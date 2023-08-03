Украинская прокуратура завершила расследование гибели руководства МВД страны

Спустя более чем полгода после начала расследования, украинская прокуратура озвучила свою версию произошедшего под Киевом 18 января 2023 года крушения вертолета, на борту которого находилось высшее руководство Министерства внутренних дел Украины.Виновными в крушении объявлены пять чиновников ГСЧС Украины, которые, по версии следователей, допустили халатность, а также нарушение правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.Должностных лиц обвиняют в том, что те привлекли к перевозке руководства МВД Украины вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области и при этом не имел разрешительных документов на выполнение каких-либо других видов полетов.Также, по версии украинской прокуратуры, в крушении вертолета виноваты сложные погодные условия, из-за которых экипажу вертолета пришлось выполнять полет на предельно низкой высоте – даже ниже уровня расположенных по маршруту движения строений. Увидев препятствие, командир экипажа попытался совершить маневр облета, однако после того, как, не обладая достаточными навыками, резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и машина врезалась в землю.Напомним, что в результате падения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Кроме того, к сожалению, погибли четыре женщины и малолетний ребенок, находившиеся на территории детского сада, в непосредственной близости от которого произошло крушение. Также 31 человек получил ранения разной степени тяжести.