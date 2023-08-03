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Премьер-министр киевского режима назвал стоимость содержания ВСУ в период боевых действий

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Премьер-министр киевского режима назвал стоимость содержания ВСУ в период боевых действий

В настоящее время содержание вооруженных сил Украины (ВСУ) и ведение ими боевых действий обходится бюджету страны в 2 триллиона гривен. Об этом заявил премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль, беседуя с украинской прессой.


Два триллиона гривен это примерно 55 млрд долларов США. Сам глава украинского правительства признал, что расходы на армию и ведение боевых действий превосходят доходную часть украинского бюджета в мирное время. Шмыгаль подчеркнул, что сейчас Украина держится благодаря финансированию западными странами, а также за счет кредитов и грантов от различных государств и международных организаций.

Если бы не западная помощь, финансировать свои войска Киев просто бы не смог. По сути, Украина сейчас является полностью несостоятельным в финансовом отношении государством. Ее экономика разрушена, извлекать доходы практически негде.

Ранее стало известно, что Верховной Радой Украины был принят государственный бюджет страны на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 млн гривен, что составляет приблизительно 35,1 млрд долларов США.

Между тем, на Западе уже нарастает недовольство бесконечной финансовой помощью Украине, тем более, что контрнаступление ВСУ оказалось нерезультативным, и все больше американцев и европейцев недоумевают, сколько еще времени западным странам придется направлять средства налогоплательщиков на содержание киевского режима и созданной им военной машины.
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13 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:20
    +3
    Если бы не запад, то этой войны в принципе бы не было. Недоумевать может только простой обыватель. США ведут эту войну так, как считают нужным.
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 14:31
      0
      Если бы у деда не было бы кое чего, то он был бы бабкой. В мировой истории это уже обыденная практика помощи. Когда американцы влезли во Вьетнам то СССР помогал им, когда наоборот СССР вошли в Афганистан, то уже американцы помогали афганцам. Таких случае полно. Наивно было пологать что США останутся в сторонке в нынешнем военном конфликте.
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 14:37
        +3
        Одно НО! Этот конфликт от начала до конца срежиссирован и спроектирован так любимыми всеми либерастами и сексуальными меньшинствами амерами hi
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 14:42
          0
          А личные доходы в период боевых действий не озвучил, было бы гораздо интересней.
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 14:45
        0
        Вот только похоронили Минск и превратили его в войну США и ЕС и только потом "влезли" мы.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:32
      -2
      24.02 американцы боялись, что Украина рухнет, а помочь ей не успеют. (В то время назревал военный кризис с Тайванем, и США глядели больше туда).
      Но ВСУ не дали взять себя врасплох, сорвали десанты ВДВ и вскоре "дали отмашку" у Киева.
      Китайцы решили не рисковать с Тайванем.
      И американцы успокоились и переключились на долгосрочную помощь Украине, подключив все НАТО.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 14:55
        0
        Десанты ВДВ это те сбитые мифические Ил-76, за которые вручали медали, но на деле это оказались обычные украинские литаки? Что кстати было с Тайванем в январе 2022 и что было летом 2022, там же деэскалация была, да?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:21
    0
    содержание вооруженных сил Украины (ВСУ) и ведение ими боевых действий обходится бюджету страны в 2 триллиона гривен ( 55 млрд долларов США).
    На полном содержании поэтому так и стараются попутно увеличивая свои сбережения для дальнейшей счастливой и безбедной жизни за границей. Чего ни как не стоит допустить, т.к. от туда не выдадут.
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 14:27
      +1
      Кому не выдадут? Кто будет требовать их выдачи?
      Власти РФ не претендуют, на занятие всей территории Украины, когда вы в последний раз слышали об денацификации, президент РФ заявил, что Киев мы занимать не собираемся.
  3. Escariot
    Escariot Сегодня, 14:29
    +1
    55 миллиардов долларов? Да на оккупацию Афганистана и борьбу с Талибами США в одно лицо тратили 100+ миллиардов долларов в год, а тут 55 миллиардов на весь Запад. Это примерно 3-4% от совокупных военных расходов об'единенного Запада. Какие-то нереально смешные цыфры.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:31
    +3
    С таким дефицитом бюджета, по любому, кто-то должен сосать лапу. Можно научный труд уже писать - "Как разводить кроликов на бабки". Профессиональный нищий Паниковский удавился бы от зависти.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 14:39
      0
      Про Паниковского улыбнуло, честно! good wassat drinks
  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 14:39
    0
    55 лярдов? Давно уже должны праздновать "пермогу", только получается сплошная "зрада". Де-юре, де-факто. Любители "кружевных труселей" нам давно уже не братья. Хотят умирать- флаг им в руки..Надеюсь на небесах места потомкам "великих укров" не найдется. Да у них свое мировозрение.