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Вице-премьер правительства РФ доложил президенту о замещении почти на всех российских автозаводах иностранных партнеров

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Вице-премьер правительства РФ доложил президенту о замещении почти на всех российских автозаводах иностранных партнеров

Сегодня в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с руководителями ряда российских предприятий обрабатывающей промышленности. Ранее глава государства планировал заслушать доклад вице-премьера-министра промышленности правительства Дениса Мантурова о состоянии дел в обрабатывающих отраслях.


Но, как подчеркнул Путин в приветственном обращении к собравшимся, он решил провести совещание в расширенном составе, чтобы «вот так, напрямую, поговорить с теми, кто «на земле» работает». Президент отметил, что в целом дела в отраслях обрабатывающей промышленности идут неплохо, ситуация стабильная и устойчивая.

Сохраняется занятость в обрабатывающих отраслях на том же уровне, что и в 2021 году. Растет заработная плата

— подчеркнул президент.

Отметив, что почти все отрасли промышленности России демонстрируют устойчивый рост, глава государства попросил вице-премьера отдельно отчитаться о состоянии дел в отечественном автомобилестроении. После начала спецоперации некоторые иностранные компании, производящие транспорт в РФ, стали закрывать заводы и выходить из совместных проектов с отечественными партнерами. У продолживших работу и возобновивших ее после перехода в государственную собственность или владение российскими резидентами предприятий автомобильной отрасли возникли проблемы с поставкой импортных комплектующих.

Денис Мантуров отчитался, что к настоящему времени почти на всех автозаводах страны произошло замещение иностранных партнеров. Вице-премьер сообщил, что почти для всех предприятий был найден российский бенефициар, успешно реализуется программа по подбору индустриальных партнеров для компаний автомобильной отрасли.

Они уже не просто восстановили работу, но уже работают на задел на будущее

— рассказал Мантуров.

В качестве примеров он назвал столичный завод «Москвич», расположенный на площадке бывшего завода «Рено Россия», которую французский концерн после прекращения деятельности в РФ в мае прошлого года передал городскому правительству. Новую площадку открыл «АвтоВАЗ» в Санкт-Петербурге, возобновлена работа «Автотора» на бывшем предприятии «Ниссан» в Калининграде и завода «Соллерс» в Татарстане.
Использованы фотографии:
Сайт автозавода «Москвич»
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18 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:30
    +6
    а-ха-ха, вот в чем оказывается по-мнению Дена импортозамещение заключается - сменить "партнеров", а то что надо самим выпускать детали и комплектующие для машин - об этом ни слова! и этот человек 8 лет у руля промышленности!!!!
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 14:36
      +5
      а-ха-ха, вот в чем оказывается по-мнению Дена импортозамещение заключается - сменить "партнеров", а то что надо самим выпускать детали и комплектующие для машин - об этом ни слова! и этот человек 8 лет у руля промышленности!!!!
      Ну это он прямо сказал. А между строк: "бабло и активы поделены между нужными людьми. Беспокоится не стоит. Как только запад пообещает вернуть наше бабло, мы вернём им заводы." По моему правильно перевёл.
      Правительство всё время соревнуется с комиками, кто сильнее нас рассмешит. Вот, политики пока опережают комиков.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 14:46
        +3
        В качестве примеров он назвал столичный завод «Москвич»
        Это на котором теперь "производят" китайские автомобили JAC? Это вот это вот они имеют в виду под "замещением иностранных партнёров"? ))))
    2. crownn90
      crownn90 Сегодня, 14:45
      +1
      А какие детали и комплектующие следует выпускать, по Вашему мнению? Для каких машин?
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 14:52
        -1
        Для каких машин?

        ой, для автоваза, для древней гранты, перешли бы на российские комплектующие!!! там их не так много - но не могут и не хотят!
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:47
      +4
      По простому, импортозамещение в наших реалиях должно звучать так - всё импортное заменяем на всё своё, того же качества но по более низкой цене.

      А то что рассказывает Мантуров, называется замещением одного иностранного поставщика другим иностранным поставщиком, при этом и в первом и во втором случае большая часть прибыли уходит за границу.

