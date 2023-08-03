В настоящее время российская армия ведет бои с украинскими формированиями на Времьевском участке Южно-Донецкого направления. Об этом сообщают Telegram-каналы российских военных корреспондентов, анализирующие ситуацию на линии фронта.В районе села Приютное украинские морские пехотинцы пытались возобновить атаки российских позиций. Для этого они предприняли попытку закрепиться в лесопосадке у водоемов к северо-востоку от населенного пункта. Однако ВС РФ оперативно нанесли удар по украинским морским пехотинцам.В результате нанесенного удара группа из 10 человек под прикрытием БМП, пытавшаяся закрепиться на данном участке, была вынуждена отступить. Но отказываться от намерений продолжать штурмовые действия на данном участке фронта противник явно не собирается. Разведка сообщает о формировании новых штурмовых подразделений в районе Новодаровки, а также о появлении самоходной артиллерийской батареи на рубеже Темировка-Новоивановка.Как предполагают российские военные корреспонденты, противник может задействовать для атак российских позиций находящиеся в Макаровке подразделения 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ и 128-й отдельной бригады территориальной обороны. Ранее появлялась информация о том, что две бронемашины ВСУ вступили в бой с российскими подразделениями в районе Старомайорского, их поддерживал огнем украинский танк.Несмотря на высокие потери на данном участке фронта, украинское командование регулярно направляет сюда новые резервы и пополнения, в том числе из числа принудительно мобилизованных лиц без нормальной военной подготовки.