи между Тегераном и Минском тоже укрепляются в последнее время, и спецоперация ВС РФ на Украине сыграла в таком развитии событий далеко не последнюю роль.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mil.gov.ua
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:32
    -1
    Конкретно строят завод в Елабуге в свободной экономической зоне. Фактически ОЭЗ "Алабуга" приобрела право организации производства под ключ, и дальнейшее изготовление будет проходить уже в России. Журналисты сравнивают договор с "франшизой". Корпус делают в Елабуге, электронику, GPS-модуль и процессор будут закупать на AliExpress.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 14:01
      0
      А Вы в курсе, что военные России GPS не применяют? Глонас да, но не aмеровскую систему.

      И второе, на Али тоже покупать не будут, бо али это площадка, а не производитель. И площадка как ей и положено, берёт за посреднечество свою мзду.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:11
        0
        Хинзиры разбирали Герани. У них сервопривод — американской Hitec USA Group, элементы питания — японской Panasonic, керамическая антенна — канадской Tallisman. Плата управления собрана из японских и американских деталей. Плата блока питания из немецких и китайских элементов, цифровые сигнальные процессоры, трансиверы, драйверы и приемники произведены американской Texas Instruments.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 14:18
          0
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          процессоры, трансиверы, драйверы и приемники

          Стремительным домкратом. Драйвер - это софт, как правило. Все прочее из перечисленного - железяки.
          1. mkop
            mkop Сегодня, 14:32
            0
            Ну хорош... Драйвер (англ. driver — управляющее устройство, водитель) — электронное устройство, предназначенное для преобразования электрических сигналов, целью которого является управление чем-либо. Совсем из чащи леса чтоли? Про драйверы шаговых двигателей, например, слыхали?
      2. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 14:24
        +1
        Насколько я читал, чипы комбинированные идут.....и почему не подстраховать коммерческим GPS?
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 14:02
      +1
      Какой gps , какой Али. Рука лицо. Ну хоть бы писали , раз набрасываете, более грамотно. Глонасс и Китай будет продавать не афишируя. А то ну совсем криво. Старайтесь лучше
      1. spirit
        spirit Сегодня, 14:48
        0
        Какой gps , какой Али. Рука лицо

        У нас волонтеры снабжают летчиков Garmin -овскими часами,и лётчики очень довольны!и никто что то не брезгает и не утверждает что это вражеская система!А почему?Да потому что там gps который сложно подавить и они по ним ориентируются.Это война и в ход идёт все что работает,а чья там системы всем глубоко наплевать.С уважением hi
    3. al3x
      al3x Сегодня, 14:15
      0
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Корпус делают в Елабуге, электронику, GPS-модуль и процессор будут закупать на AliExpress.

      А эпоксидная смола и стеклоткань для корпуса будут завезены из КНДР, не зря же туда бывший мчсник ездил. wassat
    4. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:26
      0
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Конкретно строят завод в Елабуге в свободной экономической зоне.

      А это, часом, не тот же завод, про который хорошие русские недавно писали, что там в невыносимых условиях под угрозой отчисления работают несовершеннолетние студенты колледжей? wink
      Невыносимые условия - это официальный контракт, з/п в 30-40 тысяч рублей и "соглашение о неразглашении" со штрафом до 2-х милилонов (добро пожаловать во взрослый мир). И да, угроза отчисления из колледжа ПТУ доставляет отдельно.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:35
    +2
    Кирби: У нас есть снимки из космоса строящегося завода ,но мы вам их не покажем - они секретные! bully
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 14:22
      0
      Цитата: tralflot1832
      но мы вам их не покажем - они секретные!

      Хоть снимки космоса покажите, а то не поверим wink
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:37
    +3
    завод БПЛА иранского типа строится в Республике Татарстан.
    О том, что завод строят в Татарстане сообщали российские СМИ и это секретом не является. По поводу комплектующих из Ирана в Россию - домыслы американцев, чтобы в очередной раз подчеркнуть сотрудничество тех кого они определили, как угрозу американской нацбезопасности.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:43
      0
      Я вполне допускаю,что двигатели для БПЛА поставляют все же иранцы.Или поставляли какое то время,до налаживания выпуска у нас.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 14:08
        0
        Двигатели будут нашими-из б/у стиральных машин и пылесосов wassat А ещё от газонокосилок,и собранные на колене авиатурбинки wassat
        1. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 14:20
          0
          Цитата: Бережливый
          Двигатели будут нашими-из б/у стиральных машин и пылесосов wassat

          Ага... причём из привезённых из Украины стиральных машин и пылесосов. smile
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 13:50
      +2
      Цитата: rotmistr60
      О том, что завод строят в Татарстане сообщали российские СМИ и это секретом не является.

      Но США не анонсировали же, значит и не строиться, а вот теперь официально все стало wink laughing
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:38
    +1
    Так это же очень, очень, очень хорошо! Пусть строят, пусть работает. БПЛА нужно много и разных. И сам факт укрепления сотрудничества с Ираном тоже хорошее дело. Сближение просто необходимо, но на взаимовыгодных условиях. hi
  5. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 13:41
    +2
    В ОЭЗ "Алабуга" он строится. Это факт достаточно известный. Ну и прекрасно, чего плохого то?
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:42
    0
    Все что нужно привести из Ирана ,помещается на флешке .
  7. dog78
    dog78 Сегодня, 13:42
    +1
    А какая им разница, что мы строим на своей территории? Или им завидно?
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:58
    +1
    Из разряда, это другое - на окраине турки строят завод по производству БПЛА из турецких комплектующих. И что? Кто дал им право решать - этим можно, а этим нельзя? После озвучивания вопроса традиционный посыл в известном направлении. Как-то так.
  9. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 14:14
    0
    Сфотографировать строящиеся цеха недостаточно.
    В подтверждение нужны фотографии с дронами, уложенными на такие вот поддоны.


    wassat wassat wassat
  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:39
    0
    Нравится мне этот каламбур : "США официально подтвердили строительство в России завода ..."
    Нам что его америкосы строят?
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 14:43
      0
      Может, тоже хотят прибыль поиметь, и приняли участие в финансировании проекта? feel wassat