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Украинская прокуратура завершила расследование гибели руководства МВД страны

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Украинская прокуратура завершила расследование гибели руководства МВД страны

Спустя более чем полгода после начала расследования, украинская прокуратура озвучила свою версию произошедшего под Киевом 18 января 2023 года крушения вертолета, на борту которого находилось высшее руководство Министерства внутренних дел Украины.


Виновными в крушении объявлены пять чиновников ГСЧС Украины, которые, по версии следователей, допустили халатность, а также нарушение правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.

Должностных лиц обвиняют в том, что те привлекли к перевозке руководства МВД Украины вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области и при этом не имел разрешительных документов на выполнение каких-либо других видов полетов.

Также, по версии украинской прокуратуры, в крушении вертолета виноваты сложные погодные условия, из-за которых экипажу вертолета пришлось выполнять полет на предельно низкой высоте – даже ниже уровня расположенных по маршруту движения строений. Увидев препятствие, командир экипажа попытался совершить маневр облета, однако после того, как, не обладая достаточными навыками, резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и машина врезалась в землю.

Напомним, что в результате падения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Кроме того, к сожалению, погибли четыре женщины и малолетний ребенок, находившиеся на территории детского сада, в непосредственной близости от которого произошло крушение. Также 31 человек получил ранения разной степени тяжести.
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8 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:33
    +1
    А может и пзрк приголубили, они на тот момент только только массово стингеры все подряд раздали и лупмли тоже во всё летающее без разбора.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:51
      0
      Министр летел девочек в бане парить. По пьяни и чмякнулись. am
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:34
    +1
    Странно,что виноваты все вокруг,только не мы-"злые орки"
  3. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:42
    0
    резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и машина врезалась в землю.
    Форумчане вертолётчики, поясните как такое возможно?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:47
      0
      Гомункул-торкнуло не вовремя ,косяк крепкий оказался,небо с землей местами резко поменялись,вот и грохнулся оземь....
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:51
      0
      Вертолет просто имел австралийскую систему управления, а там земля сверху, а небо снизу
  4. HAM
    HAM Сегодня, 14:42
    0
    А чем не "чрезвычайная ситуация"когда у начальства "трубы горят"??Нашли на кого повесить.....а дом то снесли?уж он точно виноват...пьяные поляки командовали президентской ТУшкой,а виновата берёза.......
  5. Sith
    Sith Сегодня, 14:53
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Странно,что виноваты все вокруг,только не мы-"злые орки"

    Но думаю в одной из следующих серий ... "русский" след будет найден