Вице-премьер правительства РФ доложил президенту о замещении почти на всех российских автозаводах иностранных партнеров

Сохраняется занятость в обрабатывающих отраслях на том же уровне, что и в 2021 году. Растет заработная плата

Они уже не просто восстановили работу, но уже работают на задел на будущее

Сегодня в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с руководителями ряда российских предприятий обрабатывающей промышленности. Ранее глава государства планировал заслушать доклад вице-премьера-министра промышленности правительства Дениса Мантурова о состоянии дел в обрабатывающих отраслях.Но, как подчеркнул Путин в приветственном обращении к собравшимся, он решил провести совещание в расширенном составе, чтобы «вот так, напрямую, поговорить с теми, кто «на земле» работает». Президент отметил, что в целом дела в отраслях обрабатывающей промышленности идут неплохо, ситуация стабильная и устойчивая.— подчеркнул президент.Отметив, что почти все отрасли промышленности России демонстрируют устойчивый рост, глава государства попросил вице-премьера отдельно отчитаться о состоянии дел в отечественном автомобилестроении. После начала спецоперации некоторые иностранные компании, производящие транспорт в РФ, стали закрывать заводы и выходить из совместных проектов с отечественными партнерами. У продолживших работу и возобновивших ее после перехода в государственную собственность или владение российскими резидентами предприятий автомобильной отрасли возникли проблемы с поставкой импортных комплектующих.Денис Мантуров отчитался, что к настоящему времени почти на всех автозаводах страны произошло замещение иностранных партнеров. Вице-премьер сообщил, что почти для всех предприятий был найден российский бенефициар, успешно реализуется программа по подбору индустриальных партнеров для компаний автомобильной отрасли.— рассказал Мантуров.В качестве примеров он назвал столичный завод «Москвич», расположенный на площадке бывшего завода «Рено Россия», которую французский концерн после прекращения деятельности в РФ в мае прошлого года передал городскому правительству. Новую площадку открыл «АвтоВАЗ» в Санкт-Петербурге, возобновлена работа «Автотора» на бывшем предприятии «Ниссан» в Калининграде и завода «Соллерс» в Татарстане.