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Военкоры: ВС РФ нанесли удар по группе украинских морпехов, пытавшихся закрепиться у Приютного на Южно-Донецком направлении

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Военкоры: ВС РФ нанесли удар по группе украинских морпехов, пытавшихся закрепиться у Приютного на Южно-Донецком направлении

В настоящее время российская армия ведет бои с украинскими формированиями на Времьевском участке Южно-Донецкого направления. Об этом сообщают Telegram-каналы российских военных корреспондентов, анализирующие ситуацию на линии фронта.


В районе села Приютное украинские морские пехотинцы пытались возобновить атаки российских позиций. Для этого они предприняли попытку закрепиться в лесопосадке у водоемов к северо-востоку от населенного пункта. Однако ВС РФ оперативно нанесли удар по украинским морским пехотинцам.

В результате нанесенного удара группа из 10 человек под прикрытием БМП, пытавшаяся закрепиться на данном участке, была вынуждена отступить. Но отказываться от намерений продолжать штурмовые действия на данном участке фронта противник явно не собирается. Разведка сообщает о формировании новых штурмовых подразделений в районе Новодаровки, а также о появлении самоходной артиллерийской батареи на рубеже Темировка-Новоивановка.


Как предполагают российские военные корреспонденты, противник может задействовать для атак российских позиций находящиеся в Макаровке подразделения 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ и 128-й отдельной бригады территориальной обороны. Ранее появлялась информация о том, что две бронемашины ВСУ вступили в бой с российскими подразделениями в районе Старомайорского, их поддерживал огнем украинский танк.

Несмотря на высокие потери на данном участке фронта, украинское командование регулярно направляет сюда новые резервы и пополнения, в том числе из числа принудительно мобилизованных лиц без нормальной военной подготовки.
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6 комментариев
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  1. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 13:59
    0
    Я не понимаю,коль известно где противник концентрирует силы то,нужно нанести превентивные удары по местам скопления ,что не так
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:05
      0
      Российские гаубицы не достают так далеко. Нужны новые арт.системы.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:45
        0
        Старомайорское сейчас толком никто не контролирует.
        На Времьевском участке фронта продолжаются ожесточённые бои.

        Наши десантники ворвались на южные окраины Старомайорского и вынудили противника отойти, превратив основную часть села в серую зону.

        В данный момент наши подразделения закрепились в южной части населённого пункта. В среду, 2 августа, с 04:00 десантники ведут стрелковый бой с противником.

        На левом фланге, в районе Приютного, наши подразделения ведут зачистку лесополос.

        В результате ударов российской артиллерии ВСУ потеряли на данном участке САУ «Паладин», миномёт 2Б11 и автомобильную технику. Наши FPV-дроны работают по скоплениям личного состава противника. Снова активизировалась армейская авиация. Ударами бомбардировочной авиации поражены пункты временной дислокации 38 и 35 обрмп ВСУ, сообщает канал Voin_DV.

        https://odnarodyna.org/article/yuzhnyy-front-na-zaporozhskom-napravlenii-u-vsu-sploshnye-zrady-vmesto-peremog
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:02
    -1
    группа из 10 человек под прикрытием БМП, пытавшаяся закрепиться на данном участке, была вынуждена отступить.
    И стоило ли об этом писать ?! feel
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:05
    0
    Двумя БТР и танком рвут передний край? Кулаком не получилось, решили пальцем потыкать?
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:09
    +2
    Все это как то мелко. Десяток туда, взвод сюда...Неужели из пусть удачных действий одного взвода может родиться серьезный прорыв?
    Ну узко это, с флангов перебьют. По теперешнему могуществу артиллерии ширина прорыва должна измеряться парой десятков километров.
    Да и то, Ланцеты должны караулить любые попытки вражеских гаубиц открывать огонь еще на десяток километров вглубь по всей линии.