      Вот такое нынче у нас замещение. Позор Денису "Перестукину" и горе России что у неё такие министры промышленности. negative
  2. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:35
    0
    Вице-премьер сообщил, что почти для всех предприятий был найден российский бенефициар
    Денису Мантурову уже пора выдать золотую звезду героя капиталистического труда за такие подвиги перед олигархами. laughing
    Бенефициар — это обширное понятие, которое в самом широком смысле может означать вообще любого выгодоприобретателя, а в более узком — человека, который является фактическим собственником какой-либо компании, может значительно влиять на принимаемые ей решения и может распоряжаться полученной ею прибылью. Владеть долей в компании можно как напрямую, так и опосредованно — например, через третьих лиц или через фирмы-посредники.
    good
    Для информации:
    Самым богатым чиновником среди членов правительства России стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По итогам 2021 года он заработал 704 млн 663 тыс. 698 рублей и 35 копеек, следует из сведений о доходах, расходах и имуществе членов правительства. Годом ранее Мантуров, также занимавший первое место по доходам, задекларировал 740,4 млн рублей. Таким образом, его доход в 2021 году сократился почти на 36 млн рублей, передает ТАСС.

  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:37
    +4
    Произошло "замещение иностранных партнеров"..То есть,были одни-стали другие.Но тоже иностранные..Да,в самом деле,что бы мы делали,если не китайцы.В том же автомобилестроении
  4. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 14:41
    +4
    ...иностранных партнеров

    "Партнеров"? Жизнь так ничему не научила? Все последние тридцать лет имели как хотели и опять все же "партнеры". Так вот, с партнерами не обращаются как с дешевой прос..итуткой, как обошлись с нами. Ну это так, к слову.
    1. crownn90
      crownn90 Сегодня, 14:51
      0
      ну как бы в этом контексте слово "партнеры" относится не враждебным нам государствам, а к компаниям, с которыми были заключены контракты и которые производили на наших мощностях свою технику. В этом смысле - деловые партнеры.
      Хотя после того, как все эти компании с нами обошлись, разрывая контракты в одностороннем порядке и кинув нас на деньги, продолжать называть их партнерами - такое себе.
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 14:42
    -1
    "нашли российских бенефициаров"---это те "конторы" которые скупают в Китае запчасти.Подешевле.
    Импортнозаместили! А качество осталось на прежнем уровне? И на сколько цена продукта выросла? hi hi
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:43
    +2
    То есть тот факт что валюта массово идёт китайцам за их поделки,вызывает у путина умиление и восторг?А где же своё,Российское производство тех же гражданских автомобилей?Где наши двигатели,коробки передач,гидроусилители руля ,подушки безопасности,редуктора,электронные компаненты???
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:51
    +1
    Денис "хрипатый " Мантуров Не сказал, как за несколько месяцев, вся Москва пересела с мерседесов на разные хавалы и жаки.
    Но только ни в коем случае не производить своё.
  8. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:54
    +1
    Вице-премьер правительства РФ доложил президенту о замещении почти на всех российских автозаводах иностранных партнеров


    а Китай? - он что тутошний, типа доморощенный?
    всех за идиотов держите?
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 14:57
      0
      Цитата: Дедок
      всех за идиотов держите?

      Да. ¯\_(ツ)_/¯
      Просим отнестись к этому с пониманием.
  9. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:55
    +1
    Цитата: фа2998
    это те "конторы" которые скупают в Китае запчасти.


    машино-комлекты, а из деталей надо еще умудриться - собрать!
  10. crownn90
    crownn90 Сегодня, 14:57
    0
    Нужно производство собственных автомобилей. В этом смысле надо брать пример с китайцев, которые в свое время беззастенчиво крали западные технологии, копируя все подряд. Результат мы видим уже сейчас - китайские автомобили стали гораздо технологичнее и доступнее немецких, американских и китайских. Нужно развивать собственные производства, организуя внутреннюю конкурентную среду.
    На рынке легковых автомобилей у нас только Автоваз с задранными в 2 -3 раза ценами на поделки из наполовину западных, наполовину отечественных компонент. Другого ничего нет. Вот и покупаем китайцев, которых собираем сами.
  11. al3x
    al3x Сегодня, 14:59
    0
    Заменили Европу/Японию/США на Китай. Вот достижение, прям гордость распирает.